Почему нельзя возвращать смертную казнь

На фоне зверского убийства девочки в Саратове у нас вполне предсказуемо начались дискуссии о возможном возвращении смертной казни. Попытаюсь объяснить, почему такое решение отбросит наше общество на несколько веков назад и почему все об этом пожалеют. Есть пять основных доводов:

1. Причины отправления человека на смертную казнь очень субъективны, и это очень хорошо видно на примере США. Закон никогда не сможет досконально прописать, за что конкретно человека отправят пройти зеленую милю. Смертную казнь могут назначить за убийство политика, но не соседа, за убийство ребёнка, но не убийство матери и так далее. Это все в высшей степени субъективно, а субъективизм — враг законодательства.

2. Имплементация смертной казни приведёт к тому, что количество подобных приговоров будет неизбежно расти. Постепенно, возвращаясь к средневековому желанию "хлеба и зрелищ", люди войдут во вкус и будут приговаривать к смерти гораздо больше неугодных. А чем больше цифры статистики, тем больше вероятность статистической ошибки.

3. Статистическую ошибку, действительно, никогда не стоит исключать. Вы поразитесь, как много людей ни за что просидели в тюрьме, был отправлены на электрический стул даже без посмертного оправдания. Более того, подавляющее большинство приговоров обвинительные: зачем лишний раз возиться с мелкой преступной сошкой? О каком цивилизованном обществе вообще может идти речь?

4. Замечательные условия содержания в российских колониях заставят человека умолять о смерти. Многие преступники из того же "Чёрного дельфина" признаются, что мечтают о том, чтобы это закончилось, и жалеют обо всех своих преступлениях. И хотя психопаты (а именно они в большинстве случаев идут на убийство) никогда не испытают чувства вины и сожаления, факт их мучительной жизни там едва ли опровержим. Но нашему простому человеку хочется увидеть правосудие своими глазами, а тюремный быт он представляет себе очень смутно.

5. Не будем забывать о всех последних делах типа Голунова, Устинова и всех-всех прочих людей, которым компетентные органы "подшивали" дела. Представьте на секунду, что может быть, когда на человека "повесят" смертную казнь?

Я всегда очень гордился тем, что в нашем судопроизводстве отказались от практики применения этой ужасной, первобытной меры наказания. И хотя я почти уверен, что такие обсуждения не перейдут к решениям, факт того, что законодательно смертная казнь у нас все же не запрещена, вызывает очень сильные опасения.