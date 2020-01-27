Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии

Азартные граждане продолжают пополнять копилку предложений по изменению Конституции Российской Федерации.

Ажиотаж вокруг перспективы впихнуть в основной закон страны все, что приходит в голову, можно сравнить лишь c эффектом фотоаппарата, который принес в учебный класс советский школьник. Все вокруг воодушевлены внезапной движухой и радостно выкрикивают со всех сторон:

"И меня сними! И меня!"

Прет из всех мест

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию России, депутат Госдумы Павел Крашенинников тоже заметил повышенную концентрацию фимиама причастности и радостно воскликнул:

"Здесь, конечно, юридическая мысль просто прет!"

Да не то слово! Я бы даже усилил качественную составляющую — распирает. Желающих изменить только одну преамбулу к основному закону страны набралось немало. Если вместить в тело Конституции все озвученные предложения, то усидчивости графа Льва Толстого в сочинительстве романа "Война и мир" будет брошен исторический вызов.

Пир духа

Предложения поступили от многих политических, профессиональных, общественных и религиозных сообществ. Свое видение будущей редакции Конституции России высказал и заместитель Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев:

"Мы, русский народ, можем, наконец, поговорить о духе нашего права, внести свои предложения, о чем говорил президент. И я хотел бы внести свои предложения".

Любой гражданин имеет полное право высказаться. Пока еще Конституция России гарантирует Константину Малофееву такую возможность. Даже несмотря на очевидную перспективу принятия исключительно тех поправок, которые представлены президентом страны, и ничьих более, один из лидеров ВРНС предлагает:

"Обязательно внести в Конституцию традиционные нравственные ценности. Исходя из того, что их сейчас нет, мы переводим тонны бумаги, тратим нервы, ювенальная юстиция лишает детей семей, мы думаем, а как нам объяснить, что содомия — это плохо… Потому что у нас этого нет в духе, значит, надо это внести — традиционные нравственные ценности".

Про содомию не знаю, не пробовал, потому доверюсь специалистам по этой части. Что касается понятия "традиционные нравственные ценности", то оно слишком обобщенное и трактуется весьма широко, чтобы отражать его в основном законе. Вариант "и так понятно" годится лишь для тоталитарной конструкции, когда те, кому непонятно, либо помалкивают, либо с кайлом и лопатой роют каналы.

Воспитать ответственность за сериалы

Константин Малофеев, говоря о важности отражения семейных ценностей в основном законе страны, одновременно предлагает передать функцию воспитания граждан государству:

"Мы должны воспитывать наше поколение. Мы должны написать, что воспитание является обязанностью государства… Как только появляется воспитание, появляется ответственность за всё: и за сериалы на ТВ,

и за клипы,

и за мат,

и за образование".

Насколько реалистично перевоспитать взрослых людей, я не знаю. Я лично не уверен в состоятельности подобной идеи. Воспитывают добродетели, как я полагаю, с детства и в семье, а не в системе казарменного типа. Содержание телевизионной и кинопродукции, если индустрия управляется продюсерами, успешно балансируется и без номенклатурного вмешательства.

Если под ответственностью за образование имеются в виду качественные учебные программы, стимулирующие учащихся к самостоятельному мышлению и стремлению к интеллектуальному развитию, то это можно только приветствовать. Если же речь о доминировании непоколебимой идеологической "линии партии", то это — печальное дежа вю. Судя по всему, последний вариант и имеется в виду.

Дорогами чучхе

Чтобы сэкономить время на точные формулировки в контексте предложений замглавы ВРНС, можно взять за основу статью 10 Конституции КНДР, в которой, в частности, говорится:

"Государство, усиливая идеологическую революцию, повышает революционную сознательность всех членов общества, воспитывает их в духе традиций рабочего класса и превращает все общество в товарищески спаянный коллектив".

Тут и про соборность, и про дух. Готовый текст, только заменить слово "товарищ", если вдруг оно покажется несколько вызывающим в контексте предложения Константина Малофеева отразить в преамбуле к основному закону веру в Бога:

"На нас всех кресты, церкви повсюду, мы носим крещеные имена, даже атеисты. Веру в Бога нам предки передали. Это должно быть в Конституции — вера в Бога, добро и справедливость".

Статья 14 пока еще действующей Конституции рассказывает, что Российская Федерация — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Это о перспективе поставить крест на правах и свободах граждан по части их отношения к религии.

Замахнулись на культурный код

А вот на русский мат я бы не рекомендовал даже и в мыслях замахиваться. Воспитывай, не воспитывай, а этот лингво-квантовый феномен — основная движущая сила всех значимых свершений, универсальный и доступный способ объяснить необъяснимое и настоящий язык межнационального общения. Самая что ни на есть традиционная культурная ценность, отказ от которой повлечет необратимые последствия и подточит фундамент соборности России.

Движение к декадансу

Тем временем уже практически сформирован надлежащий информационный фон, который создает ауру всенародного участия в конституционном процессе. Не брезгующие ничем некоторые деятели культуры и популярные блогеры вовсю "горячо поддерживают и одобряют" грядущие перемены, содержание которых известно лишь реальным авторам поправок.

Дадут ли изменения в основном законе страны второе дыхание русскому декадансу, покажет время. Станут ли до принятия поправок преследовать граждан за призывы к сохранению конституционного строя, вопрос, который пока остается без ответа. Я уверен лишь в том, что у моего предложения закрепить в преамбуле Конституции приверженность к здравомыслию шансов нет никаких.