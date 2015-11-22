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23 ноября: Союз кинематографистов, российский гимн и Фредди Меркьюри

Общество » День в истории » Ноябрь

День апостолов Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия (I век). Святые апостолы Ераст и Родион жили в 1 веке. Родион (Иродион) был обезглавлен в то же время, когда распяли апостола Павла. Ераст служил в церкви и мирно скончался в I веке.

Листок календаря, 23
Фотоархив Pravda. Ru

Народный календарь

День Ераста. Родион и Ераст. "С Ераста жди ледяного наста". "Ераст — крепкий наст". "Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу". Если в этот день на деревьях иней — жди морозов, если туман — то к теплу. "Придет Родион — возьмет мужика в полон". В этот день на одаривают нуждающихся со словами: "От меня — добро, от вас — тепло".

Именинники: Георгий, Константин, Олимпий, Орест, Родион и Юрий.

События

23 ноября 1958 года Рональд и Нэнси Рейган сыграли вместе в спектакле "Индейка для президента".

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23 ноября 1965 года в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР. Подготовка к съезду была начата еще в 1957 году, когда был создан оргкомитет союза во главе с Иваном Пыревым. Первым секретарем правления избрали режиссера Льва Кулиджанова.

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23 ноября 1990 года постановлением ВС РСФСР одобрена музыка Государственного гимна России, в основу которой была положена мелодия "Патриотической песни" Михаила Глинки.

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23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри подтвердил слухи, что он болен СПИДом. На следующий день он скончался.

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Скорбные даты

23 ноября 1934 года умер Иван Сытин, издатель-просветитель.

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23 ноября 2006 года скончался Александр Литвиненко, бывший сотрудник госбезопасности, сначала оказавшийся замешанным в непонятных историях, связанных с Борисом Березовским, а позже ставший игрушкой в руках западных спецслужб.

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23 ноября 2006 года умер Филипп Нуаре (Philippe Noiret), французский киноактер.

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23 ноября 2013 года скончался Евгений Березняк, военный разведчик, один из прототипов героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь", Герой Украины.

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