По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети?

Большинство пользователей Интернета сегодня зарегистрировано в каких-нибудь соцсетях. Используют их все по-разному. Одни вообще туда не заходят, другие проявляют минимальную активность, третьи ограничиваются лайками и комментариями под чужими постами, а четвёртые буквально "живут" в социальной сети, описывая всё, что им приходит на ум. В том числе иногда и вещи, о которых не всегда расскажешь даже лучшим друзьям в реале.

Феномен откровенности

Моя бывшая однокурсница Марина периодически размещает истории из своей бурной студенческой жизни. Почему-то чаще всего из жизни сексуальной… То она жила с наркоманом, то с иностранцем, то познакомилась в одной компании с парнем и тут же занялась с ним сексом. Недавно вообще разразилась рассказом о том, как она в 19 лет участвовала в самой настоящей сексуальной оргии с двумя подругами и мужчиной намного старше по возрасту.

Сейчас Марине хорошо за 40. У неё муж и почти взрослый сын. Интересно, читают ли они откровения матери семейства?

Другой знакомый, по имени Ярослав, любит выкладывать в соцсеть анекдоты с сексуальным подтекстом. Ещё он любит писать стихи на ту же тему, иногда весьма скабрезные. Иногда также рассказывает истории из своей сексуальной жизни. Как-то поделился своим жизненным кредо: оказывается, он признаёт только секс на первом свидании. Другие варианты его просто не устраивают. Если девушка отказала с первого раза, она годится только для того, чтобы просто с ней дружить… При этом разведённый Ярослав периодически пишет посты на тему того, что ищет себе жену. Причем такую, которая была бы умной, красивой и вдобавок изобретательной в постели… Между прочим, у него две взрослые дочери.

Как-то я случайно прочитала пост пользователя, который подробно описывал, как ему удалось снять деньги с чужой банковской карточки, поменяв номер мобильного, к которому эта карточка была привязана. Правда, настоящего имени там не было. Но при желании правоохранительные органы могли бы, наверное, вычислить автора поста.

Без комплексов и барьеров

Почему люди вообще пишут о себе такое? Думаю, потому что хотят казаться круче, чем есть на самом деле. Ярче, умнее, интереснее, раскованнее, бесшабашнее… Судя по комментам, всегда найдутся те, кто будет восхищаться такой откровенностью и незакомплексованностью. Отсутствие комплексов нынче в моде. Модно жить на всю катушку, "пробовать всё", игнорируя какие-либо барьеры нравственности.

В сущности, не нам их судить. Если у человека бурное сексуальное или криминальное прошлое — из песни слова не выкинешь… Точно так же все мы имеем право на определённые мнения и предпочтения. И, разумеется, каждый имеет право писать в своем аккаунте всё, что он хочет, кроме разве что каких-то экстремистских постов.

Слово не воробей…

Но не стоит забывать о том, что представляют собой социальные сети. Это связи между самыми разными людьми. В "друзьях" у нас могут оказаться и реальные друзья, и просто знакомые, и коллеги по работе, и родственники, и члены семьи. Представьте себе, что вы решили описать со всеми пикантными подробностями, как в молодости крутили роман со своим шефом. Но при этом забыли, что и этот самый шеф, пусть изрядно постаревший, у вас в друзьях. А если не он, то кто-то из тогдашних сослуживцев. А если никто из них, то ваше нынешнее начальство и коллеги. Что о вас подумают? И совсем катастрофа случится, если всё это прочтут ваша мама или тётя Маша из Урюпинска, а то и ваш нынешний партнёр, которые даже не подозревали, что в вашей "добропорядочной" жизни могли иметь место подобные факты…

Именно сетевые откровения уже подпортили многим карьеру. В наши дни работодатель, собирая досье на нового кандидата, нередко изучает его профайлы в соцсетях. Как вы думаете, какова будет реакция, когда он прочтёт о ваших сексуальных похождениях, пусть и 25-летней давности? Или о том, что вы крутили какие-то аферы?

Наконец, ваши "френды" могут активно вас "постить", и выложенная вами информация рано или поздно дойдёт до тех, до кого дойти в принципе не должна. Не все люди подпадают под категорию "без комплексов". Размещая столь смелые посты, вы рискуете потерять не только работу, но и друзей, подруг, возлюбленных… Если в своих откровениях вы выставили кого-то в неприглядном свете, этому человеку также может попасться на глаза ваш пост. Помните, что мир очень и очень тесен. Неужели в реале вы станете рассказывать гадости, неприглядные факты или некую "клубничку" о себе или своих знакомых каждому встречному и поперечному? А в соцсетях вы это преспокойно делаете, не заботясь о последствиях. А ведь увидеть ваши послания там могут десятки, если не сотни людей, даже те, о ком вы уже позабыли!

Прежде чем что-то о себе написать, задумайтесь — а готовы ли вы в реале рассказать это подруге, маме, мужу, сослуживице? И если не уверены в ответе, то, может быть, и не следует?

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