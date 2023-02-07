Злоупотребление правом: кому в Иркутске помешал хороший хозяйственник Наумов

В Иркутской области подходит к финалу нашумевшая в регионе история бывшего мэра Иркутского района Игоря Наумова.

Его защита обнародует факты, подтверждающие невиновность экс-мэра, а также расскажет о возможных бенефициарах его уголовного преследования.

Напомним, в отношении Наумова возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий", а также обвинили в мошенничестве. Речь идёт о предоставлении администрацией Иркутского района земельного участка под дачное некоммерческое товарищество. По версии суда, эти земли принадлежали Иркутской сельхозакадемии.

Наумов сложил свои полномочия в июле 2015 года. Он был главой муниципалитета с 2007 года.

Накануне, 6 февраля, в пресс-зале редакции "МК" в Москве состоялась пресс-конференция "Злоупотребление правом: негативные последствия, связанные с необоснованным привлечением к уголовной ответственности". Она была как раз посвящена неправомерному нахождению в СИЗО Наумова.

Во встрече принимали участие

известный адвокат, член Совета по правам человека при Президенте России Шота Горгадзе ,

, эксперт по вопросам правового регулирования в сфере кадастра и земельных отношений, член экспертного совета Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юлия Саенко

и экс-депутат Законодательного собрания Иркутской области, жена Игоря Наумова Анастасия Егорова.

"Я не беру все дела подряд. Для меня, кроме профессионального интереса, важно быть на стороне правды. До сих пор мне непонятно, на чём основывал суд своё решение. Я представляю себе состояние суда апелляционной инстанции, когда он прочтёт приговор. Закона мы там не видим вообще. Отсюда и такой общественный резонанс на это дело", — отметил Шота Горгадзе.

Депутат созыва с 2008-го по 2018 год Анастасия Егорова рассказала, что за тот период, когда руководил Игорь Наумов, в районе произошли серьёзные изменения в транспорте, связи, медицине, сельском хозяйстве, предпринимательстве, образовании, жилищном и социальном строительстве. Иркутский район стал первым в регионе, кто разработал документы территориального планирования, что позволило грамотно использовать территорию и развиваться, для этого Наумов проинвентаризировал все земли Иркутского района, которые не использовались.

После этого земли могли получить люди льготной категории:

ветераны,

инвалиды,

педагоги,

малоимущие,

молодые специалисты,

работники муниципальной и социальной сфер

и т. д.

Часть земель была реализована под застройку микрорайонов и социальных объектов. Благодаря этому район сразу стал развиваться — на 70 процентов выросло население к 2015 году. Так район стал самым перспективным, отметила Анастасия Егорова.

"После того как Наумов выделил землю не тем, кому надо, он сразу стал кому-то неугоден. Любые такие заказные уголовные дела бьют по администрации российской власти", — подчеркнул Шота Горгадзе.

Юлия Саенко, в свою очередь, отметила, что налицо непрофессионализм экспертов, на которых ссылался суд. Поразительно, что простые люди в этом процессе остаются в заложниках. Огромное количество граждан льготной категории населения теперь могут лишиться собственного имущества из-за незаконного приговора.

"Проблема Наумова в том, что он хотел сделать добро людям. Нельзя построить правовое общество, когда "по беспределу" сажают таких активных людей, как экс-мэр Игорь Викторович", — подытожил Шота Горгадзе.

17 февраля в апелляционном суде будет рассмотрена жалоба по этому весьма странному решению суда. Само дело заслуживает того, чтобы его освещать, подчеркнул член Совета по правам человека при Президенте РФ.