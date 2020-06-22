Подборка книг для саморазвития

В 2018 году на XXII Петербургском международном экономическом форуме прозвучал интересный тезис: нужно переосмысливать понятие "рабочей занятости". В частности, нужно встраивать саморазвитие в экономику, а для этого нужны госпрограммы.

Тема для страны не новая: уже давно запущена, например, "Россия — страна возможностей", в рамках которой можно улучшить свои навыки, пройти вебинар или тест на профориентацию, найти наставника среди профи. Но с чего начинать? Если вы не уверены в себе и своих силах, стоит сначала попробовать ознакомиться с соответствующей литературой. Книги, которые будут полезны для саморазвития — в нашей подборке.

Хэл Элрод, "Магия утра"

О чем: как изменить свои утренние привычки и стать лучше

Книга предлагает авторскую методику "планирования утренних ритуалов", при выполнении которой значительно снижаются стресс, недосып и здоровье.

"Узнайте, как первый час вашего дня определяет, раскроете вы свой потенциал полностью или нет. Десятки тысяч людей уже оценили метод, среди них и я — рассматривайте эту книгу как инвестицию", — пишет автор.

Книга подойдет всем, кто хочет начинать саморазвитие с малого и двигаться небольшими шагами.

М. Дж. Райан, "В этом году я…"

О чем: как научиться сдерживать обещания

По статистике, около 45% празднующих Новый год людей дают себе какое-то обещание. Однако до его реализации доходят смешные 8%. Почему так получается? И как вообще обещания окружающим и самим себе влияют на нашу жизнь? Об этом и расскажет книга.

Райан предлагает на примерах ситуаций, в которые попадали знакомые автора, понять, как именно стоит давать обещания и как перестать от них отказываться. Благодаря методикам нейрофизиологии и психологии автор выводит простые и понятные советы, следование которым поможет всегда воплощать обещания в жизнь.

Книга подойдет желающим начать наконец выполнять поставленные цели.

Шэрон Мельник, "Стрессоустойчивость"

О чем: как сохранять спокойствие в любой ситуации

Будучи профессиональным психологом, Мельник описывает, как именно возникает в нашей жизни стресс — и почему это происходит. Автор подчеркивает: важно определить границы личной ответственности, а также освоить ряд упражнений (как физических, так и психологических).

"Современная работа — почти всегда многозадачность, и понять, где кончается ваша работа и начинается чужая, бывает сложно. Научитесь расставлять приоритеты, конструктивно общаться и искать верный подход к ритму жизни", — пишет Мельник.

Книга станет хорошим выбором для людей, которые не знают, как распределить свои рабочие обязанности и продвигаться вверх по карьерной лестнице без переработок и стрессов.

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Фото: towardsdatascience. com