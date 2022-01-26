С уверенностью смотря в будущее. Итоги года для Федеральной лезгинской национально-культурной автономии

Не столь давно в "Собеседнике" было опубликовано большое интервью Президента Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА), члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Арифа Пашаевича Керимова. Руководитель крупнейшей лезгинской общественной организации затронул ряд актуальных вопросов, связанных как непосредственно с деятельностью ФЛНКА, так и в целом с национальной политикой России.
А буквально две недели назад, 15 декабря, состоялось заседание Совета ФЛНКА, на котором были подведены итоги 2021 года и принят план работы на 2022 год.
В сегодняшнем материале мы решили обобщить опыт работы этой организации, играющей значимую роль в межнациональном общественном поле России за последний год. При этом мы также решили упомянуть о некоторых важных событиях нескольких предшествующих лет из жизни Лезгинской автономии.
Начать, безусловно, следует с важнейшего события для ФЛНКА последних лет — это получение специального консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединённых Наций. Символично, что случилось это в 2019-м — в год 20-летия ФЛНКА.
Организация, с момента своего основания руководимая Арифом Керимовым, стала первой национально-культурной автономией России с подобным статусом.
По сути, это высшая ступень признания для некоммерческой организации в современном мире. К получению этого признания ФЛНКА шла четыре года.
Консультативный статус даёт целый ряд бонусов, в числе которых, например,
и многое другое.
К сожалению, грянувшая уже в самом начале 2020 года пандемия COVID-19 пока не позволила воспользоваться возможностями нового статуса — об этом, в частности, упоминал Ариф Керимов в интервью "Собеседнику", говоря о трудностях общественных организаций в эру международной изоляции.
Тем не менее консультативный статус позволил ФЛНКА уже в ноябре 2019 года в приоритетном порядке выступить на 12-й сессии Форума Организации Объединённых Наций по вопросам меньшинств, проходящего под председательством Специального докладчика ООН по вопросам меньшинств.
Несмотря на все сложности, ФЛНКА держит руку на пульсе международной жизни неправительственных организаций и делает всё возможное для того, чтобы лезгинская повестка продолжала присутствовать в работе крупнейших международных институтов.
Напомним, что ФЛНКА является членом таких крупных международных организаций, как
активно работает
и другими структурами, представляя и защищая российские интересы.
Позитивные перемены в жизни не только ФЛНКА, но и других федеральных национально-культурных автономий России произошли в 2020 году. В этот год были приняты сразу два важных решения.
Здесь нужно оговориться, что эти решения не были "подарком" сверху. Их принятия федеральные автономии ждали многие годы. В рамках работы Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Ариф Керимов вместе со своими коллегами с 2012 года регулярно поднимал вопрос о необходимости поддержки ФНКА со стороны государства — ведь только тогда они могут стать полноценной опорой в реализации национальной политики. И вот, наконец, дождались — пусть решения во многом и половинчатые, финансирование национальной политики всё ещё оставляет желать лучшего, но это уже огромный шаг вперёд в наши непростые времена.
ФЛНКА оказалась в числе получателей конкурсной целевой субсидии в 2020-м и 2021-м годах. В 2020-2021 годах в рамках программы мероприятий, поддержанной ФАДН России, были сняты два цикла документальных фильмов —
а также проведён масштабный конкурс чтецов стихотворений на патриотическую тематику на родных языках народов Кавказа "Язык Победы".
Программа мероприятий 2021-2022 года включила
Форум с размахом прошёл в конце октября уходящего года, собрав представителей десятка регионов России — о нём писали, среди прочих, и федеральные СМИ. Мероприятие было поддержано
и другими ведомствами.
В форуме приняли участие представители
и т. д.
Судя по своему старту, проект "Наследие предков" имеет большое будущее. По словам организаторов, они планируют превратить его в важную межрегиональную дискуссионную площадку, где экспертное сообщество, молодёжь и представители органов государственной власти будут искать пути решения актуальных общественных задач.
Ну а об актуальности проекта создания самоучителя лезгинского языка не приходится и говорить — в наши дни очевидны сложности с сохранением национальных языков. Трудности испытывают даже крупные языки, не говоря уже о коренных малочисленных народах.
Лезгинский язык сложно назвать редким или исчезающим — только в России число его носителей превышает 400 тысяч человек, а лезгины в большом количестве живут ещё в Азербайджане и других странах.
Но с каждым новым поколением уровень владения языком снижается — это объективная реальность для всех народов, говорящих не на "титульном" языке. Особенно это ощутимо в городах с их многонациональным составом населения.
К проекту создания самоучителя подключены языковеды и учителя лезгинского языка — профессионалы своего дела. Появление книги ожидается в первой половине 2022 года.
Конечно, реализацией мероприятий в рамках программ, поддержанных ФАДН, ФЛНКА не ограничивается. Благодаря поддержке меценатов, в первую очередь Токая Керимова, у организации есть возможность вести деятельность по разным направлениям.
Перечислим некоторые из проектов и направлений работы ФЛНКА (вне рамок программ мероприятий, поддержанных ФАДН России), реализованных в течение 2021 года:
Ещё одно важное событие уходящего года, которое мы не можем не отметить, — это учреждение и регистрация Некоммерческого фонда "Национальное Возрождение". Дело в том, что его учредителем является Президент ФЛНКА Ариф Керимов, а руководителем фонда — Токай Керимов (как легко догадаться, Керимов Ариф Пашаевич — его отец). Фонд уже активно поддерживает начинания ФЛНКА и реализует свои проекты в этнокультурной, научной, спортивной и других сферах.
ФЛНКА не собирается сбавлять обороты и планирует в следующем году продолжать активную работу.
Среди намеченных проектов представители организации выделяют следующие:
Остаётся только пожелать Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, руководству и коллективу этой самобытной организации новых успехов и реализации намеченных планов.
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