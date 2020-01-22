На уроке рисования в одной из московских школ девочка реалистично изобразила своего прапрадеда, лишившегося ноги в Великую Отечественную, чем нарушила елейные представления о патриотизме.
Начавшийся 2020 год уже принес первые плоды сокрушительного креатива, связанного с юбилеем Победы:
Детям предложили изобразить подвиг советского солдата в Великой Отечественной войне. Третьеклассница справилась с задачей как сумела, нарисовав своего героического предка — ветерана войны, ставшего инвалидом. В композиции присутствовали танки двух армий и ее прапрадед с протезом вместо левой ноги.
Учительница, заметив, по ее мнению, слишком активное стремление ученицы к реализму, стерла ластиком протез красноармейца. Преподаватель пожурила девочку и объяснила, что покалеченный герой войны — это "некрасиво" и нужно изображать "нормального" человека. Об этом парадном тренде рассказал отец школьницы на своей странице в Facebook:
"Дочь пыталась отстоять свою позицию: так она показала, что он воевал. Но не вышло".
Девочка, разумеется, не застала своего прапрадеда, который вернулся с фронта без ноги. На костылях, при медалях и счастливый, что победили и страшная война уже позади. Школьница много слышала от своих родителей о своем прапрадеде и как представляла его, так и нарисовала.
Директор школы Виталий Худошин поддержал учителя в ее видении образа победителей, заметив, что детям негоже изображать "ужастики и страдания", потому что это не патриотично и не отражает важности подвига:
"Преподаватель ребятам сказала, что не надо делать акцент на изуродованные части тела, а надо изобразить героизм".
Выходит, что более десяти миллионов фронтовиков, вернувшиеся с войны с различными формами инвалидности, не вписываются в формат празднования юбилея Победы. Утрата конечностей, глаз, изуродованные лица и тела явно не отвечают нынешней карнавально-водевильной эстетике восприятия Великой Отечественной.
По мнению учительницы, рисунки по теме Дня Победы должны быть праздничными и, по установке "сверху", демонстрировать то, "как у нас в стране все хорошо и прекрасно и что все это дала нам Победа":
"Смысл же не в увечьях должен быть, а в том, что солдат бился, сражался, а не где-то на пилораме был и оттуда вернулся".
Преподаватель рисования всячески отрицала, что стерла первоначальное изображение красноармейца-инвалида, но отец третьеклассницы продемонстрировал оригинал рисунка и позже пририсованные сапоги.
Конечно, сторона внимающих тренду новой исторической правды могла бы применить модные шаблоны номенклатурных пресс-служб. Традиционно заявили бы, что против учительницы русофобами ведется информационная война ради достижения "хорьковых политических целей", но этого, по счастью, не случилось.
Война калечила не только души, но и тела. Те, кто вернулся с фронта покалеченным с полной или частичной утратой трудоспособности, столкнулись с не менее тяжкими последствиями своего подвига — они не вписывались в парадную парадигму. Фронтовиков же, которые потеряли обе руки и ноги, вообще цинично прозвали "самоварами".
В соответствии с распоряжением заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кобулова от 26 января 1945 года, контролирующие товарищи стали изымать из писем фронтовиков фотографии с увечьями.
Некоторые молодые покалеченные войной парни стыдились своих увечий и сами не хотели возвращаться домой. Родственники искали их, чтобы принять хоть каких, но живых. Кого-то из них добровольно, а кого-то и насильно стали отправлять в специальные интернаты. Подобный дом инвалидов войны и труда на острове Валаам на территории Спасо-Преображенского монастыря был самым известным в СССР.
Многих инвалидов войны невозможность устроиться на адекватно оплачиваемую работу толкала на улицу просить подаяния. Из доклада министра внутренних дел СССР Сергея Круглова Президиуму ЦК КПСС "О мерах по предупреждению и ликвидации нищенства. 20.02.1954. Секретно":
"МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство… Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%…"
Боролись с картиной, которая "портила" триумф Победы, активно и беспощадно. Из Москвы высылались инвалиды войны, не вписывающиеся в образ столицы победившей страны. Из-за участившихся побегов часть учреждений для инвалидов преобразовали "в дома закрытого типа с особым режимом", то есть фактически в зону.
Досадно, что уже через поколения передался вирус, поражающий адекватное восприятие истории страны, в особенности ее трагических страниц. Без тени сомнения некоторые граждане, которые сейчас воспитывают молодое поколение, всерьез полагают, что проявление патриотизма раскрывается не в любви к Родине и соотечественникам, а в степени подгонки истории под тренд успехов "как у нас в стране все хорошо и прекрасно".
Третьекласснице, ее отцу и всем остальным гражданам России популярно объяснили, что в угоду парадной картинке можно ластиком стереть все ужасы войны и оставить исключительно праздничную картинку.
Уже давно в интернете гуляет фото с молодыми мамами с детьми в колясках. Все они одеты в форму красноармейцев. Улыбающиеся женщины как бы говорят: "Скорее бы подросли и на фронт!" А почему нет? Ведь агитпроп уже даже через школу транслирует мысль, что война — это весело, это фейерверки, карнавал с переодеванием, а не поломанные судьбы, колоссальные жертвы, оторванные конечности и безбрежный океан горя.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.