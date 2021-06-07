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Автор Инна Новикова

Яков Кедми: Наказание и ответственность всегда должны быть неизбежными и адекватными

Общество

Разговор о новой гендерной политике на Западе и жутких последствиях этого курса перешёл в обсуждение подобных российский проблем. Вопрос в том, что для власти нерешенность многих жизненно важных проблем народа — простых людей — не представляют угрозы, а поэтому мало её волнуют.

Яков Кедми: Наказание и ответственность всегда должны быть неизбежными и адекватными

Как изменить такое положение? Каким должно быть законодательство? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил израильский государственный и общественный деятель, дипломат, руководитель службы "Натив" в 1992–1999 годах, специализирующейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций, Яков Кедми.

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Яков Кедми: гендерная политика Запада уродует детей

— Яков Иосифович, вы сказали, что детей уродовать нельзя, поэтому педофилов надо кастрировать, причём не химически и без наркоза. Действительно, это надо предотвращать всеми возможными способами, и такие люди не заслуживают никакого снисхождения.

К сожалению, сексуальное насилие случается не только в странах, где внедряют разнузданные сексуальные нравы. И у нас с этим — уже просто беда. Многие осужденные за педофилию выходят на свободу через довольно короткое время и повторяют такие преступления.

Недавно такой убил маленькую девочку в Нижнем Новгороде. Он сидел за педофилию, был освобожден совсем недавно, и за ним даже не наблюдали, никто не интересовался, как он живет и чем занимается. Видимо, надо срочно ужесточать законодательство в отношении таких преступлений.

— Да, если бы его кастрировали — все, всего этого уже не было бы. Такой человек был бы уже к насилию неспособен, соответственно, не опасен. — Иди гуляй сколько угодно.

Это было бы вполне адекватной защитной мерой государства для обеспечения безопасности своих граждан. К сожалению, такого нет, просто потому что власти это не сильно беспокоит.

Но такое либеральное законодательство к насильникам — не только в нашей стране — России, такое же и в моей нынешней стране — Израиле, и в большинстве других, тем более так называемых цивилизованных — то же самое.

Безнаказанность рождает чудовищ

Я высказал свое мнение. Но для властей это — не большая проблема. Это — не угроза государству. Да, это мешает власти, но не более, чем любой другой вид преступности. Поэтому ко всем преступникам, в том числе к этим, они относятся снисходительно.

Безнаказанность и безответственность — это начало, рождение всех грехов. Такого быть не должно. Наказание и ответственность всегда должны быть неизбежными и адекватными.

В данном случае это — ваша безответственность и безнаказанность, а не в Японии или в Соединенных Штатах, хотя и там такого хватает. Меня волнуют подобные проблемы в моей стране. В другой стране я могу на это спокойно посмотреть, но не заморачиваться. — Если вы хотите жить так, живите так.

— Нет, мы не хотим так жить, нам это категорически не нравится. Но у нас принимается масса ненужных или даже вредных законов…

— Раз вы так живете, значит, вы так хотите жить. Так же — раз мы так живем, значит, мы хотим так жить.

— А какие есть инструменты у простых людей, чтобы так не жить, чтобы повлиять на чиновников и депутатов?

— Если у вас нет инструментов, тогда вы недостойны нормального государства, правильных законов и хорошей жизни. Если вы сами не можете свою жизнь регулировать, значит, вы — еще недоразвитые, как дети, у которых нет инструментов.

Не будьте как дети в делах страны

Чем ребёнок отличается от взрослого? — У ребенка нет ответственности, он ее не осознает, он — маленький, ему пять лет, три года, восемь лет. У него нет понятия, что такое человеческая жизнь, нечеловеческая жизнь. Он — просто ребенок. И поэтому он может делать жуткие вещи, но он ребенок.

Но если та же степень детской безответственности, инфантильности, нравственной недоразвитости проявляется в зрелом возрасте, в управлении государством — так к кому иметь претензии?…

Но я не считаю, что люди в России — настолько недоразвитые, что не в состоянии изменить ситуацию в своей стране. Вы вполне способны этого добиться.

— Конечно, реакция на все эти события есть, будет и дальше реакция на неадекватные действия власти, но…

— Так найдите способ, как вам управлять. Вы — взрослые люди. Государство российское существует тысячу лет, вы создали цивилизацию, одну из самых богатых в мире.

— Не какую-то, а вполне себе приличную и достойную…

— Да, одну из успешных и развитых в мире. У России было и есть очень много достижений. Это все делали люди. Так что, разве вы теперь не способны изменять дальше свою страну, власть и законы к лучшему?…

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Наталия Красовская
Темы законы власть общество яков кедми
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