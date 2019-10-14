Почему США против празднования Дня Колумба

Празднование прибытия экспедиции под руководством Христофора Колумба в Новый свет в США ежегодно отмечается во второй понедельник октября. С каждым годом там все сильнее слышатся голоса протеста против возвеличивания человека, чье открытие привело к геноциду местного населения. Вместо официального Дня Колумба (Columbus Day) демонстранты устно и в поданных петициях предлагают превратить его в День коренных народов.

В некоторых северо-американских штатах, например, на Гавайях (Discoverers' Day — День первооткрывателей), в Южной Дакоте (Native Americans' Day — День коренных американцев) и других, этот день не является выходным. В некоторых латиноамериканских государствах, а также в Испании, этот праздник называется иначе. 3 ноября 2010 года тогдашняя президент Аргентины Кристина Элизабет де Киршнер (Cristina Fernández de Kirchner) поспособствовала переименованию праздника в Día del Respeto a la Diversidad Cultural — День уважения к культурному разнообразию. В Перу День открытия Америки (Día del descubrimiento de America) с 2009 года отмечается как День коренных народов и межкультурного диалога.

По большей части даты религиозных и светских праздников надуманы и имеют искусственное происхождение. Думается, в этом нет ничего плохого, иначе что бы нам осталось отмечать? Безусловно, нога Колумба, бросившего якорь на Багамских островах, никогда не ступала на землю Соединенных Штатов. Колумб объявился в результате прискорбного инцидента.

В 1892 году в Новом Орлеане разъяренная толпа линчевала 11 итальянских эмигрантов, а в 1934-м обиженные американцы итальянского происхождения поспособствовали, чтобы этот день назвали именем их земляка. Хотя есть серьезные сомнения, какого рода-племени был этот выдающийся мореплаватель. Пожалуй, это был крупнейший суд Линча в истории США, которому потворствовали средства массовой информации, в частности, газета New York Times и будущий президент Теодор Рузвельт.

Оскорбления и убийства на этнической и религиозной почве — постоянная величина в истории человечества. Повод ли это к моральной компенсации или оплевыванию? Нужно ли вешать всех собак на Христофора Колумба, обвиняя его в эксплуатации труда аборигенов? Насколько повинен он в закабалении коренных жителей Нового света, грабеже природных ресурсов и в большинстве юридических и финансовых злоупотреблений, которые последовали за первыми европейскими поселенцами.

Зачем судить человека 15-го столетия мерками гуманности века 21-го. Занятие бесцельное. Блокбастер "Апокалипсис" Мела Гибсона вытащил на поверхность тему виновности конкистадоров перед местным населением, представленным кровожадным племенем и диким ритуалом. Однако вины за преступления европейцев это никак не снимает.

Если в обеих Америках и сносить памятники Колумбу, то в Европе нужно отказаться от табака и вылечить венерические болезни. Хотя колорадский жук появился значительно позже открытия Америки — он тоже Колумбов плод. А вот как быть с другими дарами? В данном случае нужно учитывать не только помидоры, картофель и кукурузу, но и благие дары западной цивилизации.

Судить или восхвалять создателей атомного оружия? С одной стороны, варварский способ лишать людей жизни. С другой, удерживает человечество от самоистребления. Колумб достоин этого не больше и не меньше прочих первооткрывателей. Даже если его зачислить в ряды сил Мрака или изобразить добрейшей души человеком. Антрополог Карол Делани (Carol Delaney) отмечает, что лично Колумб никогда не владел рабами и даже усыновил ребенка из местных.

Противники ликвидации Дня Колумба предлагают праздновать День коренных народов 9-го августа, а ноябрь объявить месяцем коренных народов.