С уверенностью смотря в будущее. Итоги года для Федеральной лезгинской национально-культурной автономии

Не столь давно в "Собеседнике" было опубликовано большое интервью Президента Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА), члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Арифа Пашаевича Керимова. Руководитель крупнейшей лезгинской общественной организации затронул ряд актуальных вопросов, связанных как непосредственно с деятельностью ФЛНКА, так и в целом с национальной политикой России.

А буквально две недели назад, 15 декабря, состоялось заседание Совета ФЛНКА, на котором были подведены итоги 2021 года и принят план работы на 2022 год.

В сегодняшнем материале мы решили обобщить опыт работы этой организации, играющей значимую роль в межнациональном общественном поле России за последний год. При этом мы также решили упомянуть о некоторых важных событиях нескольких предшествующих лет из жизни Лезгинской автономии.

Получение ФЛНКА специального консультативного статуса при ООН

Начать, безусловно, следует с важнейшего события для ФЛНКА последних лет — это получение специального консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединённых Наций. Символично, что случилось это в 2019-м — в год 20-летия ФЛНКА.

Организация, с момента своего основания руководимая Арифом Керимовым, стала первой национально-культурной автономией России с подобным статусом.

По сути, это высшая ступень признания для некоммерческой организации в современном мире. К получению этого признания ФЛНКА шла четыре года.

Консультативный статус даёт целый ряд бонусов, в числе которых, например,

возможность участия практически во всех мероприятиях на площадках ООН (кроме закрытых),

возможность проведения на базе офисов ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене собственных мероприятий,

возможность инициирования специальных расследований по правам человека

и многое другое.

К сожалению, грянувшая уже в самом начале 2020 года пандемия COVID-19 пока не позволила воспользоваться возможностями нового статуса — об этом, в частности, упоминал Ариф Керимов в интервью "Собеседнику", говоря о трудностях общественных организаций в эру международной изоляции.

Тем не менее консультативный статус позволил ФЛНКА уже в ноябре 2019 года в приоритетном порядке выступить на 12-й сессии Форума Организации Объединённых Наций по вопросам меньшинств, проходящего под председательством Специального докладчика ООН по вопросам меньшинств.

Несмотря на все сложности, ФЛНКА держит руку на пульсе международной жизни неправительственных организаций и делает всё возможное для того, чтобы лезгинская повестка продолжала присутствовать в работе крупнейших международных институтов.

Напомним, что ФЛНКА является членом таких крупных международных организаций, как

FUEN (Федералистский союз европейских национальных меньшинств)

и UNPO (Организация непредставленных наций и народов),

активно работает

с ОБСЕ,

Европарламентом

и другими структурами, представляя и защищая российские интересы.

Что же на внутрироссийском поле?

Позитивные перемены в жизни не только ФЛНКА, но и других федеральных национально-культурных автономий России произошли в 2020 году. В этот год были приняты сразу два важных решения.

Во-первых, было создано ФГБУ "Дом народов России" — подведомственное учреждение Федерального агентства по делам национальностей. Все федеральные автономии теперь живут под одной крышей в здании "Дома народов России", где им предоставлены офисные помещения. Во-вторых, с 2020 года ФАДН России начал распределять конкурсные субсидии среди федеральных НКА и иных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной национальной политики — своеобразный аналог целевых грантов. Лучшие программы мероприятий, которые представляются на конкурс, оцениваются экспертной комиссией ФАДН и получают определённую сумму в зависимости от набранных баллов.

Здесь нужно оговориться, что эти решения не были "подарком" сверху. Их принятия федеральные автономии ждали многие годы. В рамках работы Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Ариф Керимов вместе со своими коллегами с 2012 года регулярно поднимал вопрос о необходимости поддержки ФНКА со стороны государства — ведь только тогда они могут стать полноценной опорой в реализации национальной политики. И вот, наконец, дождались — пусть решения во многом и половинчатые, финансирование национальной политики всё ещё оставляет желать лучшего, но это уже огромный шаг вперёд в наши непростые времена.

ФЛНКА оказалась в числе получателей конкурсной целевой субсидии в 2020-м и 2021-м годах. В 2020-2021 годах в рамках программы мероприятий, поддержанной ФАДН России, были сняты два цикла документальных фильмов —

"Герои на все времена" (о дагестанцах-героях СССР и комдивах Великой Отечественной войны) и "Села-герои Страны гор" (о ряде значимых исторических сел Южного Дагестана),

а также проведён масштабный конкурс чтецов стихотворений на патриотическую тематику на родных языках народов Кавказа "Язык Победы".

Программа мероприятий 2021-2022 года включила

Межрегиональный молодёжный историко-патриотический форум "Наследие предков" в дагестанском городе Дербент,

а также проект по созданию самоучителя лезгинского языка.

Форум с размахом прошёл в конце октября уходящего года, собрав представителей десятка регионов России — о нём писали, среди прочих, и федеральные СМИ. Мероприятие было поддержано

Советом при Президенте России по межнациональным отношениям,

"Домом народов России",

Миннацем Дагестана

и другими ведомствами.

В форуме приняли участие представители

руководства министерств региона,

Академии наук России,

ФАДН,

целого ряда федеральных НКА

и т. д.

