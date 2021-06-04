Сменить нынешнюю власть в Сирии невозможно. Асад снова победил, и США тут бессильны

Вот тебе и "диктатор"! — Башар Асад снова выбран президентом Сирии — уже в четвёртый раз. За него проголосовало более 95 процентов принявших участие в выборах граждан страны. Башар Асад — действительно полностью легитимен и демократичен. А вот президент США — абсолютно нет. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал рассказал израильский государственный и общественный деятель, дипломат, руководитель спецслужбы "Натив" в 1992–1999 годах Яков Кедми.

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— Яков Иосифович, Башар Асад победил уже на вторых президентских выборах после начала гражданской войны. Он набрал более 95 процентов голосов. Это — абсолютная и безоговорочная поддержка курса президента. Причем, на этих выборах было несколько десятков кандидатов.

Конечно, Америка и европейские страны признали эти выборы нелегитимными, объявили, что они якобы не соответствуют требованиям некой резолюции Совета безопасности ООН. Тем не менее, после такой народной поддержки изменится ли как-то ситуация вокруг Сирии или будет продолжаться все так же?

— Вообще я не очень восторгаюсь цифрами победы правящего руководителя в своей стране на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке это — обычные цифры. Хотя они все-таки говорят об эффективности власти.

Совершенно объективно, и с этим согласны все, реальный политический деятель и реальная политическая власть сегодня в Сирии — только Башар Асад.

Больше ни одной политической силы на территории Сирии нет вообще. Это признавали даже американцы в разговорах с российскими представителями и со всеми другими.

"Демократы" ИГИЛа* и США с ними

Нет больше никакой реальной политической силы в Сирии, тем более демократической. Никаких демократических сил в Сирии нет, не было и не будет.

Там косят под это только недобитые остатки ИГИЛа*, "Братьев-мусульман"* и ХАМАСа* под турецким прикрытием. Но США пытаются привести к власти подконтрольные им силы.

Если кто-то по слабоумию приписывают демократические тенденции бывшим генералам Асада, то они не понимают, о чем они говорят. Если кто-то им верит, надеясь, что это так, то они — еще больше идиоты. Они такие же "демократы", как и нынешние генералы. Тех считают демократическими, так и этих.

От признания или непризнания Западом тех или иных выборов, ничего не зависит. Никакой роли это не играет. Разве они ваши выборы признают? Они считают президента России легитимным? Они считают существование России легитимным? Они считают власть в России легитимной? Они считают границы России легитимными? — Нет.

Только у них не хватает силы сказать это в открытую. На деле они ничего не признают ни легитимность вашей власти, ни вашего образа жизни, ни вашего государства, ни его устройства, ни его границ, ни его истории — ничего.

Но формально, из-за вашей силы, западные чиновники вынуждены об этом не говорить открыто. Когда они исполняют обязанности, дипломатично не говорят об этом, а когда прекращают исполнять обязанности, они об этом говорят, не стесняясь.

А политики, представители законодательной власти постоянно говорят об этом. Председатель сенатской комиссии по иностранным делам конгресса Соединенных Штатов недавно говорил назад с представителями российской оппозиции в изгнании о революции в России, которая должна произойти вот-вот.

Они к этому открыто призывают, этому способствуют. Так что — этот председатель парламентской комиссии в Соединенных Штатах признает вашу власть? — Нет. Так что нечего удивляться.

По существу самих выборов, как они прошли в Сирии, я думаю, на них было намного меньше нарушений закона и даже поводов для подозрений в нарушении закона, чем на выборах в Соединенных Штатах.

— Это так.

— Это — по заявлениям самих же американцев ясно видно. — Половина граждан США не признает результаты своих выборов. Но при этом у американской власти хватает наглости что-то говорить по поводу Сирии.

Хотя все их претензии — дешевая демагогия, убогая, безграмотная, грубая. Они не в состоянии сформулировать ничего. Набор фраз.

Ну и не признавайте Асада. Что с того? У него под властью большая часть Сирии, большая часть сирийского населения. Можете еще как-то нагадить Сирии, как везде это делаете.

Сирия осталась. Ассад легитимен

Но только в мелочах. Уже все признали, что сменить нынешнюю власть в Сирии невозможно. Он отстоял свою власть, отстоял свою страну. И попытки расчленить Сирию на насколько государств не удались. Пока еще турецкий султан там еще гадит, но и ему тоже недолго осталось.

А Сирия как государство осталось, власть осталась. Медленно будет восстанавливаться. Если в этом году она вернется в Лигу арабских стран, это будет самая сильная пощечина всем тем, кто сегодня утверждает, что Асад — нелегитимный.

Он — не менее легитимен, чем они сами и чем все другие правители на Ближнем Востоке. Гораздо больше, чем правители Саудовской Аравии, в Кувейте, в Ираке, в Ливане и так далее.

Демократия убийства

В Ливане — демократия? — Не смешите. В Ливане "демократическая" власть основана не на принципе "один человек и один голос", а на принципе "один голос и одна пуля", тому, кто неправильно голосует.

Где на Ближнем Востоке есть демократическая власть? — В Алжире 100 тысяч человек убили победители выборов. Такая же "демократия" — на всем Ближнем Востоке. Он весь стал исламским, террористическим, фундаментальным, тоталитарным. С их же большой помощью.

Пусть они заткнутся в Париже и Берлине, расхлебывают этих представителей демократии, которые скоро и у них создадут такую же демократию, и нравственность свою им принесут, научат их, как правильно должны себя вести порядочные женщины и как настоящие мужчины должны с ними обращаться.

* организации, запрещенные на территории РФ