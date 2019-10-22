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Автор Редакция рубрики "Общество"

Волки в овечьих шкурах

Общество print

Бессмертный народный фразеологизм "волк в овечьей шкуре" в последнее время приобрел повышенную актуальность. Кто не помнит точного значения выражения, это "лицемер, скрывающий дурные намерения под маской добродетели". Подобных персонажей сейчас можно наблюдать во всех сферах и на всех уровнях. Один из ярких примеров политического лицемерия — деятельность А. Навального или М. Ходорковского, которые выводят людей на улицы, провоцируют их на агрессию, пока сами отсиживаются без серьезных последствий.

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Но если упомянутые оппозиционеры — фигуры вполне известные и официальные, их действия видны, а иногда и предсказуемы, то есть категория менее очевидных, но не менее опасных "волков". Это журналисты, редакторы и владельцы либеральных СМИ, которые в режиме "нон-стоп" отрабатывают проплаченные им медиа-заказы. В качестве "овечьей шкуры" у них заявления о борьбе за интересы людей и патриотизм. Тем не менее, они не стесняются зарубежных грантов и нежурналистского поведения.

Уже не раз проходили расследования о связях с зарубежными силами ресурсов "Дождь", "Инсайдер", "Медуза" и др. Наряду с ними всеми признаками представителя "пятой колонны" обладает и газета "Ведомости".

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Начать хотя бы с владельца газеты — гражданина Израиля Демьяна Кудрявцева, который был лишен Российского гражданства в 2017 г., когда суд признал фальшивыми документы, которые он изначально подал в ФМС.

Среди сомнительных друзей Кудрявцева числится и угольный магнат Д. Босов, репутация которого почернела как антрацит за годы его деятельности, которую в том числе курировал скандально известный министр М. Абызов. Но деньги — есть деньги, и нет смысла упрекать бизнесмена Босова за то, что тот "морально помог" Кудрявцеву при покупке газеты "Ведомости", чтобы впоследствии иметь дружескую пиар-площадку для борьбы с конкурентами.

Конечно, неизвестно, сколько всего денег и за что Кудрявцев получил от своих богатых товарищей, но вот истоки финансирования его детища — "Ведомости" никто и не скрывает — до 2015 г. газету делили три зарубежных медиа-гиганта: Financial Times, The Wall Street Journal и Samona Independent Media. Каждый держал по трети акций, пока им не "подрезали крылья" поправками в законе "Об иностранных агентах", по которому иностранные граждане не могут владеть более 20% российских медиа. Тем не менее, по сей день "Ведомости" сохраняют лояльность своим американским кураторам. При установке приложения газеты в "Эпл стор" указано, что издание "принадлежит частной российской компании и может использовать материалы Financial Times и The Wall Street Journal, входя в синдикат этих мировых изданий".

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Не удивительно, что с таким бэкграундом газета постоянно стимулирует вокруг себя целый вихрь скандалов и судебных тяжб. Так, в 2017 г. бизнесмен М. Фридман требовал возбуждения уголовного дела о клевете в отношении автора "Ведомостей" И. Васильева. Речь шла о статье "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии". До суда дело не дошло, так как руководство газеты вовремя "дало заднюю" и удалило провокационный материал. Немногим ранее в 2016 г. "Ведомости" вляпались в историю с И. Сечиным, который по праву выиграл у них дело о неприкосновенности частной жизни. Газете пришлось уничтожить весь тираж.

Но если это были примеры крупных судебных разбирательств, то случаев мелкого хулиганства и непрофессионального поведения сотрудников "Ведомостей" намного больше. В 2017 г. их репортера выгнали из премьерского пула в Белом доме. Дело в том, что журналист Максим Товкайло, нарушил внутренние правила: рылся в столе, добывая информацию для редакции. После этого чиновники удвоили контроль за его коллегами. Далее по случайности или нет, но работника "Ведомостей" В. Панюшкина задержали по подозрению в экстремизме, а Роскомнадзор выписывал редакции соответствующие предупреждения за комментарии с описанием плана дестабилизации обстановки в стране на сайте издания. Это может быть простым совпадением, а может быть и поводом задуматься о целях работы газеты. Есть немало примеров, когда СМИ транслировали экстремистские взгляды, применялись для радикализации общества и подрыва государственных институтов. Так были отработаны "цветные революции" на Ближнем Востоке, на Украине и в Венесуэле. Возможно, в России к этому направлению подключились и "Ведомости".

Чему можно научиться на примерах этих лицемеров и обманщиков? Прежде всего тому, что профессия журналиста сейчас в большинстве случаев утратила свое достоинство и её нравственные принципы забыты. Под "соусом" добрых намерений и поиска истины сейчас распространяют клевету и накачивают читателя негативными эмоциями. Зачем? Затем, что это высокооплачиваемая сфера, где "волки в овечьих шкурах" продают свою совесть и Родину за доступ к удобной долларовой кормушке.

Темы оппозиция либеральные сми газета ведомости
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