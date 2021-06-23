ГОСТ Р 22.3.17-2020 вступает в силу — требование эвакуации теперь обязательно

Недавно в России вступил в законную силу утвержденный ГОСТ Р 22.3.17-2020 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". Теперь граждане будут обязаны подчиняться требованиям МЧСников. Что означает размытая формулировка про угрозу возникновения ЧС? Какая конкретно будет ответственность для отказников? Будут ли корректироваться это нововведение? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. Ru Игоря Буккера ответил юрист, адвокат Александр Бенхин.

Читайте начало интервью: В России впервые введён стандарт по эвакуации населения при ЧС

— Александр, по словам замминистра по чрезвычайным ситуациям Алексея Серко, изменения в законодательство по ЧС вводятся "в связи с ликвидацией последствий паводка на Дальнем Востоке в 2019 году. Принятие данного решения направлено на повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций". Еще до пандемии, получается, ситуация назрела, а разыграли только сейчас.

— А очень многие ситуации еще до пандемии созрели, например, как налог на какие-то вклады, а разыграли это тоже во время пандемии. Тут даже вообще и нечего говорить, и так всё понятно. Просто эта пандемия действительно даже в хорошем смысле используется для решения каких-то вопросов.

Если был план о введении этого закона, сейчас есть дополнительные мотивировка и объяснение. Это — совершенно объективные и очевидные вещи. А ответственности за неподчинение раньше фактически не было вообще никакой, к этому мы сейчас придем.

Обязанность эвакуироваться

Потому что раньше эти законы спотыкались о то, что человек не обязан подчиняться. Например, приехали МЧСники, говорят бабуле: паводок — пакуйся, мы тебя эвакуируем. А она говорит: милок, не хочу. И всё - ей ничего за это не сделаешь. Заставить ее не могут, прикоснуться к ней или ее имуществу не могут.

Сейчас этот закон, насколько я понимаю, просто дает больше полномочий МЧСникам или другим исполнителям. Ведь могут привлекаться войска или какие-то общественные движения, которые помогают в экстренных случаях.

Если человек не хочет эвакуироваться, ему говорят: нет, Вася, ты не имеешь права отказаться, есть федеральный закон, ты обязан подчиниться, если это решение было принято на региональном, муниципальном или федеральном уровне.

А если человек не подчиняется — минимум административка. По Кодексу об административных правонарушениях уже можно скрутить человека и переместить в пространстве из точки А в точку Б. Так что, конечно, этот закон дает больше полномочий, что действительно всегда очень важно в чрезвычайных ситуациях.

— Видимо, это — действительно хорошо и правильно. Но не только в Рунете было отмечено, а и во время обсуждения в Госдуме кто-то из депутатов говорил о размытой формулировке. Что такое — "угроза возникновения ЧС"? Более точно это еще не сформулировано?

— Любой закон открываем — везде размытая формулировка. В наших законах практически нет четких формулировок. Русский язык настолько многогранен, цветист, богат и патернален (можно еще кучу слов умных сюда добавить), что действительно четких формулировок по сути нигде нет, кроме как в Конституции:

"право на отдых",

"право на труд".

Все остальное можно толковать и так, и сяк.

— А язык, как известно, и мышление тоже формирует. Такая вот размытость у нас, получается, национальная черта.

— Живем мы все-таки в такую эпоху, слава Богу, что в принципе всё идет в сторону какого-то цивилизованного государства.

— Какие меры будут приниматься в случаях, если действительно в каких-то реально опасных моментах люди не захотят подчиняться, а может быть даже окажут сопротивление?

Но может получиться и такая ситуация, что опасность была совсем невелика, или тревога вообще оказалась ложной. Не окажется ли наказание слишком суровым? Будет ли еще какое-то последующее обсуждение?

— Пока такого обсуждения нет, и пока не будет прецедентов, сложно до конца все понять и определиться. Сейчас какого-то козла отпущения выберут и на нем продемонстрируют действие этого нового закона, ГОСТа или подзаконных актов, инструкций.

Как только это начнет внедряться, входить в практику, тогда и дальнейшее обсуждение начнется. А происходить что-то подобное будет постоянно, потому что страна-то у нас — огромная…

Поэтому ЧС возникают практически каждый день — то какая-то эпидемия, пандемия, то жара или холод, то паводки или засуха и так далее. Потом просто изнашивается структура — те же электросети, трубопроводы и так далее. Нас периодически ожидают какие-то чрезвычайные ситуации, особенно на местном уровне.

И вот дальше мы уже посмотрим, как всё это действительно будет применяться и развиваться на конкретных примерах в конкретных ситуациях. Понятно, что сначала они будут носить агитационный характер, характер пропаганды, чтоб народ посмотрел, что происходит в случае отказа.