Пласидо Доминго в сетях #MeToo

Симфонический оркестр из Филадельфии (штат Пенсильвания) отозвал приглашение "одному из самых влиятельных певцов в истории оперы" Пласидо Доминго принять участие в концерте 18 сентября. Также поступило и руководство оперы в Сан-Франциско. Причиной стали пресловутые сексуальные домогательства со стороны тенора 30-летней давности. Иски против Доминго подали восемь певиц и одна танцовщица.

Отмену приглашения Доминго выступить на премьере в следующем месяце Филадельфийский оркестр объяснил в довольно обтекаемой форме: "Мы стремимся обеспечивать безопасную, комфортную, уважительную и надлежащую обстановку для оркестра и персонала, для сотрудничающих с нами артистов и композиторов, а также для нашей аудитории и всего общества".

Пресс-служба Лос-Анджелесской оперы сообщила через Twitter, что проверит достоверность обвинений в отношении своего генерального директора. В следующем месяце 78-летний испанец должен принять участие в постановке оперы Джузеппе Верди "Макбет" в нью-йоркской Метрополитен-опера, дирекция которой не спешит принимать какое-либо "окончательное решение до результатов расследования о будущем мистера Доминго" на их сцене.

Отказы знаменитому тенору последовали через несколько часов после сообщения Associated Press о якобы сексуальных домогательствах Доминго к своим сотрудницам. Эти "мальвинки" обвинили "Карабаса-Барабаса" в приставаниях: заманивал на работу к себе, а если ему отказывали — пускал под откос их карьеру. Анонимные собеседницы АР поделились воспоминаниями о том, как пользующийся своим положением знаменитый певец приставал к ним за кулисами, а одна престарелая дама припомнила, что поддалась на уговоры Доминго пропеть ему арию в его апартаментах, а он засунул ей руку под юбку. Все они, за исключением одной, заявили, что на такой поступок их вдохновило движение #MeToo.

Как сообщает Fox News, Доминго назвал обвинения "вызывающими глубокую обеспокоенность и, как представляется, недостоверными", добавив: "Я уверен, что все мои любовные отношения всегда приветствовались и были по обоюдному согласию. Тем не менее, мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил испытывать дискомфорт".

Бедный, бедный Доминго! Голосом тут не возьмешь. Ведь ты не жертва холокоста, не представитель сексуальных меньшинств и не собираешься менять свой пол, как это проделал рядовой Мэннинг, переделавшись из Брэдли в Челси, чтобы избежать 35-летнего тюремного заключения за передачу секретных документов Wikileaks. Зато в адов круг угодил еще один креативный.

Раковая опухоль, затронувшая сначала голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein), уволенного в октябре 2017 года из The Weinstein Company, начала разрастаться. Жертвой этой "саркомы" пали кинорежиссер и сценарист Джеймс Тобэк (James Toback), киноактер Кевин Спейси (Kevin Spacey), стендап-комик Луи Си Кей (Louis C. K.).

Воинственно настроенные феминистки не посчитались с сединами 81-летнего актера, режиссера и продюсера Билла Косби (Bill Cosby). 3 мая 2018 года его за харрасмент исключили из состава Американской академии киноискусств, а позже приговорили к тюремному заключению. Исключенный вместе с ним Роман Полански (Roman Polański) счастливо отделался, вовремя скрывшись за границей. Дело нешуточное. Бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Лоуренс "Ларри" Джерард Нассар (Lawrence "Larry" Gerard Nassar) растлил 170 девочек-подростков и сел на срок от 40 до 175 лет.

Открытые в Штатах шлюзы движения хэштег "Я Тоже" перелились через Атлантику, капнув сначала в Болливуде, а потом разлились по азиатским странам. Если "Мосфильм" чудом избежал заразного поветрия, то в депутатском корпусе нашлось свое "слабое звено" — Леонид Слуцкий. Не стоит сравнивать все случаи и сводить их к одному знаменателю. За одними фигурантами тянется шлейф аморалки, другие стали жертвами заказа, у третьих вымогают деньги. Как это произошло с Майком Тайсоном, которого в 1991 году обвинила в изнасиловании "Черная мисс штата Род-Айленд".

Заметьте, еще 20 лет назад подавали в суд "по горячим следам". Сейчас "век вывихнут" и записываться в жертвы становится трендом для тех, кому давно за сорок. Обиженных жизнью, а не конкретным мужчиной, женщин необходимо отделять от действительно пострадавших и изнасилованных. Скорее всего общество, делая рекламу разным ничтожествам, добьется оправдания преступников, а не торжества правосудия.

Президент фестиваля в австрийском Зальцбурге — где 31 августа намечено ближайшее выступление Доминго — Хельга Рабл-Штадлер (Helga Rabl-Stadler) сказала, что организаторы согласились с тем, что певец должен приехать, как и было запланировано.

— Я знаю Пласидо Доминго более 25 лет, — заявила фрау Рабл-Штадлер. — В дополнение к его творческим способностям, я с самого начала находилась под впечатлением его благодарного отношения ко всем сотрудникам фестиваля. Полагаю, что на самом деле неправильно и аморально высказывать на данном этапе суждения необратимого характера.