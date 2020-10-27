Зюганов требует агитпропа и воюет с тарусобандеровцами

Лидер КПРФ возобновил борьбу за советские топонимы и выступил против антисоветизма на российском телевидении.

Агитация за советскую власть

На встрече с членами правительства России лидер КПРФ Геннадий Зюганов, окрыленный поправками в Конституцию, возмутился российским телевидением:

"Я бы унял русофобию и антисоветизм, которые сочатся со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело просто… Приняли решение по Конституции о единой истории — одна грязь за другой ползет, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение. Можно не разделять взгляды, но уважительно обязаны к этому относиться".

Возможно, следующим шагом и станет не только унифицированное мнение граждан о единственно верной трактовке истории России, но и приведенное к единому знаменателю мышление. Пока же еще позволяется называть своими именами плоды большевистского креатива, но уже с оглядкой на УК РФ и креативность правоохранительной системы. А уважение можно лишь заслужить. Обязать не получится.

Верно, люди вспоминают советские времена. Глупо было бы стараться вытравить из памяти свою молодость. Правда, совсем уж неуклюже выглядит, когда, насмотревшись фэнтези о райских советских временах, молодые люди, которые и понятия не имеют, как правильно повязывать пионерский галстук, начинают агитировать за советскую власть.

Посмеяться над убийством

Вождь российских коммунистов Геннадий Зюганов, выступая на все той же встрече с членами правительства России, в середине своего обращения к министрам вернулся к волнующей его теме отечественного телевидения:

"Я считаю, эта пятая колонна просто распоясалась. Я не понимаю их логики, я абсолютно не понимаю. Какой ни возьми художественный фильм — одни враги тут страну формировали, раскулачивали. Кто воевал-то, собственно говоря? Вам некогда смотреть, но я-то общаюсь каждый день с людьми, в силу обстановки мы обязаны".

Обстановка и вправду стремная. Того и гляди полыхнет Белоруссия, граждане которой несколько утомились двигаться по особому пути суверенной демократии. Повод понервничать для российских политических элит весьма серьезен. В подтверждение тому участившиеся упоминания пятой колонны, на которую вкупе с коварным международным закулисьем списывается абсолютно все:

бездарность и некомпетентность номенклатуры;

системные провалы и коррупция;

отход от принципов демократии и правового государства.

По части корректировки репертуара фильмов, которые демонстрируются на ТВ, Геннадий Андреевич, вероятно, предлагает вернуться к советскому представлению о добре и зле, чтобы в обязательном порядке заливаться умиленным смехом на идеологически верных кадрах картины "Ленин в 1918 году". Речь о той сцене, когда ходоки задорно рассказывают Ильичу, каким образом они решили проблему с кулаками (зажиточными русскими крестьянами) — весело их убили.

Вот тут только имеет смысл определиться коммунисту Зюганову, что предпочесть — стать русофобом или антисоветчиком.

Унимая историческую правду

Чего еще не хватает главному коммунисту страны? Серп и молот уже канонически вписались в отечественную православную культуру. Правда, в храме Воскресения Христова в парке "Патриот" пока еще не получилось прописать товарища Сталина, но это, вероятно — дело времени.

Возможно, при открытии храма правоохранителей автозаками в Москве просиявших удастся интегрировать в духовные скрепы еще и Дзержинского, Ягоду, Ежова и Берию. Упоминание же кем-либо о расстрелянных и замученных в застенках НКВД священнослужителях можно будет представить происками русофобов и антисоветчиков.

В христианстве прощение считается величайшей добродетелью, но "простить" вовсе не означает "забыть". Тем более любая историческая забывчивость неминуемо приводит к повторению трагедии. С другой стороны, когда принимают "решение о единой истории", как сформулировал Геннадий Андреевич, то может получиться, что и вспоминать будет не о чем. Как заметил Этьен Рей:

"Историческая правда состоит из молчания мертвых".

Схватка с тарусобандеровцами

Не было предела возмущению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, когда он узнал о решении местных властей вернуть 16 центральным улицам древней Тарусы старые имена, в том числе:

улица Розы Люксембург станет Посадской;

улица Пионерская — Огородной.

Геннадий Андреевич был суров и не скупился на определения:

"Собрались пять-шесть человек, никого не спросили и решили переименовывать. Идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов. Я расцениваю это как вызов всем народно-патриотическим силам. Мы будем отстаивать свою историю!"

Власти Тарусы и добиваются восстановления исторической правды, возвращая старые названия городским улицам. Тем более история предательски умалчивает о вкладе Розы Люксембург в развитие древнего русского города, основанного еще в XIII веке.

После новостей о грядущем переименовании улиц глава Тарусского района Калужской области Руслан Смоленский посетовал:

"Требуют нашей отставки. Нам угрожают физической расправой, убийством, натравить на нас всю Россию, всех террористов, которые есть".

Возможно, выбрано не самое удачное время для переименований. С другой стороны, когда оно то самое — правильное время? На этот вопрос ответа не будет никогда, как и прогноза, когда же Красная площадь в Москве снова станет площадью, а не мемориальным кладбищем, в двух шагах от которого устраиваются задорные концерты и веселые фестивали.

Вероятно, демократичнее было бы властям Тарусы все-таки свериться с мнением граждан, но ведь и акций протеста в городе против тарусобандеровцев не наблюдается. Бушует только защитник пионеров товарищ Зюганов, безудержно звеня коммунистическими скрепами и размахивая удобной трактовкой исторической правды. На этот феномен давно обратил внимание и Дени Дидро:

"В истории любого народа найдется немало страниц, которые были бы великолепны, будь они правдой".