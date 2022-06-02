Подмосковная "Единая Россия" подарила воспитанникам красногорского образовательного центра "Созвездие" из ДНР путевки в Ялту

Благодаря региональному отделению партии "Единая Россия" и поддержке спонсоров, все дети и родители этим летом побывают на море и посетят оздоровительные центры.

Мечта ребят побывать на море исполнилась благодаря региональному отделению партии "Единая Россия". По словам лидера подмосковных единороссов Игоря Брынцалова, сегодня было вручено 30 путевок, но в планах — обеспечить всех воспитанников центра "Созвездие" полноценным отдыхом на море.

"В этом центре ребята с особенностями здоровья из ДНР проходят лечение и реабилитацию. От сотрудников "Созвездия", родителей, с которыми мы находимся в постоянном контакте, мы узнали, что дети мечтают об отдыхе на море. Детские мечты должны сбываться, поэтому мы приобрели для ребят и их родителей путевки на целый месяц в прекрасный детский лагерь в Ялте", — поделился Игорь Брынцалов.

Торжественно вручал путевки и поздравил ребят с началом летних каникул заместитель секретаря регионального отделения партии, член фракции "Единая Росси" в Мособлдуме Олег Рожнов.

"Сегодня мы проводим открытие летней смены в образовательном центре "Созвездие". Здесь находятся ребята из Донецкой народной республики, которых три месяца назад принял этот центр. Чтобы лето прошло интересно и с пользой для здоровья, региональным отделением "Единой России" было принято решение обеспечить воспитанников центра путевками на море", — сказал парламентарий.

Также ребятам подарили наборы развивающих и спортивных игр для летнего отдыха, а центру передали новые массажные столы. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Екатерины Семенова передала подопечным центра фруктовые корзины — подарок от подмосковных волонтеров. После этого ребят ждала интерактивная программа с аниматорами.

Но самым главным подарком для центра стал экзоскелет — автоматическую конструкцию, которая восстанавливает утраченные или усиливает имеющиеся функции тела.

"В Подмосковье проводится большая системная работа по развитию системы здравоохранения. Строятся новые медучреждения, закупается самое современное и передовое оборудование. Уверен, что с таким подходом для нас не будет неразрешимых задач, и мы сможем оказывать своевременную и квалифицированную помощь даже в самых сложных случаях", — отметил Олег Рожнов.

За круглым столом прошло чаепитие и обсуждение насущных проблем подопечных центра. Родители воспитанников центра рассказали о том, как организовано лечение и реабилитация детей, есть ли изменения в физическом состоянии после нахождения в "Созвездии", как организованы медицинские и образовательные программы. Поделились планами на будущее. Обсудили с уполномоченной по правам ребенка Екатериной Семеновой вопросы с оформлением инвалидности, документов на детей, получением пособий.

"Подобные встречи помогают всегда держать руку на пульсе и своевременно реагировать на запросы людей. Наша задача не просто сделать пребывание эвакуированных жителей Донбасса на территории области комфортным, но и помочь им влиться в мирную жизнь, освоиться в новых условиях", — уверен парламентарий.

Таисия Катиба — маленькая жительница Донбасса, проходит реабилитацию в центре "Созвездие". А буквально через месяц она вместе с мамой Ольгой впервые в жизни поедет на море.

"Мне сложно передать, насколько для нас это щедрый и трогательный подарок. Таисия ни разу не была ни в Крыму, ни на море, но обожает плавать. И теперь у нас есть возможность оздоровиться и отдохнуть на море. Огромное спасибо всем, кто дал нам такую возможность", — сказала Ольга Катиба.

С ответным словом обратилась к присутствующим советник главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонорой Федоренко: "У нас каждый день — это день защиты детей. И от имени детей и родителей Донецкой народной Республики я говорю слова благодарности, прежде всего руководителю и сотрудникам центра "Созвездие". Четвертый год вы рядом и помогаете нам. Спасибо "Единой России", которая единым фронтом делает все возможное и, порой, невозможное, чтобы жизнь на освобожденных территориях стала легче, лучше. Ребята, а для вас пусть лето будет ярким, радостным. Набирайтесь здоровья. Мы ждем вас дома!".

В образовательном центре "Созвездие" находятся 55 беженцев, из которых 21 женщины, 28 — дети. В том числе и дети-инвалиды, пострадавшие в результате военного конфликта в Донецкой народной республике.