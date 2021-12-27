Российская "элита" потратит на Новый год 60 млрд рублей

Российские чиновники, "звёзды", олигархи, бизнесмены и их семьи потратят на празднование Нового года средний региональный бюджет. Об этом заявили участники онлайн-конференции "История успеха: тренды и бренды".

Наступление 2022 года увенчается тратами "элиты" на подарки и организацию новогоднего праздника более чем 60 млрд рублей. "Эти суммы, кстати, сравнимы с бюджетом не последнего региона России", — отмечают в Сети.

Сама сумма была подсчитана примерным сложением бронирований и покупок премиальных товаров, услуг и путешествий. Также отмечается, что это на 10 млрд больше, чем было потрачено на празднование прошлого Нового года.

Что характерно, в 2021 году олигархи, бизнесмены и "золотая молодёжь" потратили в декабре-январе 52 млрд рублей.

В эту сумму тоже входили:

организация праздников,

аренда клубов,

приглашение "звёзд",

элитные еда и алкоголь,

аренда яхт, самолётов, вилл,

подарки — от бриллиантов и автомобилей до замков, самолётов и яхт,

текущие "праздничные" расходы.

Разумеется, эти заоблачные цифры никак не отразятся на жизни простых россиян, которым праздновать банально не на что. Инфляция уничтожает и без того скудные доходы.

По оценкам специалистов, стоимость скромного новогоднего стола по сравнению с прошлым годом выросла от 20 до 40%.

Вечные советско-российские "праздничные блюда" — оливье и селёдка под шубой — подорожали за год без малого на четверть. А красная икра, которую россияне и раньше могли позволить себе раз в год, при стоимости в 5000 рублей за килограмм, и вовсе превратилась в непозволительную роскошь.

Очевидно, что россияне будут тратить на Новый год крайне экономно. При этом, если в 2019 году для того, чтобы отметить "достойно", люди массово брали кредиты, сейчас таких надежд нет.

Впрочем есть будут всё равно много. Стресс россияне заедают и — как следствие — запивают.

Согласно опросу ВЦИОМа, на празднование Нового года россияне планируют потратить в среднем 15 830 рублей, что на 20% больше расходов прошлого года (13 245 рублей). В эту сумму входят траты на новогодний стол и подарки (5748 рублей и 5369 рублей, соответственно), а также развлечения — театр, ресторан, детские ёлки (4713 рублей).

Напомним, что богатые россияне (так называемая "1000 семей") тратят только на текущую жизнь (не бизнес и без покупок яхт, самолётов и антиквариата) по $70 млн в год каждая. В целом элита "проедает" не менее $200 млрд в год.

Но для обычных россиян этот Новый год, увы, стал самым нищим за последние десять лет.

"Дело не только в отсутствии средств, но и в том, что люди боятся тратить деньги на развлечения в условиях, когда никто не знает, что будет завтра", — приводит мнение СМИ проект "Новости на каждый день".

"Элита — это вроде с французского "elite", лучшее, отборное. А здесь кто? Чинуши, их прихвостни и "решалы", олигархи, банкиры, местные богачи и "звёзды" — какие ж они элиты? Элитой должны считаться учёные, врачи, высококлассные рабочие, атомщики и так далее", — пишут в комментариях простые люди.

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