О Ржевской битве школьники узнают на уроках мужества в Музее Победы и из фильма "Ржев" Пригожина

Школьные уроки мужества — это возможность нестандартно познакомить детей с историей страны в интересной для них форме. В рамках таких уроков можно, например, показать фильм или сводить в музей. Все это помогает сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию, уважение к героям страны и развивает патриотические чувства.

Мемориальный комплекс во Ржеве

Такие уроки сегодня проходят в российских школах повсеместно. Ржевский филиал Музея Победы предложил свою программу, чтобы ребята могли получить от мероприятия максимальную пользу. Уроки музея посвящены 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и называются "Сталинград. 200 дней мужества и стойкости".

Всего в феврале планируется провести более 50 уроков, в них примут участие около 150 учеников 6-11 классов Ржевского муниципального округа. Ребятам расскажут не только о подвиге защитников Сталинграда, но и о взаимосвязи Сталинградской и Ржевской битв. Участники мероприятия поговорят о мужестве и самоотверженности защитников Родины, о стойкости тружеников тыла. Им будут доступны мемуары очевидцев, материалы о подвигах медсестер и уникальных случаях операций, проводимых в условиях полевого госпиталя.

Часть уроков сотрудники музея проведут в форматах литературных и музыкальных гостиных. На них дети обсудят работу фронтовых концертных бригад, увидят кинозарисовки и концертные номера военных лет. Они также проведут исследование по малоизвестным солдатским песням, исполнят их и создадут музыкальный сборник.

По словам руководителя Ржевского филиала Музея Победы Марины Копаевой, такой формат выездных уроков мужества позволяет школьникам узнавать новые факты о героическом прошлом страны не из учебников, а напрямую из документов, экспонатов и архивных кадров. При этом они смогут почерпнуть новые знания о событиях, происходивших непосредственно на своей малой родине — в Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны находился Калининский фронт.

Именно здесь шли наиболее ожесточенные бои, унесшие более миллиона жизней, которые впоследствии назвали Ржевской битвой. Она стала одной из самых кровопролитных битв не только Великой Отечественной, но и всего человечества. Ее целью было уничтожение основных сил немецкой армии, находившихся всего в 150 км от Москвы. Долгое время историки считали операции в составе битвы крупной военной тактической неудачей и старались об этом не упоминать. Но сегодня взгляд на те события поменялся. Сейчас говорят, что без Ржевской битвы не было бы победы под Сталинградом.

"В первом же бою мы оставили убитыми на поле боя треть роты. От безуспешных, кровопролитных атак, каждодневных минометных обстрелов, бомбежек подразделения быстро таяли. У нас не было даже окопов. Винить в том кого-либо трудно. Из-за весенней распутицы с продовольствием у нас было плохо, начался голод, он быстро истощил людей, изможденный солдат уже не мог рыть мерзлую землю. Для солдат все тогда происходившее было трудными, очень трудными, но все-таки буднями. Они не знали, что это был подвиг", — рассказывал о тех событиях участник Ржевской битвы, писатель Вячеслав Кондратьев.

После войны он написал повесть "Искупить кровью", рассказывающую об одном дне из жизни подобной роты, которая тоже понесла большие потери в бою за одну из деревень в Тверской области. Произведение Кондратьева описывает быт солдат, их сомнения и опасения перед боем — все это взято из жизни непосредственным участником тех событий, и поэтому не может не вызвать интереса у читателя, интересующегося историей своей страны.

Впоследствии по книге сняли фильм "Ржев". Инициатором съемок стал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Одна из причин, по которой он обратил внимание на повесть в том, что героем произведения стал его дед — Евгений Ильич. Он был знаком с Кондратьевым и тоже участвовал в Ржевской битве. В произведении Евгений Ильич — ротный, который принимает непростое решение увести подчиненных солдат из деревни, понимая, что перевес находится на стороне противника.

Кадр из фильма "Ржев"

Все персонажи повести — самые обычные люди, не имеющие отношения к военным профессиям. Это произведение, с одной стороны, совершенно не про героизм — показан обычный локальный бой, которых в составе Ржевской битвы были десятки. Но именно тот факт, что такие бои становятся для простых советских людей обыденностью, и они с достоинством принимают это, заставляет воспринимать их как героев.

Сегодня "Ржев" называют одним из лучших патриотических фильмов последних лет. К тому же, это единственная кинолента, посвященная Ржевской битве. Отрывки из нее тоже показывают на уроках мужества для наглядного представления о том, из чего складывалась общая победа.

Отметим, о Ржевской битве как о сражении, без которого не было бы Сталинградского прорыва, заговорили как раз после этого фильма, выпущенного в 2019 году. А год спустя в Тверской области на подъезде к Ржеву был установлен один из самых масштабных памятников Великой Отечественной войны — мемориал Советскому солдату. Все это сделало Ржев крупным патриотическим центром страны, куда ежегодно стекаются миллионы туристов. А в 2023 году здесь планируется открыть Всероссийский образовательно-патриотический лагерь "Ржевский рубеж", который объединит патриотически настроенную молодежь и тем самым закрепит новый статус города.