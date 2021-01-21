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Автор Елена Тимошкина

Школьные инновации: душ, туалет и зарплаты сотрудникам

Общество » Семья » Воспитание

"Правде.Ру" стало известно о специальном приказе минпросвещения России: утверждены списки организаций и учреждений, которым государство прекратит выделять средства на "инновации".

Школьные инновации: душ, туалет и зарплаты сотрудникам

На многих образовательных форумах и ресурсах уже закипели страсти: у бедных российских школ пытаются отнять последние деньги…

Если кто не в курсе, у нас в стране некоторым научным и образовательным организациям присваивается статус федеральной инновационной площадки. В список счастливчиков, которым выделяются государственные средства, входят не только научные институты, но и простые общеобразовательные школы. Точнее, не очень простые, а те, у которых якобы есть необходимый потенциал, чтобы двигать науку. Деньги из бюджета выделяются немалые — около полумиллиарда рублей ежегодно.

"Правда.Ру" решила разобраться, за что у некоторых школ забирают заветные статус и финансирование.

Вот пишет на полях одного из взволнованных ресурсов директор томской школы, которая, видимо, была участником проекта:

"Инновационные площадки выполняли роль… примеров воплощения всего нового, с возможностью пристального наблюдения, рефлексивного переосмысления инновационных практик…"

Вроде всё верно. Но в найденных в Сети предложениях и отчётах таких "инновационных школ" можно встретить любопытные вещи. Например, проект "Как инновационно и здоровьесберегающе обустроить сельскую школу". Кто бы спорил, дело нужное. А в отчёте (только не смейтесь, пожалуйста) — замена окон в спортзале и установка душа. Инновация и наука в действии! И ведь самое интересное — руководитель вот такой школы взял деньги на душ из региона, представляет этот душ как свой инновационный успех и ждёт преференций за участие в научной программе.

Ещё одно предложение, из Краснодарского края, — "программа физического воспитания обучающихся среднего школьного возраста на основе традиционных казачьих средств в учреждениях дополнительного образования". Если честно, страшно представить, что здесь имеется в виду… Комментарии тоже не вносят ясности в этот проект:

  • "ежегодные надбавки педагогам — участникам за ведение эксперимента;
  • типографские и канцелярские расходы;
  • закупка спортивного инвентаря".

Кстати, надбавки педагогам фигурируют в большинстве подобных отчетов о потраченных средствах. Рассказы о том, как мало получают учителя, уже давно набили оскомину. Позвольте, но это же не повод тратить целевые деньги государства на исправление ситуации с зарплатами.

Более того, на "инновационные" деньги многие школы, желающие получить такой статус, планируют повысить профессионализм своих сотрудников — лекции, мастер-классы, квалификационные программы… Возникает резонный вопрос к уважаемым в нашей стране представителям этой профессии: а где же все-таки те самые инновации, за которые вы хотите получить бюджетные деньги?

Ради справедливости стоит отметить, что масса средних образовательных учреждений предлагают для государственного финансирования отличные проекты, связанные и с сохранением многонациональной культуры нашей страны, и с инклюзивным образованием, и с другими социально значимыми сферами. Однако прежде чем подавать такие предложения, руководителям учреждений стоит задуматься, как они будут отчитываться за потраченные средства и будет ли в этих отчётах тот самый инновационный акцент, которого ждёт от них страна.

В России действительно работают тысячи прекрасных продвинутых, современных школ. Они оснащены по последнему слову техники, там открыты по-настоящему научные лаборатории, туда приглашают преподавать профессорский состав близлежащих вузов. Там дети с учителями проводят онлайн-конференции с зарубежными специалистами, сами организуют научные конференции, семинары. Там ребята совершают настоящие научные открытия. И директора этих школ не тратят время и государственные деньги на пустую писанину…

Сможет ли кто-то поставить программу инноваций в школах на нормальные рельсы, отделить те самые зёрна от плевел? Будем надеяться, что министерство просвещения России разберётся с этим вопросом в ближайшее время. А пока всё происходящее напоминает лишь мутные серые схемы, которые, судя по всему, наконец начали вскрываться.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы инновации проблемы школы среднее образование
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