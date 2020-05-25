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Автор Александр Шторм

Россияне боятся революции, войны и био-атаки в 2020 году

Общество

Високосный год всегда настораживает, а 2020 вообще запомнится многим навсегда. Многие саркастически шутят, что этот период только в разгаре и человечество еще столкнется с множеством глобальных ЧП.

По этому поводу в телеграме поинтересовались у нескольких тысяч подписчиков, какие глобальные катаклизмы вероятны в оставшиеся месяцы 2020 года. Ответы были очень характерными и по глобальности охвата не уступали самому вопросу.

  • Самый распространенный страх у читателей — это народное восстание, революция. За этот ответ отдали голоса 44% респондентов.
  • Крупных авиакатастроф опасаются 9% опрошенных.
  • Про локальную войну с участием РФ заявили 16%,
  • Насчет возможности ядерного удара вспомнили 4%.
  • Климатический апокалипсис как вариант оказался актуальным для 19%
  • Супер-землетрясения боятся 8% посетителей ресурса.
  • 4% высказали мнение, что это будет удар астероида,
  • 14% проголосовали за прилет инопланетян.
  • 12% опасаются новой сверх-эпидемии (био-войны.)
  • Еще 40% участников опроса усмотрели в происходящем начало всемирного "цифрового ГУЛАГа".

Так что показатели страхов россиян отличаются характерной направленностью в сторону нежелания оказаться в противостоянии с государством в любой форме. Ибо понятно, что ничем хорошим это по определению закончиться не может.

Напомним, ранее ДИТ Москвы, который управляет системой цифровых пропусков, косвенно признал, что целью введения пропусков являлось формирование базы налогоплательщиков), вывод работающих по "черному" в легальную плоскость.

Как писали по этому поводу в телеграм-канале "БюроИКС", организация системы контроля распространения коронавирусной инфекции стала удобной ширмой для действий властей.

Авторы канала писали и ранее про подозрение о такой цели цифровых пропусков.

"Внедрение цифровых пропусков без подтверждения эффективности по снижению роста заражения может свидетельствовать о заключении всех жителей страны в "Цифровой ГУЛаг" до окончания пандемии", — отмечали аналитики.

Хотя по сути это утверждение на практике оказалось более чем спорным. Но бояться этого меньше не перестали.

Уже есть мнение, что в стране планируется сохранить комплекс ограничений до разработки вакцины (а этот период изменяется часто годами даже в отсутствии эпидемии и пандемии по заболеванию). Эксперты опасаются, что соответствующие ведомства "используют ситуацию для ускоренного внедрения китайской модели контроля за жителями".

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