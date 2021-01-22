Власти активно оповещают граждан о митингах протеста

Сторонники арестованного Алексея Навального призывают граждан к участию в акциях протеста. Власти предупреждают о последствиях, но своими действиями всячески популяризируют мероприятия.

МВД предупредило

В социальных сетях звучат призывы к участию в митингах протеста из-за ареста Алексея Навального. Оказалось, что оппозиционер настолько "никому не интересен", что в попытки купировать возможную массовость мероприятий включились многие отечественные министерства и ведомства.

Первенство в фактически рекламной поддержке протестного мероприятия прочно занимает полиция. Сотрудники МВД обошли практически всех оппозиционно настроенных:

блогеров;

журналистов;

политиков.

Правоохранители вручили этой группе лиц официальные предостережения по поводу незаконности предстоящей акции. Властями уже задержаны ключевые соратники Алексея Навального. Задержания прошли не только в столице, но и в регионах.

Разумеется, новости о происходящих событиях мгновенно разлетаются по интернету, запуская в действие третий закон Ньютона. Неудивительно, если подобные анонсы протестных акций приумножат количество желающих принять в них участие.

МВД России к тому же выступило с официальными обращениями к гражданам, предупредив, что власти накажут агитаторов, призывающих к участию в несанкционированных мероприятиях. В одном из них говорится:

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности".

Соцсети оштрафуют за посты

Генпрокуратура России выступила с аналогичным по смыслу заявлением, что и Министерство внутренних дел, и призвала Роскомнадзор вычистить из интернета призывы к участию в акциях протеста. Роскомнадзор впервые воспользовался своими полномочиями, чтобы оштрафовать соцсеть "ВКонтакте" за "вовлечение подростков в противоправную деятельность":

"Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью".

Каким образом в контрольном ведомстве определили, что призывы обращены именно к несовершеннолетним — большой вопрос. Соцсеть "ВКонтакте" может быть оштрафована на сумму до 4 млн рублей, но, судя по контенту, регулятору пока не удалось обязать популярные интернет-платформы обеспечить требуемую российскими властями информационную стерильность.

Педсовет федерального масштаба

Вести о грядущих акциях протеста активно распространило Министерство просвещения России. Со школьниками стали проводить воспитательные беседы, вызывать в выходные на некие пробные ЕГЭ, о которых сообщил в соцсети один из жителей Московской области. Где-то назначили на выходные дополнительные уроки как раз на время проведения акций протеста. Так далёкие от политики юные граждане страны узнали, как задорно провести законные выходные.

Помимо воспитательной работы с учащимися, Министерство просвещения России обратилось к их родителям на своей официальной странице в Facebook. В обращении, в частности, говорится:

"В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позёрство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребёнка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!"

Граждане чиновники, ну раз вы знаете, что такое детское любопытство, так зачем же вы сами его и подогреваете? Причём не только у школьников, но и у их родителей. Не говоря уже о том, что, видимо, авторы обращения последний раз были в школе на собственном выпускном, раз предложили занять практически половозрелых подростков в выходные, в том числе:

настольными играми;

фотосессией с родителями;

домашним театром.

В комментариях к обращению министерства граждане высказали своё отношение к действиям чиновников. Среди самых щадящих были заметны следующие:

"Это кошмар! Моей 11 лет. Ходит и охает — что же будет что же будет 23 числа! Митинг, надо на митинг! До этого фамилию Навальный слышать не слышала она, теперь все разговоры о том, кто он и что, надо за него заступаться". "А по-моему, это провокация со стороны министерства образования, они как никто другой должны знать, что запретный плод сладок, что запрет вызывает только желание его нарушить. Или не знают? Такие профессионалы там сидят?!" "Если школа вне политики, вот и не вмешивайтесь в политику и ЛИЧНУЮ жизнь семьи".

Подчиняясь эффекту Стрейзанд

В 2003 году выдающаяся американская певица и актриса Барбра Стрейзанд решила наказать фотографа, в объектив которого среди прочих 12 тысяч объектов побережья Калифорнии попал и дом мировой знаменитости. Заодно и сайт, на котором была размещена фотография особняка дивы.

Адвокаты Стрейзанд подали иск на 50 млн долларов за то самое фото её дома, которое значилось на сайте под номером 3850. Фото было скачано 6 раз, причём теми самыми юристами певицы. Суд не поддержал Барбру Стрейзанд и вдобавок постановил взыскать с неё судебные издержки.

Вести же о судебном разбирательстве подняли рейтинг той самой злополучной фотографии. За месяц фото просмотрели более 420 тысяч посетителей. В целом к сайту было привлечено внимание более миллиона пользователей интернета. Фотографию загрузило в свой архив информационное агентство Associated Press. Соответственно, начались его перепечатки в газетах и на других сайтах.

С тех пор эффектом Стрейзанд называют феномен, когда попытки цензурирования контента или купирования нежелательных общественных явлений приводят к росту интереса к событию. Чего, собственно, и добились в своём медвежьем рвении представители номенклатуры, продолжая при этом повторять как мантру, что "Навальный никому не интересен".