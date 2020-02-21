"Эксперимент" в Подмосковье: штрафы за автопарковку у собственных дач и домов

Пополнение бюджетов всех уровней остается задачей №1 для чиновников. Хотя бы потому, что из них они получают свою зарплату. О новом творческом подходе к этому сообщил 10 февраля государственный телеканал "Вести24". В Серпуховском районе Подмосковья жителей и дачников начали штрафовать за парковку автомобилей у собственных домов.

Лужки — далее везде

Объектом "эксперимента" стала деревня Лужки — здесь десятки людей получили квитанции о начисленном штрафе (в основном от 3 до 5 тысяч рублей). Как и во всех дачных поселках и деревнях России, свой автомобиль приехавший на дачу/живущий в доме совершенно обычно паркует у обочины дороги, съехав с нее (у калитки забора). Территория дачных участков, как правило, невелика, и поставить машину на ней просто негде.

Но оказалось, что достаточно "правильной" интерпретации Закона Московской области № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" (подписан губернатором и опубликован 30 декабря 2014 года) - и такая парковка оказывается незаконной, несущей административное правонарушение, которое наказывается штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.

По газонам не ходить

Пункт 4 ст. 18 "Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципальных образований" упомянутого закона устанавливает:

"Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели местах, при этом собственники (правообладатели) транспортных средств должны обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по указанным территориям".

Так место на съезде с дороги, у калитки забора, огораживающего территорию участка, на котором возведен дом, превращается в "дворовую территорию".

"В отведенных для этой цели местах" — обращаются ли люди в тысячах и десятках тысяч дачных поселков в местную администрацию, чтобы им "отвели место"? Это был риторический вопрос. А получается, нужно обращаться — иначе, с точки зрения властей, это незаконно ("Я же не разрешал").

Цветы не рвать — строить заборы

Статья 54 "Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания", подробно описывает все, что обязан делать собственник (слова "имеет право" в современном российском законодательстве используются крайне редко).

В частности, Пункт 5, которым обосновывают наложение штрафа, гласит:

"В местах примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м".

Власти интерпретируют пространство между обочиной дороги и забором, огораживающим участок, именно как "газон", который даже должен быть огорожен забором не менее полметра в высоту (можно и выше: Россия — страна заборов).

Но не надо торопиться оспорить эту интерпретацию. Власти укажут на 1 пункт той же статьи 54, в котором написано:

"Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания, обязаны не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории".

Не нравится "газон" — появится "прилегающая территория", на которой автомобилей вообще быть не должно.

Береги дерево

Кстати, тот же закон обязывает дачника или постоянного жителя ухаживать за "газоном" (он же "прилегающая территория"). Статья 42 "Обеспечение сохранности зеленых насаждений" прямо указывает (пункт 3):

"Собственники (правообладатели) территорий (участков) с зелеными насаждениями обязаны:

обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящим Законом, не допускать складирования на зеленые насаждения мусора, строительных материалов, изделий, конструкций;

производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и иной травянистой растительности на территории муниципальных образований, а также за пределами муниципальных образований на территории, прилегающей к объектам".

При этом если собственник считает, что волен экспериментировать с ландшафтным дизайном и самостийно выбирать то, что будет расти на его участке, закон быстро осаживает его прыть (та же статья 42):

"1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, на которые не распространяется действие лесного законодательства Российской Федерации, без соответствующей разрешительной документации органа местного самоуправления не допускается. 2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, производится только на основании разрешения, выдаваемого в установленном порядке. Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников в муниципальных образованиях выдается органом местного самоуправления".

Таким образом, для того чтобы вырубить, посадить или даже пересадить кустарник, формально требуется разрешение.

Вышестоящая организация

Так что если кому-то диким и уникальным показался штраф за парковку у собственного участка, он может посчитать, сколько пунктов одного закона он нарушил или собирается нарушить в ближайшее время (даже если запарковать автомобиль на территории своего участка — ведь опять получится наезд на "газон"). За каждое такое нарушение полагается, правильно, штраф. От 1000 до 5000 рублей.

И это только один закон. А их много. Например, с 1 января нынешнего года водитель коммерческого транспорта, собирающийся утром поехать в рейс от подъезда собственного дома, рискует получить штраф за ночную парковку минивэна во дворе своего дома. Скандал в Москве в конце прошлого года, когда многие жители домов не могли своевременно оформить разрешение на парковку для своего автомобиля из-за поломки регистрирующей городской системы — и оказались "виноваты" в этом, получили штрафы за "нарушение", тоже крайне показателен.

В сегодняшних небольших частных магазинах (ИП, как правило) на первых этажах московских домов в "уголке покупателя", где в советские времена висела "Книга жалоб и предложений", теперь можно обнаружить типографскую табличку: "Адрес вышестоящей организации:…" И далее следуют координаты местного департамента розничной торговли.

Когда власть чувствует себя "вышестоящей организацией" по отношению к гражданам страны, она позволяет себе интерпретировать законы, как ей заблагорассудится. И собирать с "подчиненных" дань, на которую она и существует.