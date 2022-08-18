Анна Шафран о сериале "Магомаев": заказ про "злобное КГБ" и "несчастных служителей муз"

В России в эти дни отмечают 80-летие со дня рождения Муслима Магомаева. Родился он 17 августа 1942 года в Баку и говорил, что "Азербайджан — мой отец, Россия — моя мать".

К юбилею Муслима Магометовича на российском телевидении выходит много программ. Не остался в стороне и Первый канал, который поставил в эфир сериал "Магомаев", впервые вышедший в 2020 году.

Ещё в то время его создателей весьма активно критиковали. В том числе и брат Муслима Магомаева Юрий, по словам которого, в сериале было слишком много искажений реальных событий. И не просто искажений, а выдумок — как, например, история про то, будто КГБ пыталось спровоцировать бегство Магомаева за границу.

По мнению телеведущей Анны Шафран, фактически сериал является заказом, призванным продемонстрировать, как якобы была тяжела жизнь артиста в Советском Союзе и как "злобные гэбэшники гнобили несчастных служителей музы".

"Однако современники певца констатируют, что он был полностью обласкан властью, ему создавались все условия для работы и отдыха в стране, плюс предоставлялся беспрепятственный выезд за границу. Все публичные площадки были в распоряжении певца", — отметила Анна Шафран в своём Telegram-канале.

По её мнению, говорить о "давлении КГБ" на артиста, который прославлял СССР на весь мир, просто смешно.

Телеведущая также отмечает неудачный подбор актёра на роль Муслима Магомаева. Сыграл его Милош Бикович, актёр, вне всякого сомнения, талантливый. Но роль знаменитого певца оказалась не его, что, как подчеркнула Анна Шафран, отметили также современники и родственники певца.

Телеведущая считает, что многое об этом сериале станет понятно, если вспомнить, что продюсером его является предприниматель Леонид Блаватник, уроженец Украины.

Она напоминает, что в мае агентство Bloomberg распространило заявление Блаватника, в котором он выражает надежду на немедленное прекращение конфликта на Украине "вместе со своими соотечественниками — американцами и британцами".

"Вот такое отношение к СВО у гражданина Блаватника, обогатившегося на алюминиевых и нефтяных месторождениях России", — отмечает Анна Шафран.

И подчёркивает: "Кто-то ожидал от него объективного фильма о народном артисте Советского Союза? Если только (гендиректор Первого канала) Константин Эрнст".

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