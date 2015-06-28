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Елена Тимошкина

29 июня: День партизан, Дунай и Антуан де Сент-Экзюпери

4:57
Общество » День в истории » Июнь

29 июня

День партизан и подпольщиков

День в истории 29 июня
Фото: Pravda.Ru
День в истории 29 июня

День Дуная

Православный календарь

День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского. Уже в юности у Тихона проявился дар чудотворения. Он, не боясь угроз и мучений, проповедовал свою веру (425).

День памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492); преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503).

Народная традиция

День Тихона. Тихон.

К святому Тихону обращаются за помощью при зубной боли: "Святой Тихон, утиши, господи, болезни и все недуги зубные".

"На Тихона солнце идет тише". "На Тихона птицы, кроме кукушки и соловья, стихают".

Кончится молодое лето, подошло зрелое.

Конец посева яровых хлебов.

Начинается вывоз навоза на пар. "Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто". "Где лишняя навоз колыжка, там лишняя хлеб коврижка". "Навоз отвезешь — так и хлеб привезешь". "Земля любит навоз, как лошадь овес".

Именинники: Тихон.

События

29 июня 1561 года было официально завершено строительство знаменитого московского Покровского собора — храма Василия Блаженного.

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29 июня 1613 года во время представления пьесы Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорелся и сгорел дотла лондонский театр "Глобус".

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29 июня 1866 года наследник российского престола Александр, будущий император Александр III, был помолвлен в Копенгагене с датской принцессой Дагмарой.

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29 июня 1916 года состоялся первый полет самолета авиакомпании "Боинг".

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29 июня 1922 года знаменитый русский певец Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался.

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29 июня 1950 года группа аспирантов ленинградского Института русской литературы направила в редакцию газеты "Культура и жизнь" разгневанное письмо с требованием "разобраться" с вернувшимся на Родину шансонье Александром Вертинским.

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29 июня 1970 года в Москву с дружеским визитом прибыл президент и премьер-министр Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер.

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29 июня 1974 года произошел редчайший случай: британский хит-парад возглавил французский исполнитель — Шарль Азнавур с песней She.

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Шарль Азнавур — настоящий французский шансон

Прощайте, мсье Азнавур

29 июня 1997 года в Албании проведен референдум о восстановлении в стране монархии. 66,7 процента из принявших в нем участие граждан проголосовали против, поддержав республику. 58-летний король в изгнании Лека утверждал, что на самом деле две трети населения высказались "за".

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Дни рождения

29 июня 1900 года родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, летчик. Его произведения - не только описание событий, но выражение его идей и идеалов. Наиболее известна философская сказка о Маленьком принце. Она переведена на 102 языка и продана тиражом 50 миллионов. Бо'льшие тиражи в мире имеют лишь Библия и "Капитал" Маркса.

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29 июня 1906 года родился Иван Черняховский, выдающийся военачальник Великой Отечественной войны, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

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29 июня 1972 года родилась Саманта Смит, американская девочка, ставшая "послом мира".

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Скорбные даты

29 июня 1607 года скончался Иов, первый патриарх Московский.

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29 июня 1941 года погиб Андрей Кижеватов, лейтенант, начальник 9-й пограничной заставы, герой обороны Брестской крепости. В 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы антуан де сент-экзюпери
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