Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны

На уроке рисования в одной из московских школ девочка реалистично изобразила своего прапрадеда, лишившегося ноги в Великую Отечественную, чем нарушила елейные представления о патриотизме.

Начавшийся 2020 год уже принес первые плоды сокрушительного креатива, связанного с юбилеем Победы:

Елка Победы

Веселый карнавал, посвященный битве подо Ржевом

Конкурс татуировок в честь Сталинградской битвы

Перерисовали историю

Детям предложили изобразить подвиг советского солдата в Великой Отечественной войне. Третьеклассница справилась с задачей как сумела, нарисовав своего героического предка — ветерана войны, ставшего инвалидом. В композиции присутствовали танки двух армий и ее прапрадед с протезом вместо левой ноги.

Учительница, заметив, по ее мнению, слишком активное стремление ученицы к реализму, стерла ластиком протез красноармейца. Преподаватель пожурила девочку и объяснила, что покалеченный герой войны — это "некрасиво" и нужно изображать "нормального" человека. Об этом парадном тренде рассказал отец школьницы на своей странице в Facebook:

"Дочь пыталась отстоять свою позицию: так она показала, что он воевал. Но не вышло".

Девочка, разумеется, не застала своего прапрадеда, который вернулся с фронта без ноги. На костылях, при медалях и счастливый, что победили и страшная война уже позади. Школьница много слышала от своих родителей о своем прапрадеде и как представляла его, так и нарисовала.

Война — не ужас и страдания

Директор школы Виталий Худошин поддержал учителя в ее видении образа победителей, заметив, что детям негоже изображать "ужастики и страдания", потому что это не патриотично и не отражает важности подвига:

"Преподаватель ребятам сказала, что не надо делать акцент на изуродованные части тела, а надо изобразить героизм".

Выходит, что более десяти миллионов фронтовиков, вернувшиеся с войны с различными формами инвалидности, не вписываются в формат празднования юбилея Победы. Утрата конечностей, глаз, изуродованные лица и тела явно не отвечают нынешней карнавально-водевильной эстетике восприятия Великой Отечественной.

Война — это праздник

По мнению учительницы, рисунки по теме Дня Победы должны быть праздничными и, по установке "сверху", демонстрировать то, "как у нас в стране все хорошо и прекрасно и что все это дала нам Победа":

"Смысл же не в увечьях должен быть, а в том, что солдат бился, сражался, а не где-то на пилораме был и оттуда вернулся".

Преподаватель рисования всячески отрицала, что стерла первоначальное изображение красноармейца-инвалида, но отец третьеклассницы продемонстрировал оригинал рисунка и позже пририсованные сапоги.

Конечно, сторона внимающих тренду новой исторической правды могла бы применить модные шаблоны номенклатурных пресс-служб. Традиционно заявили бы, что против учительницы русофобами ведется информационная война ради достижения "хорьковых политических целей", но этого, по счастью, не случилось.

"Самовары" снова мешают праздновать

Война калечила не только души, но и тела. Те, кто вернулся с фронта покалеченным с полной или частичной утратой трудоспособности, столкнулись с не менее тяжкими последствиями своего подвига — они не вписывались в парадную парадигму. Фронтовиков же, которые потеряли обе руки и ноги, вообще цинично прозвали "самоварами".

В соответствии с распоряжением заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кобулова от 26 января 1945 года, контролирующие товарищи стали изымать из писем фронтовиков фотографии с увечьями.

Некоторые молодые покалеченные войной парни стыдились своих увечий и сами не хотели возвращаться домой. Родственники искали их, чтобы принять хоть каких, но живых. Кого-то из них добровольно, а кого-то и насильно стали отправлять в специальные интернаты. Подобный дом инвалидов войны и труда на острове Валаам на территории Спасо-Преображенского монастыря был самым известным в СССР.

Покалеченные герои оказались на зоне

Многих инвалидов войны невозможность устроиться на адекватно оплачиваемую работу толкала на улицу просить подаяния. Из доклада министра внутренних дел СССР Сергея Круглова Президиуму ЦК КПСС "О мерах по предупреждению и ликвидации нищенства. 20.02.1954. Секретно":

"МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство… Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%…"

Боролись с картиной, которая "портила" триумф Победы, активно и беспощадно. Из Москвы высылались инвалиды войны, не вписывающиеся в образ столицы победившей страны. Из-за участившихся побегов часть учреждений для инвалидов преобразовали "в дома закрытого типа с особым режимом", то есть фактически в зону.

Школьницу научили править историю ластиком

Досадно, что уже через поколения передался вирус, поражающий адекватное восприятие истории страны, в особенности ее трагических страниц. Без тени сомнения некоторые граждане, которые сейчас воспитывают молодое поколение, всерьез полагают, что проявление патриотизма раскрывается не в любви к Родине и соотечественникам, а в степени подгонки истории под тренд успехов "как у нас в стране все хорошо и прекрасно".

Третьекласснице, ее отцу и всем остальным гражданам России популярно объяснили, что в угоду парадной картинке можно ластиком стереть все ужасы войны и оставить исключительно праздничную картинку.

Уже давно в интернете гуляет фото с молодыми мамами с детьми в колясках. Все они одеты в форму красноармейцев. Улыбающиеся женщины как бы говорят: "Скорее бы подросли и на фронт!" А почему нет? Ведь агитпроп уже даже через школу транслирует мысль, что война — это весело, это фейерверки, карнавал с переодеванием, а не поломанные судьбы, колоссальные жертвы, оторванные конечности и безбрежный океан горя.