Психолог рассказал, как не поссориться с близкими из-за политики

Российскую спецоперацию на Украине иногда даже члены одной семьи воспринимают по-разному. Как в таком случае разговаривать дома о политике, как объяснить происходящее детям и надо ли им вообще это объяснять, а также о том, что делать, если близкие люди провоцируют вас на конфликт, рассказала Pravda.Ru системный психолог Алёна Леонова.

Семья — это Швейцария

— Сейчас наше общество разделилось на два лагеря. Иногда даже в одной семье люди придерживаются разных политических взглядов. Алёна, как в таком случае разговаривать дома о политике?

— Когда происходят такие события, сложно находиться в ситуации, когда твои близкие придерживаются другой точки зрения. Часто в стрессовой ситуации люди друг друга не слышат. Это абсолютно нормально. Но мы находимся в одной квартире, одной комнате, а человек может выбрать нас врагом и стараться на нас слить часть агрессии. Либо мы сами можем так поступать.

Важно исключить повестку дня из семейных обсуждений. Если вести подобные споры внутри семьи, особенно внутри семьи с детьми, то это пагубно отразится на детях, особенно подростках.

Они не понимают, что происходит, как на это реагировать. И если родители будут друг с другом спорить, особенно с непримиримых позиций, то ребенку некуда деваться. Он между двух огней. Вместо того чтобы найти безопасное пристанище внутри семьи, он туда приходит, как на войну. Этого делать ни в коем случае нельзя.

Нужно заключить договор: у каждого есть своя позиция, но здесь у нас Швейцария, нейтральная территория, и мы на эту тему не говорим.

— А если один из членов семьи радикально относится к событиям и отказывается соблюдать нейтралитет? Он взрослый, у него ригидная психика, сложно на него повлиять.

— Достаточно сложно избегать общения внутри семьи. Хотя у некоторых получается. Здесь нужно поговорить о приоритетах. Для любого человека в приоритете должна находиться его семья, близкие люди. Имеет смысл поговорить об этом: "Я понимаю, ты злишься, у тебя есть своя позиция. Но согласись, что важнее, чтобы мы остались семьёй. Давай на первое место поставим наше благополучие, а всё остальное по мере возможности. Если у нас будут силы это обсуждать или я смогу тебя выслушать, я тебя выслушаю, но не сейчас, а попозже, когда мы успокоимся, когда острый период уйдёт. Сейчас давай держаться друг за друга, создавать безопасное пространство внутри нашего дома, чтобы не получилось так, что там проблемы и у нас проблемы. Мы здесь и сейчас должны выстоять. Мы должны быть друг за друга. Поэтому давай, пожалуйста, отложим все разговоры на потом". Можно попробовать.

— Как разговаривать с детьми и нужно ли им рассказывать о том, что происходит?

— Они включены в информационный фон априори. Интернет никто не отключал, телевизор работает, и в школу они ходят, разговаривают со сверстниками и взрослыми. Поэтому изолировать их от этой информации невозможно, да и не нужно. Конечно, они будут приходить с вопросами. Если внутри семьи нет разногласий по отношению к ситуации, и у ребёнка есть доверие к родителям, он не приходит со своим мнением, то можно так всё и оставить, не углубляясь особенно в это, а просто обозначив, что все стоят на одной позиции, поддерживают друг друга. Это хорошо.

Если ребёнок приходит с вопросами, то имеет смысл, не сильно углубляясь, сказать: сложилась такая ситуация, она будет как-то разрешена, конкретно от ребёнка ничего не зависит, но его родители делают всё, чтобы ему было:

комфортно,

спокойно,

безопасно.

Это их задача, и они будут этим заниматься, максимально обеспечивая ему нормальную жизнь. В основном подростка волнует именно то, как изменится его собственная жизнь. Взрослые должны дать понять, что они его защитят.

Это касается детей старше 10 лет. Дети младше вряд ли будут высказывать мнение, которое отличается от родительского. Скорее, они будут приходить с вопросами. Для них важно оставить жизнь такой, какой она была до этого: соблюдать режим дня, семейные традиции. Важно, чтобы ребёнок чувствовал, что ничего не происходит такого, что сломало его жизнь.

— Как поддерживать родственника или близкого друга, который находится на территории военных действий?

— Если вы в состоянии разговаривать, слышать и помогать, это прекрасно. Далеко не каждый человек сейчас в ресурсе, чтобы помогать кому-то. Тут нужно себе помочь прежде всего. Достаточно просто слушать человека, давать ему понять, что ты за него беспокоишься, ты его любишь, готов в любой момент оказать поддержку, если он просит что-то конкретное. Но он может просить что-то, что не в ваших силах. Если вы физически ничего не можете сделать, то можете просто быть рядом. "Я тебя слышу, я с тобой, я понимаю, что тебе тяжело". Здесь важно не давать обещания, которые вы не можете выполнить, не говорить, что всё будет хорошо, прямо завтра всё закончится.

Главное — не ругаться

— Если человеку в семье хочется конфликтовать, как беседовать о политике, не разрушая отношения?

— Пока мы все находимся во власти эмоций (это будет 2-3 недели). Если человек очень хочет поругаться, ему сложно противостоять. Единственная возможность — это избегание. Он хочет ругаться, а вы не хотите. "Я не буду ругаться ни при каких обстоятельствах, я пойду налью молока. Налить? Не налить? Я ругаться не буду. Не говорите".

Если человек настроен поругаться, то о конструктивном обсуждении речи не идёт. Пока мы в эмоциях, рациональность не работает, и точку зрения, отличающуюся от его собственной, человек не воспримет.

Все мы реагируем на стресс по-разному. Если человек реагирует на стресс агрессией, значит, мы стараемся ему подсунуть чай, плед, ни в коем случае не вступаем в конфронтацию, говорим: "Тебе, может быть, что-то хочется? Печенья, чаю? Может быть, кино посмотришь? Нет? Ладно. Всё. Возьми, подержи кошку".

— Гнев — это одна из наиболее частых эмоций в связи с этими событиями. Что лучше с ней сделать?

— Пойти в Сеть и поругаться я никогда не буду рекомендовать, потому что на том конце Сети сидит живой человек и зачем же ему вашу ярость сливать. Нет. Эмоцию нужно обязательно прореагировать, но здоровым способом. Эмоцию гнева, ярости нужно признать: вслух сказать, что я в ярости, негодую, чудовищно зол. Ярость сопровождается большим выбросом адреналина. Адреналин требует физических действий:

побегайте,

поплавайте,

попрыгайте,

сходите в зал,

побейте грушу.

Физическое реагирование очень важно, чтобы эмоции не застревали, а проходили сквозь тело. Но реагируйте так, чтобы не навредить окружающим людям. Даже если эти люди — ваши враги, как вам сейчас кажется, всё равно лучше пойти порубить дрова.