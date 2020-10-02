Попасть в секту — билет в один конец? Или есть шанс выбраться?

Почему в современном обществе "расплодилось" огромное — и это не преувеличение — количество разнообразных сект? Чем тоталитарные секты и вообще сектантство опасны?

Об этом ведущий "Правды.Ру" Игорь Букреев поговорил с психиатром Сергеем Нурисламовым.

— Секта является элементом некого душеспасения. То есть те, кто в секту попадают, находят там определенную отдушину для души — вот такая игра слов.

В основном это люди, у которых есть психологические проблемы. Причем неважно какие: хоть личностные, хоть с адаптацией в социуме. Главное, чтобы состояние неудовлетворённости присутствовало.

Ещё хорошо попадают в лапы сектантов люди, имеющие некую зависимость. Это определенный склад характера, которая чаще всего нацелена на подавление их собственных чаяний, желаний. Эти личности не обладают силой воли. У них нет цели. Поэтому их достаточно просто сбить куда-то в сторону, убедить, что всё можно поменять, подкорректировать какими-либо внешними силами.

Секта всегда на этапе вовлечения — это мягкая сила. Изначально это все-таки способы поиска адептов ненасильственным путем…

Как понять, что близкий человек угодил в секту

— Сергей, а как можно понять, что человек попал в секту? Например, что может стать сигналом того, что в сети угодил близкий человек?

— Конечно же, когда ваш близкий человек попадает в подобную структуру, это обычно заметно. Если вам не всё равно, конечно.

новообращённый часто становится задумчивым — он пытается переосмыслить новые знания, вписать их в своё мировоззрение;

кто-то начинает много и увлечённо рассказывать или заводить разговор о вещах, которые раньше не интересовали;

кто-то зовёт познакомиться с "замечательными людьми";

кто-то, наоборот, становится скрытным;

кто-то уходит в себя и старается свести общение на минимум;

меняются музыкальные пристрастия;

некоторые ведут какие-либо переговоры, переписки.

Но все обычно уходят на какие-то собрания, с которых возвращаются немножечко зачарованными, как будто не от мира сего, зачастую с пустыми глазами.

Я как-то был на проповеди в одной секте. Поскольку привёл меня туда профессиональный интерес, я внимательно наблюдал за людьми. Так вот у всех присутствующих я увидел именно ту самую степень зачарованности, когда все глаза обращены на сцену, на лектора. А критическое сознание напрочь отсутствовало — всё, что говорил "гуру" не подвергалось сомнению.

В этой связи, конечно, надо сказать, что, если вы видите своего родственника, который стал проговаривать вам какие-то высказывания как истину в последней инстанции:

он не обдумывает их,

он к ним некритичен,

ранее за ним таких высказываний не наблюдалось.

И при всём при этом отстаивает с пеной у рта, не позволяет никаких сомнений, некритичен, то здесь два варианта:

либо это философическая интоксикация, связанная с шизофренией,

либо он попал под влияние кого-то и какого-то потока информации.

Можно ли помочь?

Здесь действия, как если бы в вашем организме стала созревать канцерогенная опухоль. Какое вы тогда предпримете действие в такой ситуации? Вы же не пойдёте на кухню, не возьмёте ножик, не хлопните водки, чтоб обезболить и удалять её своего организма? Нет.

И в данной ситуации тем более вам нельзя эмоционировать на этого "одурманенного" человека: кричать, говорить, что он не прав, что "кто тебе всю эту чушь наговорил?!".

Важно вспомнить: все, кто ему это сказал — враги! В такой ситуации вы просто противопоставите его против себя.

Вы не сможете изменить ход его мыслей. Вам нужно понять — откуда это происходит. Вам нужно к нему расположиться, стать, по сути, психологом для этого человека, а где-то даже и самостоятельным врачом.

Предложите ему поддержку во всех его начинаниях, но в какой-то момент вам нужно будет обратиться к специалисту. Пока его "начинания" не перейдут в материальную фазу, когда он начнёт квартиру/машину/что-то ещё продавать/переписывать на кого-то/дарить.

Потому что после это секта с ее сектантским самопознанием его проглатывает.

Как строится структура секты

Секта — это не обезличенная структура. Любая секта имеет определенного главу и правителя. Если она большая, значит это должна быть система управления. Секта может состоять из 5, 10, 50-100 человек.

Тогда вполне возможно, что харизма одного руководителя позволит их всех удерживать. Но если она разрастается всё больше, конечно же, этому, даже харизматичному руководителю потребуется руководство. Если вы читали Библию — не только Новый, не только Евангелие, но и Ветхий Завет, то можете вспомнить, что когда Моисей выводил народ Израиля из Египта и пришел в пустыню, то его первые намеки на правление, на то, чтобы организовать из них государство и царство, были как-то невысоко его народом оценены. И тут появляется его тесть и говорит: "Уважаемые, вы неправильно ведете свой бизнес, выстраиваете власть. Если будешь разбирать все вопросы сам, то у тебя никогда не хватит времени". Поэтому он создает ему структуру консультантов, помощников, визирей, под которыми уже появляются тысячники, сотники, десятники — специалисты по административно-хозяйственной части, военные и все остальные прочие. И Моисею, хотел бы он — не хотел, пришлось создавать такое государство.

Секта работает точно таким же путем. Она отличается от больших и серьезных религий тем, что она еще внутренне не проструктурирована и непростроена.

Если вы понимаете, что человек попал в секту крепко и вытащить его оттуда не позволяет именно структура — ну не выпускает она добычу — тогда время вмешивать правоохранителей.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева