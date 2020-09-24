Космическую программу России заменит кинематограф

Первый канал и "Роскосмос" заявили о совместном проекте, который поднимет статус России как великой космической державы — реальные достижения заменят художественным кино.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин наконец-то достойно ответит зазнавшимся американцам, запустившим Crew Dragon на МКС, и заодно займется привычным для человека творческой профессии делом — участием в сочинительстве сценария для новой картины.

Вызов в космос

Студии с вполне мультикультурными и толерантными названиями Yellow и Black and White совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и Первым каналом решили первыми в истории снять художественный фильм в космосе.

Продюсерами картины станут лично Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст. Руководитель Первого канала назвал имя режиссера. Им станет Клим Шипенко, который ранее снял картины "Салют 7" и "Холоп".

В своем желании пионеры российского космического кинематографа оказались не одиноки. Компания SpaceX Илона Маска задолго до прорывной идеи Дмитрия Рогозина и Константина Эрнста завила о своем решении снять на орбите боевик с участием Тома Круза. Возможно, это обстоятельство всерьез задело главу "Роскосмоса", и Дмитрий Рогозин решил действовать.

Авторы отечественного проекта рассказали, что по сюжету картины главный герой полетит на Международную космическую станцию. Рабочее название у нового фильма — "Вызов". Константин Эрнст в интервью своему же Первому каналу сообщил, что герой нового кино может быть как мужчиной, так и женщиной. Раскрывать подробности сюжета руководитель федерального телеканала не стал, чтобы сохранить интригу. Пусть теперь телезрители гадают, чем это на МКС будет заниматься герой по вызову.

Полет с актером и, возможно, с режиссером запланирован на осень 2021 года, а покуда Первый канал объявил кастинг для всех желающих сняться в прорывном кино от Рогозина и Эрнста. Соискателем вакансии может стать любой желающий вне зависимости от профессии, ведь пример, когда журналист руководит космической отраслью страны, уже есть.

Замещение смыслов

Первый канал, будучи одним из ретрансляторов сентенций отечественного агитпропа, не раз выступал симулятором бурной деятельности отечественной номенклатуры и продвигал требуемые идеи. И это помимо общественно-политических ток-шоу, которые планомерно втирают в сознание телезрителей "политику партии".

Когда было совсем хворо в российском фигурном катании, родился проект "Ледниковый период". Весьма полезный проект для популяризации этого вида спорта. Он действительно способствовал тому, чтобы дети пошли в спортивные школы и на катки.

Другое дело, что этот проект, по сути, заместил отсутствие реальных достижений в этом виде спорта. Участникам шоу по-взрослому выставляли баллы за выступления, было умело воплощено ощущение состязательности, а в конце даже вручали медали.

Флер телевизионной победы отечественного спорта покорял зрителя. В итоге, не в упрек авторам и продюсерам, которые выполнили задачу по популяризации фигурного катания, проект совместил и полезное, и агитпроповское.

В России за последние годы снято немало картин о советских спортсменах и первых космонавтах для поднятия бодрости духа граждан, которые пока живут преимущественно достижениями прошлого. Отчасти кинематографические фантазии на тему хоть каким-то образом напомнили, что раньше могли и умели. Правда, чаще умалчивают, какой ценой. Возможно, этот тренд и подсказал Дмитрию Рогозину выход из весьма сложного положения:

космодром "Восточный" простаивает и изобилует уголовными делами о хищениях;

разрекламированный робот Федор разобран на запчасти как бессмысленный девайс;

троллинг Илона Маска и NASA с батутами обернулся сенсационным полетом Crew Dragon на МКС.

Фабрика грез

"Роскосмос" долго шел к оптимальному решению репутационной проблемы. То и дело в массмедиа мелькали сообщения наподобие размещения обитаемой базы "Роскосмоса" на Луне и на спутнике Юпитера Каллисто. Дмитрий Рогозин периодически вспахивает информационное поле своими внезапными заявлениями, достойными описания будущего Нью-Васюков:

"У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Это совместный с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов".

Рано или поздно придется отчитываться за миллиарды, вложенные государством в отрасль. Растяжка во времени, пока специалисты заняты решением научно-технических задач, не дает "Роскосмосу" громко заявлять о себе. Теперь такая возможность замаячила на горизонте. Роман Полански как-то заметил:

"Кино должно заставить зрителя забыть о том, что он сидит в кино".

В любой безвыходной ситуации надо снимать кино, как это делали в советские времена. В стране жрать нечего, но в кино — колхозное изобилие. Белые батоны хлеба в середине прошлого века в Москве были доступны лишь в спецраспределителе, а в кино их просто завались.

К слову, в контексте государственной идеологемы принятия советского времени как безусловного блага современный отечественный кинематограф практически ничем не отличается по содержанию от продуктов соцреализма. Реанимируется все тот же миф о большевистском рае, где были:

достаток;

народное единство;

звенящие тщательно вымытым хрусталем духовные скрепы.

На фоне проблем, с которыми сталкивается Российская Федерация по санкционной теме, когда финансовые рынки и доступ к технологиям практически закрыты, идея о создании кинематографической подпитки виртуальной стабильности космической отрасли выглядит весьма привлекательной для номенклатуры.

Правда, трансформация "Роскосмоса" в продюсерский центр и ассигнования на съемки пропагандистского кино выглядят, по меньшей мере, странно. Хотя и логично с токи зрения камуфлирования некомпетентности и подмены реального развития отрасли развлекухой. С другой стороны, Наполеон Бонапарт предостерегал от поспешных выводов:

"Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью".