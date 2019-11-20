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Автор Василий Амирджанов

Депутаты раскрыли виртуальные ячейки недовольных

Общество

Поиски агентов иностранного закулисья, которое мешает властям тушить лесные пожары, выплачивать компенсации пострадавшим от наводнения и воровать сотнями миллионов, похоже, увенчались успехом.

Комиссия Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила "виртуальные лагеря", в которых, по мнению депутатов, обучаются организаторы протестных акций. То есть обнаружили не ФСБ, не полиция, а именно депутаты.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, участвовавший в разоблачении виртуальных заговорщиков, рассказал о "концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения". Иными словами, кругом вольнодумство и враги.

Раз обнаружены лагеря, пусть и виртуальные, то самое время подумать о лагерях офлайн. То есть о реальных посадках. Члены комиссии тут же предложили сочинить законопроект и ввести особое уголовное наказание для прошедших "обучение" организаторов акций протеста.

Говорят, что у парламентариев есть даже список таких лагерей, которые разбросаны по всей территории Российской Федерации. Местоположение этих очагов вольнодумства депутаты держат в тайне, чтобы враги не прознали.

Разумеется, эти виртуальные лагеря финансируются из-за рубежа. Наверно, потом когда-нибудь депутаты покажут и документы, подтверждающие банковские транзакции, и другие доказательства подрывной деятельности.

Ну, чтобы не как обычно напустить туману секретности и предложить поверить на слово. А взять пример с оппонентов действующей власти, которые открыто демонстрируют документальные подтверждения уникальных способностей некоторых "государевых людей" на чиновничью зарплату приобретать роскошные особняки и элитные авто.

По словам Адальби Шхагошева, законопроект о репрессиях в отношении выпускников виртуальных лагерей, организовавших несанкционированные митинги или шествия, будет внесен в Госдуму в 2020 году. Адальби Люлевич считает, что гражданин, прошедший обучение в виртуальном лагере, не должен иметь права выступать организатором акции протеста в любой ее форме.

Глядя на череду принятых ограничений за последнее десятилетие, которые, по сути, корректируют положения Конституции России о правах и свободах граждан, наверно, депутаты скоро просто признают основной закон страны утратившим силу.

Каким образов депутаты определили те самые виртуальные лагеря, какими признаками и критериями они руководствовались в своем расследовании — так и осталось загадкой.

По идее, если кто-либо в соцсети в процессе общения соберет вокруг себя собеседников, чьи оценки нынешнего положения в стране близки или совпадают, то его можно сразу записать в паханы протестного виртуального лагеря.

Критических оценок в соцсетях — немерено. Граждане не сильно понимают, как можно рассуждать в телевизоре о каких-либо помпезных мероприятиях, об ассигнованиях на всевозможные затеи агитпропа, когда уже наступила зима в Иркутской области, а люди не только остаются в убитых наводнением домах, но и без полагающихся им компенсационных выплат.

Возможно, на иноземные деньги в виртуальных лагерях злодеи обучили некоторых наших чиновников презирать своих соотечественников. Правда, своими изысканиями по этой теме депутаты пока не поделились.

Узнав обо всех полковниках-миллиардерах, об уворованных на космодроме сотнях миллионов рублей, об элитном подразделении ФСБ, попавшемся на разбое, и других резонансных свершениях в стране, любой человек может побагроветь от негодования пуще кремлевских звезд.

Наверно, эти самые виртуальные лагеря привели страну в состояние феодально-капиталистической раздробленности, когда прогрессирует паралич реальной общественно-политической деятельности. Стагнация политической системы закономерно отражается и на экономике, являющейся определяющим элементом развития государства.

Разумеется, бороться с виртуальными лагерями в парадигме дона Кихота, периодически надевая "ежовые рукавицы", проще, нежели разгребать реальные проблемы, непосредственно влияющие на состояние общества и доверие к государственной власти в целом.

Люди ежедневно наблюдают нарастающие противоречия в восприятии парадной картинки в телевизоре и суровой действительности. Для того, чтобы вывести граждан на улицы, совсем необязательно им промывать мозги зажигательными постами в соцсетях. Достаточно перейти грань, за которой граждане перестанут обращать внимание на любые запреты.

Я сейчас про то самое сокрушительное мотивационное состояние "Достали!" Вот тогда уже определенно не о чужих репостах, лайках и смайликах, якобы оскорбляющих власть, придется рассуждать депутатам. Да и образ спасителей Отечества вряд ли удастся оперативно изобразить.

А так — да, пока можно то и дело демонстрировать гражданам, кто в доме хозяин. Можно даже топнуть сапогом грибоедовского полковника Скалозуба и заплести мутные сентенции про виртуальные лагеря, историческую память, духовные скрепы и особый путь.

Да, страна у нас — непростая. Вековые коррупционные традиции оказались сильнее имперской соборности, кодекса строителей коммунизма, и сейчас даже замахиваются на святое — импортозамещение.

Поэт Федор Тютчев все-таки слукавил, дав удобное оправдание воинствующей некомпетентности. Россию можно и понять, и измерить. Были бы ум и мировоззрение государственника, а не бывшего контрабандиста, которому страшно подфартило стать начальником таможни.

Темы депутаты акции протеста виртуальные лагеря иностранные агенты
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