В России впервые введён стандарт по эвакуации населения при ЧС

4 января этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ№12 "Об утверждении Порядка действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний".

С 1 июня также вступил в силу ГОСТ Р 22.3.17-2020 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". Волноваться не стоит. Даже не понятно, зачем понадобились новые документы. Механизмов и инструментов и так было вполне достаточно. Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру рассказал юрист, адвокат Александр Бенхин.

— Александр, еще в начале года президент подписал Указ № 12. С тех пор в интернете появилось много мнений о нем. Идут обсуждения, обстановка нагнетается… Что вы об этом думаете? Вообще это связано с коронавирусом? И насколько это соответствует законодательству?

— Напрямую COVID в этом указе не упоминается, но понятно, что он тогда был, поэтому основная причина появления этих документов — именно он. Излишне возбуждаться и волноваться по этому поводу, я думаю, не надо.

Несколько лет назад тоже был очень большой шум среди демократической, так сказать, общественности, по поводу законопроекта о необходимости информировать о наличии у себя второго гражданства всем нашим гражданам. Сколько тогда было крика, истерик, что это — фашизм, 33 год, Гитлер, Геббельс, вообще волчьи законы и так далее.

В итоге все как-то само собой сошло на нет, потому что из него сначала вычленили страны, с которыми есть безвизовый въезд, потом еще как-то облегчили. Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Да и суровость законов у нас, как известно, компенсируется их неисполнением.

Истерики преждевременны

Поэтому здесь, я думаю, истерики также неоправданны и преждевременны, потому что инструментов — и так куча. А то, что в теории звучит красиво и профессионально, на самом деле к реальной жизни зачастую не имеет никакого отношения.

Например, в последнее время у гаишников появились расширенные полномочия по возбуждению административки. Предположим, человек трезвый, но ведет себя неадекватно, по их мнению, и возбуждается административка, а в плане административки уже можно и анализы потребовать сдать и еще что-то.

При любой чрезвычайной ситуации у нас и так уже давно есть куча легальных инструментов в нашем действующем законодательстве, как можно повлиять на человека. — Противодействие органам власти, оскорбления, еще что-то — и понеслась, скрутили его как барана и повезли.

Так что не нужно даже для этого специально Закона о неподчинении. — Какая разница, чему он не подчинился? Просто, например, кто-то не подчинился требованию сотрудника остановиться или сесть в автобус, чтобы куда-то эвакуироваться.

— Дело в том, что недавно еще вступил в силу утвержденный ГОСТ "О безопасности в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций".

— Очень "хорошая" формулировка — масло масляное.

— Сейчас в Москве даже в детских садах несколько раз объявлялись учебные тревоги, детей отводили в специальное место. И только потом сообщалось, что это — тренировка. А в Подмосковье это вообще подавалось, что был сигнал о минировании всех дошкольных учреждений.

— А это же как Лукашенко посадил самолет с этим оппозиционером. Кто-то позвонил и сказал, что там мина. Всё - иди проверь. Тем более, звонок, наверняка, записан, каталогизирован и так далее. Здесь — то же самое про мину. — МЧС работает.

— Конечно, в советское время тоже были тренировки по гражданской обороне…

— Да, я помню. И плакаты везде висели, как себя вести, например, в случае ядерного взрыва. — Если увидел этот поднимающийся гриб, надо быстрее лечь и ползти в противоположную сторону.

Были анекдоты на эту тему, что еще надо завернуться в простыню и ползти в направлении кладбища, ползти тихо. Почему тихо? — Чтобы не вызывать паники.

Но факт, что в общем-то тогда даже и мысли ни у кого не возникало, что этим кто-то может пользоваться для каких-то своих целей — политических, коррупционных или иных.

Недавно я заходил на сайт Государственной Думы, там указаны все этапы прохождения законов: подан, сформирован, согласовали, вернули, первое чтение, второе…

Самое интересное, что по этим новым законодательным документам по ЧС несколько раз обращались в Комиссию именно по коррупции.

Нет ли коррупции в ЧС?

То есть — даже в этом законопроекте законодатель искал возможную коррупционную составляющую, тщательно все выверял.

Например, может ли один и тот же человек являться, например, начальником МЧС по району и начальником Комиссии, принимающей решение об эвакуации, нет ли здесь противоречий, нет ли здесь коррупционной составляющей?

5 или 6 раз его возвращала именно Комиссия по анализу на коррупционную составляющую. Значит, что-то неладно, значит, что-то интересное с этим законом происходит, если его уже сразу выверяют на коррупционную составляющую.

Хотя закон-то — совершенно не коммерческий, не надзорный, например, за какими-то лавками или сетями, он именно населения касается. Вот это — очень интересно.