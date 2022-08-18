Чиновница Управления соцпитания на одну зарплату путешествует по США и содержит безработного мужа-навальниста

Накануне мы рассказали о перестановках в системе школьного питания Петербурга перед началом нового учебного года. В частности, новым гендиректором крупнейшего городского комбината "КСП Красносельского района" назначена Елена Мищенко, в прошлом нелегально устроившая ресторан прямо в здании Администрации Московского района. Незаконно получить в свое распоряжение городские помещения Мищенко помогла ее подруга, заместитель начальника Управления социального питания Наталья Петрова. Как оказалось, семья Петровой связана с деятельностью экстремистских организаций и иноагентов.

Скромная чиновница УСП с нескромным аппетитом

Наталья Петрова оказалась чиновницей крайне скрытной, на портале Управления соцпита даже отсутствует ее биография. В ведомстве она работает с 2019 года, но еще ни разу не публиковала декларацию о доходах. Найти страницу Петровой в соцсетях нам удалось не сразу. В этом нам помогла ее покровительница экс-депутат ЗакС Мария Щербакова.

Под началом Щербаковой Петрова начала карьеру в Управлении недвижимого имущества Московского района КУГИ, а после сменила ее на должности руководителя и помогла Мищенко получить помещения под ресторан в здании администрации. В последующем Щербакова возглавила Администрацию Центрального района, а Петрова стала ее заместителем. В настоящее время Щербакова пытается пройти на предстоящих довыборах в Заксобрание Петербурга и ведет активную публичную деятельность, в том числе в соцсетях. Именно через страницу Щербаковой во "ВКонтакте" нам удалось обнаружить страницу ее подруги из УСП.

В соцсетях Петрова также предпочитает не афишировать свою личную жизнь, единственное событие, о котором она рассказала — это поездка в США на свадьбу некоей Ксении Шарыгиной с американцем Мэттом МакЛейном в 2012 году. Кем именно Шарыгина приходится Петровой неизвестно, но на ее свадьбу чиновница поехала вместе с мужем и сыном.

На момент поездки Петрова уже два года работала заместителем Щербаковой в Центральном районе. На этой должности она исправно заполняла декларации и ее доход колебался в районе 100 тысяч рублей в месяц. Но вот доходы своего мужа Игоря Петрова чиновница публиковать постеснялась. А между тем, муж оказался личностью весьма примечательной. По его собственному признанию, единственный источник его дохода — пенсия. Хотя это не мешает Петровым всей семьей путешествовать, учить сына за границей и содержать дочь.

Несмотря на тот факт, что Петрова всю жизнь посвятила госслужбе, на которой как минимум один раз беззастенчиво помогла подруге занять помещения под ресторан, а сам Петров живет на госпенсию, он уже несколько лет является активным сторонником радикальной оппозиции.

Государство ненавижу, но от пенсии не откажусь

Как признается Петров на своей странице, еще в 2012 году он работал координатором центра "Наблюдателей Петербурга" в Московском районе. Параллельно он вел политический блог на портале радиостанции "Эхо Москвы". В марте текущего года сайт "Эха" был заблокирован по требованию Генпрокуратуры в связи с целенаправленной и систематической публикацией фейков о СВО, а бессменный главный редактор станции Алексей Венедиктов признан иноагентом.

На странице Петрова также можно обнаружить множество репостов записей других оппозиционеров. Например, Алексея Навального, отбывающего наказание в тюрьме за мошенничество в особо крупном размере, а в настоящее время являющегося обвиняемым по делу о создании экстремистского сообщества.

Деятельность и самого Петрова вполне могла бы заинтересовать правоохранителей. Так, он предлагал использовать новогодние гуляния как площадки для политических акций. В другом своем посте Петров призывал к несогласованной акции в поддержку Навального, маскируя ее под "народный сход".

В 2014 году Петров выступил резко против воссоединения Крыма с Россией, занимался распространением украинской пропаганды и призывал россиян жить на полуострове по украинским законам.

Уже в 2022 году Петров выступил против специальной военной операции по защите населения Донбасса. На своей странице он рассказывает, как избежать ответственности за дискредитацию российской армии. Попутно ностальгировал о 90-х годах, хвастаясь, что до февраля жил в достатке и путешествовал по миру. На какие деньги путешествовал пенсионер не уточняется, вероятно на скромную зарплату жены-чиновницы.

Это весьма иронично, учитывая одну из излюбленных оппозиционерами цен, что будто бы на российскую пенсию нельзя съездить заграницу. Своей жизнью Игорь Петров доказывает, что можно, и часто, еще и сына при этом учить заграницей.

Короток путь от чиновника Смольного до денег Ходорковского

Еще более интересен брат Игоря Петрова Олег, член КПРФ. На его странице все те же антироссийские материалы и оппозиционные призывы. Но если Игорь скорее последователь, то Олег может являться одним из организаторов незаконных акций и организаций.

Например, Олег Петров был одним из участников форума "Объединенных демократов". Организатором мероприятия был Андрей Пивоваров. В июле Пивоваров был приговорен к четырем годам лишения свободы за руководство "Открытой Россией", организация признана нежелательной в России. Спонсором "Открытой России" является беглый олигарх Михаил Ходорковский, признанный иностранным агентом.

Не исключено, что именно сотрудничество Олега Петрова с организациями Ходорковского позволяет его брату Игорю путешествовать по миру на пенсию и зарплату жены-чиновницы.

Политические взгляды самой Натальи Петровой неизвестны, она предусмотрительно о них умалчивает, как и о своей семье, что понятно. Как бы то ни было, это не мешает ей работать на государство, которое так ненавидят ее муж и его брат. Другой вопрос, как такие люди в принципе попадают на руководящие посты в Смольном. Особую остроту этот вопрос приобретает сейчас, когда западные страны оказывают беспрецедентное давление на Россию. В такой ситуации можно лишь догадываться на сколько такие чиновники, как Наталья Петрова, будут ответственно подходить к выполнению задач, поставленных государством, с которым пытаются бороться члены ее семьи.