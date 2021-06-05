Яков Кедми: гендерная политика Запада уродует детей

Новая гендерная политика на Западе уже давно зашла в тупик, но её адепты-проводники всех мастей продолжают упорно биться головой об стенку. Как с этим быть? Что дальше будет со Старым и Новым светом?

Все что у них в головах, навязать большинству людей они не смогут. И продолжения рода они лишены, это — проклятие Господне. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал рассказал израильский государственный и общественный деятель, дипломат, руководитель спецслужбы "Натив" в 1992–1999 годах Яков Кедми.

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— Яков Иосифович, на Западе никак не могут разобраться, где женщины, кто мужчины и тому подобное? Ребенок уже может выбрать себе любой пол.

— Зато у новых европейцев такого нет. Мигрантам в этом не надо разбираться. Им все ясно. Кто мальчики, где девочки должны быть и разницу между ними они прекрасно знают. И попробуйте только заикнуться о выборе пола, вам предложат выбрать, каким ножом вы хотите, чтобы вас зарезали.

— Европа как будто этого не видит. Они по этой дороге идут все дальше и дальше. Там делаются все новые якобы открытия, а реальность и природа игнорируется.

— Европа может закрывать глаза, но она это уже хорошо чувствует, а дальше почувствует еще больше во всей "прелести".

— Впечатление, что там уже очень близко всеобщее помешательство. Как будто мир сошел с ума. Родители под номерами, запрет полов или наоборот введение каких-то новых половых идентификаций… И постоянно они еще что-то придумывают, как бы специально стараются все еще больше усугубить, хотя и так хуже некуда.

— Это новости — не в стране, это новости в тех, кто создает новости. Все это — порождение тех, кто оболванивает людей, давая им пропаганду под видом новостей.

— Проблема в том, что люди, имеющие такие взгляды, активно идут во власть, становятся президентами, министрами, мэрами и продвигают таких же людей и навязывают это всему обществу.

Они не просто пропагандируют эти противоестественные нравы, а принимают законы, которые вводят все это в жизнь обычных людей. Мэр Нью-Йорка — прекрасная иллюстрация этого. Совершенно непонятно, что это за существо — девушка, похожая на мальчика, или женоподобный мужчина.

— Они — и в средствах информации, в продажной журналистике, в их продажной политике. Но они — не среди народа.

— Но мэр города Нью-Йорка имеет власть для того, чтобы это пропагандировать и вовлекать в эти шабаши все население…

— Она не может заставить жителей Нью-Йорка идти по ее стопам. Никто из-за того, что она такая, своих детей уродовать не будет.

— А если вводятся изменения в школьную программу, как это уже сделано, например, в Германии? Родители там уже боятся детей в школу отправлять…

— Это — их проблемы. От этого их дети, конечно, станут изуродованными, исковерканными. Но женщины останутся женщинами, а мужчины останутся мужчинами. И женщины будут рожать. И ничего они с этим не сделают.

С природой шутки плохи

То, что они рисуют эти ложные картины, вытаскивают и выкрикивают ложные лозунги, они природу человека изменить не смогут. Женщина будет рожать и дальше. Не эти выродки, уроды. Они рожать не могут. И слава Богу.

Рожать будут женщины. Это — природа женщин. А эти не способны к зачатию детей и продолжению рода. Ну и пусть они бесятся по телевизору, продают свою рекламу. Но после этой рекламы женщина пойдет рожать.

Природу невозможно изменить. Ее можно оболгать, извратить карикатурно, над ней можно смеяться. Но изменить природу нельзя, и шутки с ней плохи.

От таких потомства нет и не будет. И это — наказание природы за то, что они хотят делать с людьми. Хотят жить сами в этом — это их дело. Но когда они пытаются других заставлять быть такими же, как они — вот на этом они сломают себе хребет. Не заставят они людей жить по-скотски.

— Но это же усиленно возводится в ранг науки и культуры. Дарвиновский университет для летнего детского лагеря выпустил плакат, доказывающий, что все это — естественно и нормально, гомосексуализм был еще в древнем Египте.

Там на 20 картинках наглядно показаны варианты разных сексуальных отношений. Когда маленькие дети на это смотрят, то у них откладывается уже в подсознании, что все это — хорошо и правильно. Ведь они вырастают в этом.

— Вариантов они могут нарисовать сколько угодно, но рожать ребенка женщина все равно будет только по одному варианту. И будет рожать только такая женщина, которая принимает нормальные отношения. А все остальные исчезнут бесследно.

В Итонском колледже, в Оксфорде традиционно еще и сто лет назад господствовал гомосексуализм. Ну и что? — Когда они выходили оттуда, многие хотели иметь семью и детей, и все это делали традиционным способом. А у упертых извращенцев нет продолжения рода и не будет.

Продолжают род только те, которые хотят этого и могут это. — Только один вид отношения является нормальным: мужчина и женщина.

А они пусть бесятся сколько угодно. Мне это не мешает абсолютно. Когда они сами удовлетворяют свои сексуальные потребности — пожалуйста. У меня одно табу: не подходите к детям. Педофилов надо кастрировать, и не химически. И я бы это делал без наркоза.

— Но в голове-то у них все равно остается.

— Пусть у него в голове остается что угодно. Если его кастрировать не химически, пусть он и ходит с этим в голове. Все. Вопрос решен.