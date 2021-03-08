Полиция оправдала протестную акцию снеговиков

Жительница Архангельской области избежала полицейского преследования за несанкционированный митинг снеговиков.

Снеговики-оппозиционеры

26 января 2021 года бдительные полицейские Архангельской области обнаружили в соцсети "ВКонтакте" пост жительницы деревни Зачачье Елены Калининой с фотографиями протестной акции снеговиков. Снежные оппозиционеры расположились аккурат у избы Калининой и держали в руках плакаты с надписями:

"Долой царя!";

"Вова, между нами всё кончено!";

"Это наша страна!";

"Мир хижинам, войну дворцам!".

Такой гражданской активности Елена Калинина не ожидала от снеговиков, хотя и подозревала в них некую отмороженность:

"Была великолепная погода. Слепила напротив своего дома на обочине дороги трёх красавцев и девочку-снегурочку. Потом пошла поменять рукавицы. Выхожу — и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право. А утром приехала полиция, предъявили мне претензии, что снеговики орут не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили на экспертизу".

Полиция, как и подобает строгим хранителям суверенной демократии, начала проверку. Несмотря на то, что во время "разгона" несогласованного митинга снеговиков, полиция действовала решительно и жёстко, дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Фото соответствующего документа Елена Калинина опубликовала в соцсети:

"Снеговики оправданы. Я за них рада!"

Возможно, снеговиков не стали препровождать в отделение полиции из-за отсутствия автозака-рефрижератора, но сам факт такого позитивного финала протестной истории внушил другим снеговикам надежду.

Об этом уникальном прецеденте рассказали многие отечественные СМИ. Шутка ли, с такими лозунгами, да отделались лёгким испугом.

Странно, что в Кремле не прокомментировали либеральное решение архангельских полицейских. Тем более удивительно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова не воспользовалась в своих выступлениях таким уникальным примером, который обнуляет все обвинения Запада о наличии в стране диктатуры.

Двухколёсная диктатура

Важное заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед коллективом минского мотовелозавода, определив своё видение диктатуры:

"Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово!"

Глава государства обратил внимание заводчан, что велосипеды доступны каждому, и он пообещал всячески поддерживать производство велосипедов в Белоруссии. Александр Григорьевич признался, что является большим поклонником двухколёсного транспорта, и если бы, по его словам, его судьба сложилась бы иначе, то он бы уделял велоспорту гораздо больше времени.

Кто же лишил Александра Лукашенко велосипеда, что судьба его привела в президентское кресло, так и осталось тайной. Когда-нибудь это выяснят биографы нынешнего президента.

Недавно белорусский лидер пообещал "не давать спуску" любой частной компании. Вдогонку сообщил, что он "никогда не опустится перед частниками на колени". Пока в Белоруссии не наступила двухколёсная диктатура, Александр Лукашенко занят совершенствованием будничной версии подобной формы правления и сам признаётся в этом:

"Я человек государственный и буду требовать как авторитарный руководитель, или, как вы хотите, диктатор".

Скопинский маньяк

Российский писатель Захар Прилепин, а теперь уже и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду", был возмущён приглашением на федеральное телевидение "Скопинского маньяка" Виктора Мохова, о чём написал на своей странице в Facebook:

"Скопинский маньяк Мохов поехал в Москву на ток-шоу. Миллиона три точно ему заплатили. Это что означает? Что миллионы людей его увидят. Тысячи зрителей о чём-то смутном задумаются. А отдельные единицы решат: "…а чего такого? Интересно мужик придумал. Две бабы, подвал и никаких проблем. Надо попробовать".

Всероссийская реклама, да ещё и за немалую финансовую компенсацию после отсидки, — завидная доля для "откинувшегося" сексуального маньяка. Тема "Скопинского маньяка" мало кого оставила равнодушным, а Захара Прилепина задела вдвойне. Всё-таки он уроженец Скопинского района Рязанской области.

История Мохова и правда отвратительная, но концепция нынешнего федерального телевещания как раз предполагает массовое погружение зрителей на нравственное дно. Чтобы граждане поменьше думали о том, что им мешает жить по-человечески сейчас, а не слушать побасёнки федерального значения, как будет классно в недалёком светлом будущем. Однако Захар Прилепин увидел совсем иную проблему:

"Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад, с его проститутками, воинствующими геями, педофилами, с его удушающей рекламой и мерзостью. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы ещё стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны".

Конечно, способнее говорить за себя, а не приобщать к мерзости вполне разумных и адекватных соотечественников. Тем более, что предложение, которое политик изложил, менее щадящее, чем "двухколёсная диктатура" одного из глав Союзного государства Белоруссии и России:

"Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и всё это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: "Скрепы" и "Армия". И "Сад-огород" по выходным. И три социальных собственных Сети: "Однополчане", "Сокурсники", "Волонтёры". И никакой анонимности в Сети".

Надежды на лучшую долю

События в Белоруссии после последних президентских выборов и российская история с протестами после задержания в аэропорту и приговора Алексею Навальному показали, насколько братские не только народы Союзного государства, но и правящая политическая элита.

Некоторые политики стали произносить слово "диктатура", не только не стесняясь его значения, но и считая допустимой подобную форму правления. Перспектива же провести остаток жизни на велосипеде с перерывами на просмотр телепрограммы "Скрепы" вряд ли понравится даже снеговикам.

Возможно, архангельским полицейским ещё и нагорит за их либерализм в отношении снеговиков, которые вполне могут оказаться иноагентами под патронажем Санта-Клауса и госдепа Снежной королевы. Но пока хотя бы за снеговиками власти признали право на мирный протест, что всё-таки внушает надежду на лучшую долю.