Судя по своему старту, проект "Наследие предков" имеет большое будущее. По словам организаторов, они планируют превратить его в важную межрегиональную дискуссионную площадку, где экспертное сообщество, молодёжь и представители органов государственной власти будут искать пути решения актуальных общественных задач.

Ну а об актуальности проекта создания самоучителя лезгинского языка не приходится и говорить — в наши дни очевидны сложности с сохранением национальных языков. Трудности испытывают даже крупные языки, не говоря уже о коренных малочисленных народах.

Лезгинский язык сложно назвать редким или исчезающим — только в России число его носителей превышает 400 тысяч человек, а лезгины в большом количестве живут ещё в Азербайджане и других странах.

Но с каждым новым поколением уровень владения языком снижается — это объективная реальность для всех народов, говорящих не на "титульном" языке. Особенно это ощутимо в городах с их многонациональным составом населения.

К проекту создания самоучителя подключены языковеды и учителя лезгинского языка — профессионалы своего дела. Появление книги ожидается в первой половине 2022 года.

Конечно, реализацией мероприятий в рамках программ, поддержанных ФАДН, ФЛНКА не ограничивается. Благодаря поддержке меценатов, в первую очередь Токая Керимова, у организации есть возможность вести деятельность по разным направлениям.

Некоторые из проектов и направлений работы ФЛНКА

Перечислим некоторые из проектов и направлений работы ФЛНКА (вне рамок программ мероприятий, поддержанных ФАДН России), реализованных в течение 2021 года:

Ремонт и подготовка аудитории имени выдающегося лезгинского просветителя Гасана Алкадарского в стенах Культурного центра "ДАР" в Москве (совместно с Благотворительным фондом "ЛЕКИ"). Презентация аудитории состоялась в начале апреля 2021 года.

Благотворительные акции, приуроченные к мусульманским праздникам, — проводятся ежегодно как самостоятельно, так и вместе с другими общественными организациями, фондами и т. д. В 2021 году в Священный месяц Рамадан 1250 малоимущих семей в 12 муниципалитетах Дагестана получили помощь от ФЛНКА в виде продовольственных наборов, а в дни Праздника жертвоприношения (Курбан байрам) более 800 нуждающихся семей в шести муниципалитетах Дагестана получили порядка трёх тонн мяса на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Расширение взаимодействия с общинами в регионах: в 2021 году ФЛНКА активизировала данное направление. В данный момент действующие лезгинские НКА регионального уровня остались в г. Москве и Ярославской области. За 2021 год процесс создания региональных НКА при консультационной и организационной поддержке Федеральной автономии начат в целом ряде регионов: Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, Вологодская область, Самарская область и другие.

Важно отметить также активность молодёжного крыла ФЛНКА, который, как заявляет руководитель направления, насчитывает уже порядка сотни участников. Тут вам и совместный просмотр глубоких фильмов — проект "Кино со смыслом", донорские акции, интеллектуальные викторины, участие в крупных общегородских мероприятиях. Примечательно, что председатель исполкома ФЛНКА Асрет Ибилкасумов стал обладателем премии Министерства по делам молодёжи Дагестана в номинации "Молодой общественник года".

Из текущих проектов одним из самых значимых для ФЛНКА является создание документального фильма о Хаджи-Давуде Мюшкюрском — национальном герое лезгин, предводителе национально-освободительного движения народов Восточного Кавказа против гнёта Сефевидов в первой трети XVIII века. На данный момент завершён этап съёмок и начат монтаж, продолжается доработка сценарной части. Масштаб проекта впечатляет — съёмки документальной картины прошли в четырёх странах: России (Республика Дагестан), Азербайджанской Республике, Турции и Иране.

Ещё одно важное событие уходящего года, которое мы не можем не отметить, — это учреждение и регистрация Некоммерческого фонда "Национальное Возрождение". Дело в том, что его учредителем является Президент ФЛНКА Ариф Керимов, а руководителем фонда — Токай Керимов (как легко догадаться, Керимов Ариф Пашаевич — его отец). Фонд уже активно поддерживает начинания ФЛНКА и реализует свои проекты в этнокультурной, научной, спортивной и других сферах.

Планы ФЛНКА

ФЛНКА не собирается сбавлять обороты и планирует в следующем году продолжать активную работу.

Среди намеченных проектов представители организации выделяют следующие:

Международная научно-практическая конференция "Россия и Восточный Кавказ — единство исторической судьбы" (XVIII — первая половина XIX века), которая будет проводиться совместно с Институтом российской истории РАН. Организаторы планируют охватить широкий круг тем: от движения Хаджи-Давуда Мюшкюрского и его влияния на историческую судьбу региона до особенностей политики России, от геополитики до отражения истории в фольклористике.

"Дни культуры лезгинских народов в Москве" — творческие и культурные вечера, связанные с выдающимися личностями лезгинского, агульского, рутульского, табасаранского, цахурского, удинского и других близкородственных народов.

Второй Молодёжный историко-патриотический форум "Наследие предков".

Остаётся только пожелать Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, руководству и коллективу этой самобытной организации новых успехов и реализации намеченных планов.