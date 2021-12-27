EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Российская "элита" потратит на Новый год 60 млрд рублей

Общество » Семья » Кошелек

Российские чиновники, "звёзды", олигархи, бизнесмены и их семьи потратят на празднование Нового года средний региональный бюджет. Об этом заявили участники онлайн-конференции "История успеха: тренды и бренды".

Российская "элита" потратит на Новый год 60 млрд рублей

Наступление 2022 года увенчается тратами "элиты" на подарки и организацию новогоднего праздника более чем 60 млрд рублей. "Эти суммы, кстати, сравнимы с бюджетом не последнего региона России", — отмечают в Сети.

Сама сумма была подсчитана примерным сложением бронирований и покупок премиальных товаров, услуг и путешествий. Также отмечается, что это на 10 млрд больше, чем было потрачено на празднование прошлого Нового года.

Что характерно, в 2021 году олигархи, бизнесмены и "золотая молодёжь" потратили в декабре-январе 52 млрд рублей.

В эту сумму тоже входили:

  • организация праздников,
  • аренда клубов,
  • приглашение "звёзд",
  • элитные еда и алкоголь,
  • аренда яхт, самолётов, вилл,
  • подарки — от бриллиантов и автомобилей до замков, самолётов и яхт,
  • текущие "праздничные" расходы.

Разумеется, эти заоблачные цифры никак не отразятся на жизни простых россиян, которым праздновать банально не на что. Инфляция уничтожает и без того скудные доходы.

По оценкам специалистов, стоимость скромного новогоднего стола по сравнению с прошлым годом выросла от 20 до 40%.

Вечные советско-российские "праздничные блюда" — оливье и селёдка под шубой — подорожали за год без малого на четверть. А красная икра, которую россияне и раньше могли позволить себе раз в год, при стоимости в 5000 рублей за килограмм, и вовсе превратилась в непозволительную роскошь.

Очевидно, что россияне будут тратить на Новый год крайне экономно. При этом, если в 2019 году для того, чтобы отметить "достойно", люди массово брали кредиты, сейчас таких надежд нет.

Впрочем есть будут всё равно много. Стресс россияне заедают и — как следствие — запивают.

Согласно опросу ВЦИОМа, на празднование Нового года россияне планируют потратить в среднем 15 830 рублей, что на 20% больше расходов прошлого года (13 245 рублей). В эту сумму входят траты на новогодний стол и подарки (5748 рублей и 5369 рублей, соответственно), а также развлечения — театр, ресторан, детские ёлки (4713 рублей).

Напомним, что богатые россияне (так называемая "1000 семей") тратят только на текущую жизнь (не бизнес и без покупок яхт, самолётов и антиквариата) по $70 млн в год каждая. В целом элита "проедает" не менее $200 млрд в год.

Но для обычных россиян этот Новый год, увы, стал самым нищим за последние десять лет.

"Дело не только в отсутствии средств, но и в том, что люди боятся тратить деньги на развлечения в условиях, когда никто не знает, что будет завтра", — приводит мнение СМИ проект "Новости на каждый день".

"Элита — это вроде с французского "elite", лучшее, отборное. А здесь кто? Чинуши, их прихвостни и "решалы", олигархи, банкиры, местные богачи и "звёзды" — какие ж они элиты? Элитой должны считаться учёные, врачи, высококлассные рабочие, атомщики и так далее", — пишут в комментариях простые люди.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как олигархи богатеют, а бедные беднеют
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы коррупция
Новости
Политолог Дискин оценил шансы Путина на участие в выборах 2024 года
Брат Моргенштерна рассказал, как аферисты "кинули" его на 4,5 миллиона рублей
Матвиенко назвала стабильной ситуацию с COVID-19 в РФ
Матвиенко: Украина готовила сценарий военного захвата Донбасса
Адвокат рассказала о краже у брата Моргенштерна 4,5 миллионов рублей
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
В Совфеде объяснили действия Киева по Донбассу желанием "потерять" его
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Пугачёва оценила цирковые номера в исполнении Галкина и детей
МИД: НАТО должен отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
Последние материалы
Политолог Дискин оценил шансы Путина на участие в выборах 2024 года
Брат Моргенштерна рассказал, как аферисты "кинули" его на 4,5 миллиона рублей
Матвиенко назвала стабильной ситуацию с COVID-19 в РФ
Матвиенко: Украина готовила сценарий военного захвата Донбасса
Адвокат рассказала о краже у брата Моргенштерна 4,5 миллионов рублей
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Российская "элита" потратит на Новый год 60 млрд рублей
В Совфеде объяснили действия Киева по Донбассу желанием "потерять" его
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Пугачёва оценила цирковые номера в исполнении Галкина и детей
Популярное
Мировая кооперация
ЕС нанёс контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО

ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.

ЕС нанёс контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Мир. Новости мира
Дипломат США Волкер придумал, как "остановить вымогательство" России
Ирина Шлионская Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?.. Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений Дмитрий Соколов Любовь Степушова ЕС нанёс контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО Любовь Степушова
Общество
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Политика. Новости и аналитика
Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
Мир. Новости мира
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников