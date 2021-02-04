Почему россияне массово забыли про грамотность

Русский язык претерпевает в последние годы серьезные изменения. Письменная коммуникация стремительно вытесняет устную, кое-что изменилось и в отношении к правилам грамматики.

"Если раньше люди стеснялись ошибок, то не стоит эти ошибки замечать у других и не озвучивать это знание вслух" — призывают в соцсетях.

Как новые правила коммуникации влияют на правила грамматики, рассказал профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

По его словам, в обществе имела место рокировка устной и письменной речи в смысле их ценности. Это фундаментальная вещь, которая изменила коммуникацию и, как следствие, язык. Причиной тому стало развитие интернета.

Выяснилось, что письменная речь мало приспособлена под болтовню. Пользователи начали приспосабливать и оживлять ее чем-угодно, включая смайлики. Чем быстрее она теснила устную речь, тем оперативнее теряла в цене.

Зато взлетела ценность устной коммуникации. Сегодня письменная речь не стоит ничего, а позвонить, ответить на звонок, поговорить — для многих это проблема. Телефон почти перестал быть устройством для разговора, и одинаково обслуживает устную и письменную речь.

Этикет в соцсетях — увы — также не позволяет ратовать за чистоту речи. Тех, кто поправляет у других грамматические ошибки, воспринимают не очень хорошо. Получается, что вежливость и желание общаться победили грамматику.

Как отметил Кронгауз, престиж грамотности неизбежно уменьшится. По сути, грамотность перестала быть постоянно оцениваемой. Когда комментатор в соцсетях делает кому-то замечание, а его банят за бестактность — это хороший пример. Очень легко сейчас поймать себе репутацию зануды и придиры "не по существу обсуждаемых вопросов".

К тому же, свободы в речи стало гораздо больше. И это, разумеется, влияет на качество СМИ.

Журналисты хотят быть как мега-популярные блогеры, и начинают упрощать язык и тексты. А в условиях раскола общества на разные лагеря огромную роль в ситуации играет скорость распространения информации. Следствием становится и скорость изменения языка.

Что характерно, сегодня у молодежи перед глазами проходит много речевых образцов, и они намного безграмотнее, чем раньше. Но если исходить из принципа: лишь бы было понятно, то все работает. Вопрос эмоционального комфорта победил грамотность.

Плюс относительно недавно появилось новое коммуникативное пространство — видеосвязь. Ясное, что у экрана человек чувствует себя гораздо комфортнее, чем в публичном пространстве. Но в данном случае он следит лишь за экранным образом, остальное не фиксируется.

Так что последствия изменений в коммуникации налицо. Не нужно следить за одеждой, жестами, за всем, что не попадает в камеру. Так действительно намного удобнее.

Большую роль в ситуации сыграла и пандемия коронавируса. Стал более привычен формат удаленной коммуникации. Подниматься и куда-то ехать — опасно и затратно, а возможность коммуникации из любой точке мира, не вставая с домашнего кресла, — это большой соблазн.

Но к старому очно-разъездному типу общения общество точно не вернется, подытожил филолог. Устная речь стремительно растет в цене и эта тенденция сохранится долго.