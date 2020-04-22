Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне

Постепенно расшифровывается тезис о выигранном времени у коронавируса, а кто выиграл и сам состав игроков — еще только предстоит определить.

Борьбу с пандемией COVID-19 руководство России сравнило с войной, но были ли предприняты все надлежащие меры по защите населения по всем принципам гражданской обороны — большой вопрос.

COVID-19 подкрался незаметно

Первое впечатление от выступлений руководства России по поводу начавшегося нашествия коронавируса многие сравнивают с затянувшейся реакцией Иосифа Сталина на вторжение гитлеровских войск в СССР. Несмотря на то, что в Китае битва с эпидемией началась еще в 2019 году, для нашей страны все снова случилось внезапно.

Напомню, что строительство новых госпиталей и переоборудование существующих лечебных учреждений в специализированные больницы началось только тогда, когда уже стало очевидно, что коронавирус больно клюнул в самые уязвимые места:

Отсутствие системных схем действий при эпидемиологической опасности.

Отсутствие органов управления по обеспечению защиты населения.

Отсутствие или нехватка сил и средств, предназначенных для выполнения задач гражданской обороны (коронавирус ведь на высшем уровне приравнен к войне).

Ненадлежащие резервы медицинских и материально-технических средств.

Неотработанная логистика, в том числе и при массовой госпитализации граждан.

Прорыв в гражданской обороне

За последние десятилетия по планете прокатились эпидемии свиного, птичьего гриппа и других опасных вирусных заболеваний. Слово "коронавирус" тоже оказалось не новым ни для научного сообщества, ни для практикующих медиков.

Для выполнения очевидных превентивных действий и нынешний коронавирус был не нужен. Такие моменты должны быть учтены в системе гражданской обороны в тренде современных вызовов:

Наличие и использование средств индивидуальной защиты.

Дифференцированная защита населения с учётом экономических, природных и иных особенностей территории и степени реальной опасности.

Тем не менее по-прежнему, несмотря на "выигранное время", медики на местах сообщают, что отечественное здравоохранение ощущает острую нехватку в:

медицинских масках;

респираторах с должным уровнем защиты;

противочумных защитных костюмах;

необходимом медицинском оборудовании, включая и аппараты ИВЛ.

В городскую больницу во Владимире завезли 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, срок эксплуатации которых истек уже как 15 лет. Вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко вроде как отнекивался от случившегося, но прокуратура уже завела уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК ("Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере").

Председатель правительства России Михаил Мишустин подтвердил наличие системных проблем в здравоохранении. Он назвал уровень оснащенности больниц необходимым оборудованием для лечения инфицированных коронавирусом граждан неудовлетворительным:

"Ряд регионов потратил менее 10% выделенных им средств на борьбу с коронавирусом, это недопустимо медленно".

Фейковый учет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что подготовка регионов проходит по полувоенному сценарию. Москва, говорят, уже собирается покорить пик эпидемии и выйти на заветное плато, а в регионах только готовятся.

Глава Минздрава посетовал, что в начале пандемии с мест поступали неточные сведения о наличии койко-мест и необходимого оборудования. Такое бывает, например, в дамской сумочке, когда досконально неизвестно, что и в каком количестве в ней находится.

Если продолжить сравнение министра эпидемиологической ситуации с боевыми действиями, то практически весь командный состав министерства подлежал бы военно-полевому суду с предсказуемым приговором. Так сказать, по законам военного времени.

Хотя можно было бы и заменить строгое наказание более гуманным — отправить в самодельных защитных костюмах к инфицированным в региональные больницы. Ну чтобы на себе прочувствовали, каково оно - "мешки ворочать", а не выступать в телевизоре, надев заграничный костюмчик.

Спасительное слово "должны"

Отголоски многолетних реформ здравоохранения и последующей оптимизации сейчас вовсю вылезают из того места, через которое и проводились структурные изменения.

В свое время бывший президент России, а позднее премьер-министр страны Дмитрий Медведев функционально переименовал медицинскую помощь в услуги. В этом смысловом ключе и выстроилась система. Услуги же не такое уж обязывающее действие, нежели мощное и однозначное в трактовке понятие помощи. В услуге, по идее, можно и отказать.

Во всех выступлениях высшего руководства страны, глав регионов, членов Федерального Собрания Российской Федерации ключевыми словами являются "выделили" (денежные средства) и "должны". Однако не все выделения одинаково полезны, да и понятие "должны" ни к чему, по сути, не обязывает.

Вот и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как нынче модно формулировать, отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для медперсонала:

"Все, что просят медики, должно исполняться", — сказал он, подчеркнув, что соответствующие требования должны быть адресованы власти, а не СМИ.

И снова "должно", а не "обязано". Собственно, почему и не адресовать СМИ, если местным чиновникам наплевать на врачей и медсестер, ежедневно смотрящих в лицо коронавирусу? По вертикали же медленно доходит.

Хайпующие в терновнике

Выдающиеся телевизионные эксперты по Украине и особому пути России вдруг обнаружили в себе таланты вирусологов и санитарных врачей. Вовсю озвучивают прогнозы, рассказывают о скором преодолении пика заболеваемости и выходе на так называемое плато. Не упускают свой звездный час и некоторые дипломированные медики.

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что в Москве все уже благополучно. Несмотря на пропускной режим и охоту на пенсионеров-нарушителей, пора уже отменять режим самоизоляции:

"С моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни".

Главный врач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, кардиолог, теле- и радиоведущий, официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников, выступив в очередной раз с прогнозом о развитии пандемии, сам же признал свои предположения ошибочными:

"У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз".

Представитель государственного информационного центра по COVID-19 сам путается в "показаниях". Видимо, и в этом центре сами мало что знают. Но надо же что-то говорить гражданам по телевизору, чтобы поддержать ореол компетентности.

Понятно, что ручной аврал вряд ли способен отвечать принципам системного подхода в решении задачи. Тогда способнее было бы помалкивать, а не погружать граждан в фантазии шоуменов. В этой связи академик Сергей Петрович Капица как-то заметил:

"Телевидение, это сильнейшее средство взаимодействия людей, сейчас находится в руках тех, кто совершенно безответственно относится к своей роли в обществе".

К сожалению, не только телевидение. Вряд ли возможно назвать существующее аврально-ручное управление сбалансированным и ответственным исполнением мер по защите населения в период пандемии. Тем не менее какие-то системные выводы можно будет сделать только по завершении коронавирусной эпопеи. А пока только мыть руки, соблюдать дистанцию и тщательно фильтровать флюиды агитпропа.