Всё познаётся в сравнении? Зачем пробовать смерть на вкус

Отношение людей к смерти неоднократно менялось на протяжении тысячелетий существования человеческой цивилизации. И, похоже, даже в наше время далеко не все разделяют мнение, что смерть — это трагедия…

Смерть как обыденность

В прошлые века, когда люди умирали чаще и в более молодом возрасте, а то и в раннем детстве, смерть считалась вполне обычным явлением, и относились к ней более спокойно. Как говорили на Руси: "Бог дал — Бог взял".

Древние египтяне воспринимали смерть как переход в иной, загробный мир, и придумали массу сложных ритуалов, которые, согласно их верованиям, должны были помочь душе умершего благополучно пересечь границу между мирами и достичь "пункта назначения". Впрочем, похожие культы проводов души "по ту сторону" существуют и сегодня практически у всех народов.

Французский историк Филипп Арьес в своей книге "Человек перед лицом смерти" вводит понятие "прирученная смерть". Спокойное восприятие смерти наблюдается иногда и в наше время, например, в условиях военных действий. Так, в мемуарных источниках описывается, как в освобождённом Сталинграде дети, впервые не опасаясь обстрелов, весело катались с горок, используя вместо саней окоченевшие тела мёртвых фашистов, не испытывая перед трупами никакого страха или благоговения…

Хорошо известно, что тех, кто по роду профессии постоянно имеет дело со смертью — медиков, работников моргов, кладбищенских сторожей — вид мёртвых тел шокирует только в самом начале, а впоследствии они с этим свыкаются как с чем-то обыденным.

Вкус смерти вместо вкуса жизни

Тенденция "приручения смерти" нередко наблюдается в неформальных молодежных движениях. Например, у так называемых "готов" это проявляется посредством нарочитой романтизации смерти с использованием "загробных" мотивов и атрибутики в одежде, аксессуарах, стихах и музыке.

В появившихся недавно "клубах самоубийц" или пресловутых "группах смерти" тинэйджеров, имеющих проблемы в жизни, исподволь убеждают, что смерть для них — это наилучшее решение, и бояться её не надо.

В оправдание "суицидальной" идеологии её апологеты утверждают, что человек, не ощутивший близости смерти, не поймёт и вкуса жизни. Людям, склонным к риску, бывает тоскливо в обычной жизни. Им необходимо постоянно находиться на грани.

В последнее время появились чаты, которые вроде бы напрямую не призывают подростков умирать, но косвенно подталкивают к этому. Участники получают от администратора задание — уйти из дома и совершить некий из ряда вон выходящий поступок.

Некоторое время назад на путях станции московского метро "Планерная" было найдено тело 17-летнего школьника. Выяснилось, что за несколько дней до этого юноша исчез из дому. При этом близкие уверяли, что он вовсе не был трудным подростком — отличник, учащийся технического лицея, да и семья была вполне благополучной. Взявшись за поиски, родители парня обнаружили, что с жёсткого диска компьютера сына стёрта вся информация. Также была стёрта и вся переписка юноши в соцсетях. Мобильник оказался отключен.

Друзья и девушка погибшего уверяли, что он вёл себя как обычно, правда, за три дня до гибели активно общался с кем-то в соцсетях. Возникло предположение, что школьник участвовал в некоей виртуальной игре.

Смертельные игры

Учёные утверждают: один из основных инстинктов человека — это инстинкт самосохранения. Испытывая страх перед смертью, мы стараемся избегать опасных ситуаций и спасать себя, если мы уж в них оказались.

Однако у современных подростков и молодёжи этот инстинкт борьбы за жизнь нередко "притупляется". Иначе как объяснить стремление к опасным развлечениям — катание на крышах вагонов, прогулки на большой высоте без страховки, попытки делать селфи над пропастью или в разных опасных местах, которые часто заканчиваются самым драматическим образом?

Так или иначе, игнорировать проблему нельзя. Да, смерть в конечном итоге неизбежна для всех нас, но стоит ли её приближать своими необдуманными действиями? И действительно ли, не соприкоснувшись со смертью, не распробуешь вкуса жизни? Очень сомнительная идея…

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