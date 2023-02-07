Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Злоупотребление правом: кому в Иркутске помешал хороший хозяйственник Наумов

Общество

В Иркутской области подходит к финалу нашумевшая в регионе история бывшего мэра Иркутского района Игоря Наумова.

Злоупотребление правом: кому в Иркутске помешал хороший хозяйственник Наумов

Его защита обнародует факты, подтверждающие невиновность экс-мэра, а также расскажет о возможных бенефициарах его уголовного преследования.

Напомним, в отношении Наумова возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий", а также обвинили в мошенничестве. Речь идёт о предоставлении администрацией Иркутского района земельного участка под дачное некоммерческое товарищество. По версии суда, эти земли принадлежали Иркутской сельхозакадемии.

Наумов сложил свои полномочия в июле 2015 года. Он был главой муниципалитета с 2007 года.

Накануне, 6 февраля, в пресс-зале редакции "МК" в Москве состоялась пресс-конференция "Злоупотребление правом: негативные последствия, связанные с необоснованным привлечением к уголовной ответственности". Она была как раз посвящена неправомерному нахождению в СИЗО Наумова.

Во встрече принимали участие

  • известный адвокат, член Совета по правам человека при Президенте России Шота Горгадзе,
  • эксперт по вопросам правового регулирования в сфере кадастра и земельных отношений, член экспертного совета Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юлия Саенко
  • и экс-депутат Законодательного собрания Иркутской области, жена Игоря Наумова Анастасия Егорова.

"Я не беру все дела подряд. Для меня, кроме профессионального интереса, важно быть на стороне правды. До сих пор мне непонятно, на чём основывал суд своё решение. Я представляю себе состояние суда апелляционной инстанции, когда он прочтёт приговор. Закона мы там не видим вообще. Отсюда и такой общественный резонанс на это дело", — отметил Шота Горгадзе.

Депутат созыва с 2008-го по 2018 год Анастасия Егорова рассказала, что за тот период, когда руководил Игорь Наумов, в районе произошли серьёзные изменения в транспорте, связи, медицине, сельском хозяйстве, предпринимательстве, образовании, жилищном и социальном строительстве. Иркутский район стал первым в регионе, кто разработал документы территориального планирования, что позволило грамотно использовать территорию и развиваться, для этого Наумов проинвентаризировал все земли Иркутского района, которые не использовались.

После этого земли могли получить люди льготной категории:

  • ветераны,
  • инвалиды,
  • педагоги,
  • малоимущие,
  • молодые специалисты,
  • работники муниципальной и социальной сфер

и т. д.

Часть земель была реализована под застройку микрорайонов и социальных объектов. Благодаря этому район сразу стал развиваться — на 70 процентов выросло население к 2015 году. Так район стал самым перспективным, отметила Анастасия Егорова.

"После того как Наумов выделил землю не тем, кому надо, он сразу стал кому-то неугоден. Любые такие заказные уголовные дела бьют по администрации российской власти", — подчеркнул Шота Горгадзе.

Юлия Саенко, в свою очередь, отметила, что налицо непрофессионализм экспертов, на которых ссылался суд. Поразительно, что простые люди в этом процессе остаются в заложниках. Огромное количество граждан льготной категории населения теперь могут лишиться собственного имущества из-за незаконного приговора.

"Проблема Наумова в том, что он хотел сделать добро людям. Нельзя построить правовое общество, когда "по беспределу" сажают таких активных людей, как экс-мэр Игорь Викторович", — подытожил Шота Горгадзе.

17 февраля в апелляционном суде будет рассмотрена жалоба по этому весьма странному решению суда. Само дело заслуживает того, чтобы его освещать, подчеркнул член Совета по правам человека при Президенте РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы иркутск анастасия егорова
Новости
Баранец заявил, что СВО на Украине может завершиться завтра, если ликвидируют Зеленского
Филиппо заявил, что визит Зеленского в Брюссель спровоцирует эскалацию конфликта на Украине
Международные соревнования по фрирайду Freeride World Tour Qualifier 3* пройдут на курорте "Роза Хутор"
Комбат Алаудинов заявил, что в Донбассе могут воевать кадровые военные НАТО
Эндокринолог Кирдянкина: квашеная капуста поможет пережить февраль
В NYT рассказали о заполненных моргах на Украине и тяжёлых потерях ВСУ под Артёмовском
Кириленко: в вопросе Бахмута учитываются "любые сценарии"
Депутат из Франции: Запад уже не поддерживает Украину, а разрушает Россию
Bloomberg: Украина не сможет вернуть Крым даже с западным вооружением
Railfreight: удар по экономике России привёл Запад к неожиданному выводу
Популярное
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы

Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.

Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
"Пророк" Нострадамус грамотно работал с французскими королями Сергей Лебедев Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие Ольга Лебедева Знак зодиака 7 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
Последние материалы
Филиппо заявил, что визит Зеленского в Брюссель спровоцирует эскалацию конфликта на Украине
Международные соревнования по фрирайду Freeride World Tour Qualifier 3* пройдут на курорте "Роза Хутор"
Комбат Алаудинов заявил, что в Донбассе могут воевать кадровые военные НАТО
Эндокринолог Кирдянкина: квашеная капуста поможет пережить февраль
Злоупотребление правом: кому в Иркутске помешал хороший хозяйственник Наумов
В NYT рассказали о заполненных моргах на Украине и тяжёлых потерях ВСУ под Артёмовском
Кириленко: в вопросе Бахмута учитываются "любые сценарии"
Депутат из Франции: Запад уже не поддерживает Украину, а разрушает Россию
Bloomberg: Украина не сможет вернуть Крым даже с западным вооружением
Railfreight: удар по экономике России привёл Запад к неожиданному выводу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников