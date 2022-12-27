Писатель Дарин: "Чёрный квадрат" Малевича нравится только глупцам

Как примирить свободу художника и требования цензуры; правда ли, что "либерализм — это свобода канализации, а патриотизм — это свобода фонтана"; почему ЛГБТ-провокация на молодёжном форуме "Таврида" осталась безнаказанной, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой член Союза писателей России, ДНР и ЛНР, поэт и публицист Дмитрий Дарин.

— Дмитрий, как совместить позицию "я художник, я так вижу", то есть полную свободу творчества, и потребность государства получать великие произведения, которые будут воспитывать патриотов своей страны?

— Цензура необходима. Мы хотим иметь преемственность великой культуры, которая была в России. Когда создавали свои шедевры Сумароков, Языков, Пушкин, Гоголь, Лесков, Толстой? Это был монархический режим. Император был личным цензором Пушкина, очень его уважал, умнейший человек России.

Всё кино, которое можно смотреть, это советские фильмы. Сравните двух Бондарчуков, старшего и младшего: "Судьба человека" или "Они сражались за Родину" и тот же "Сталинград". Возьмите "Хронику пикирующего бомбардировщика" или "В бой идут одни старики". Почему эти фильмы любят поколениями? Они сделаны в условиях строжайшей советской цензуры. Там нет лозунгов "За Родину! За Сталина!", там есть человек в его высшем проявлении, и отступление от этого высшего, и исправление этого, и катарсис в результате. Высшее — это преодоление того земного и греховного, что есть в человеке.

Либерализм — это свобода канализации, а патриотизм — это свобода фонтана, потому что фонтан преодолевает земное притяжение в природе, человеке, обществе и государстве.

Когда художник, выдавая свои личные извращения за свободу творчества, кричит о свободе — он кричит о том, что хочет сытно кушать, продавая то, что нравится только ему, и убеждая людей, что это должно нравиться всем. Это началось с "Чёрного квадрата" Малевича, когда десять ослов стоят и восхищаются, а одиннадцатый человек, просто чтобы не прослыть ослом, с их точки зрения, восхищается тоже, хотя понимает, что это не искусство.

Проблема в том, что тот строй, в котором мы сейчас живём, не имеет культурного целеполагания, всё отдано на откуп продюсерам. Они помогают человечеству скатываться вниз, это проще. Это свобода канализации, где показывают гениталии, порнографию, однополую любовь.

Почему никто до сих пор не послал на прокурорскую проверку страшный акт культурной содомии, который устроил на фестивале "Таврида" в 2019 году ученик недопосаженного Серебренникова?

Ведь это — порнография, передававшаяся по открытым каналам связи: мальчики и девочки целуются с однополыми партнёрами, и по недоразумению называют это танцем. Заказчик фестиваля — Росмолодёжь, то есть государственные чиновники. Их надо сажать, либо через суд лишать гражданства и выдворять из страны.

Надо перестать сбрасывать канализационные отходы якобы культурного процесса в наше синее озеро, которое называется русской душой, Русской страной. Они это делают сознательно, потому что так вытравляют из нас наши корни:

национальные,

культурные,

языковые.

Как мы можем воевать с нацизмом, поощряя вот такой культурный нацизм у нас в тылу?