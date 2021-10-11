Могильщик рассказал, как Ницше помог ему пережить COVID-кошмар

Для Осмаира Кандидо, который последние 30 лет проработал могильщиком, пандемия была худшим кошмаром, и эти испытания бразилец преодолел только с помощью старых друзей — Кьеркегора, Канта и Ницше.

60-летний мужчина, чья профессия требует проводить большую часть дня на маленьком кладбище в Сан-Паулу, не только могильщик, но еще писатель и философ. Во время разгула пандемии он часто плакал, глядя в глаза смерти, но философия не позволяла ему терять самообладание от горя и усталости возле могил, которые он копал.

С помощью трудов

Хайдеггера,

Кьеркегора,

Канта,

Гегеля,

Дидро

он смог "принять смерть". Работы Ницше и древнегреческих философов "очень помогли ему в самые трудные моменты". Когда Кандидо каждое утро выходил из дома, он не знал, вернется ли он с кладбища Пенья, а если вернется, то не будет ли сам зараженным.

Каждый вечер он подолгу стоял под душем, смывая всю скорбь. Как признался Осмаир, шесть месяцев назад "катафалки приходили один за другим, от 100 до 200 гробов ожидали своей очереди. Никто не хотел прикасаться к ним, никто не хотел рисковать". При этом сам бразилец не заразился Covid-19.

Осмаир признается, что самые тяжелые воспоминания у него после похорон подростка.

"Я услышал женский крик. Женщина стояла перед телом сына. Затем она схватилась за его гроб, она не хотела, чтобы его похоронили", — вспоминает могильщик.

Магистр философии

Кандидо похоронил более 3000 человек за свою тридцатилетнюю карьеру могильщика.

"За все эти годы я видел очень мало людей, готовых к смерти. Смерть требует большого уважения, внимания и молчания", — говорит он.

Блуждая среди могил на лесном кладбище, Кандидо рассказывает, как он пришел к философии. Пение птиц разбавляет гнетущую атмосферу. Кругом выцветшие гипсовые статуи Девы Марии, архангелов и потертые желтые фотографии близких. По его словам, все началось с того, что он пошел на уроки немецкого языка в университете Uniban в Сан-Паулу.

Ранее он был боксером и мойщиком окон. Затем он стал могильщиком. Сегодня он зарабатывает около 3000 реалов (540 долларов) в месяц.

Он смог получить степень магистра в Пресвитерианском университете Маккензи в Сан-Паулу, во время учебы он общался по электронной почте с французским философом Жаном Бодрийяром. Если теперь он может смотреть смерти в лицо, то только потому, что он уже живет второй жизнью — Кандидо теперь также является учителем философии.

Вечером, одетый в белый лабораторный халат, Кандидо преподает этику молодым специалистам по вскрытию. Кандидо в настоящее время заканчивает работу над трехтомной книгой философских размышлений, два тома посвящены пандемии. Несколько издательств уже заявили, что хотят ее опубликовать.

"Философия заставила меня повзрослеть, выйти из себя, понять и рассмотреть другие идеи. Это был большой шаг", — говорит Кандидо.

Хотя он "обожает" Канта, у могильщика были небольшие проблемы с его "Критикой чистого разума". "Я прочитал эту работу до 100 раз, пока не понял! На португальском, местами на немецком", — говорит он.

Кандидо считает, что именно благодаря философам ему не пришлось обращаться к психологам и психиатрам за помощью. "Я изучал философию, любил философию, поэтому я и умру", — говорит он с улыбкой.

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