Онлайн-платформы, которые помогут освоить новые навыки

Пандемия не обязательно является наилучшим временем для освежения своих навыков или учебы. Но если у вас есть чуть больше свободного времени — почему бы не посвятить его саморазвитию? Предлагаем подборку платформ, которые помогут освоить новый навык — и на многих из них курсы доступны бесплатно или с хорошими скидками.

Coursera

Coursera предлагает широкий выбор курсов от университетов и компаний, в том числе популярный курс Йельского университета "Наука о благополучии" и ускоренный курс "Google Python".

Формат и стоимость курсов различаются, но все они предлагают гибкость, позволяющую выбрать удобный вариант: от одноразовых семинаров до полноценных онлайн-лекций.

Skillshare

Skillshare, популярная платформа для художников, дизайнеров и специалистов по видео, предлагает видеокурсы, связанные с творчеством. Рисование, иллюстрирование, каллиграфия, дизайн, фотография — курсы самые разнообразные.

Вы можете зарегистрироваться бесплатно и получить доступ к множеству бесплатных курсов, которые обычно представляют собой видеоуроки длительностью около часа. А подписка Premium, которая стоит около 8 долларов, дает доступ ко всему контенту, а также возможность загрузить уроки на свой гаджет.

В связи с ситуацией в мире сервис предлагает 2 месяца бесплатной пробной Premium-подписки.

Udemy

В базе проекта Udemy — более 100 000 видеокурсов. Наиболее популярными являются связанные с бизнесом: маркетинг, IT, реклама, дизайн, продажи.

Многие курсы стоят всего 20 долларов и доступны на разных языках. Кроме того, вы можете предварительно просмотреть содержание курса, чтобы убедиться, что длительность и темы соответствуют вашим целям обучения.

Также на Udemy предусмотрен краткий опросник для тех, кто не знает, что выбрать: ответьте на несколько вопросов о ваших интересах и способностях, и Udemy предоставит вам рекомендации.

Codeacademy

Вы всегда хотели научиться программировать? С Codeacademy вы можете начать с любого уровня: от базовых понятий вроде верстки html&css до полноценного программирования на выбранном языке.

На старте вам предложат тест, по результатам которого система сформирует предложения по курсам. Бесплатный вариант подписки включает до 180 часов обучения, также в рамках поддержки пользователей Pro-аккаунт можно бесплатно протестировать в течение 7 дней.

EDX

EDX предлагает множество онлайн-курсов в самых разных областях: от естественных и гуманитарных наук до бизнеса и технологий. Партнерами команды стали специалисты Гарварда, Беркли, MIT и IBM, курсы которых дают полноценный сертификат (за получение которого, правда, придется платить).

Большая часть курсов доступна бесплатно, но фишка EDX в том, что курсы идут по определенным датам и продолжаются минимум несколько недель, так что обучение на платформе очень похоже на университетское — и за прогулы лекций придется нагонять упущенное самому.

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Фото: kurspresent.ru