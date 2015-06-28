29 июня: День партизан, Дунай и Антуан де Сент-Экзюпери

4:57 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

29 июня

День партизан и подпольщиков

Фото: Pravda.Ru День в истории 29 июня

День Дуная

Православный календарь

День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского. Уже в юности у Тихона проявился дар чудотворения. Он, не боясь угроз и мучений, проповедовал свою веру (425).

День памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492); преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503).

Народная традиция

День Тихона. Тихон.

К святому Тихону обращаются за помощью при зубной боли: "Святой Тихон, утиши, господи, болезни и все недуги зубные".

"На Тихона солнце идет тише". "На Тихона птицы, кроме кукушки и соловья, стихают".

Кончится молодое лето, подошло зрелое.

Конец посева яровых хлебов.

Начинается вывоз навоза на пар. "Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто". "Где лишняя навоз колыжка, там лишняя хлеб коврижка". "Навоз отвезешь — так и хлеб привезешь". "Земля любит навоз, как лошадь овес".

Именинники: Тихон.

События

29 июня 1561 года было официально завершено строительство знаменитого московского Покровского собора — храма Василия Блаженного.

Мы писали раньше: Близится 450-летие самого легендарного храма

29 июня 1613 года во время представления пьесы Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорелся и сгорел дотла лондонский театр "Глобус".

Читайте также: Шекспир: облик по останкам и артефактам

29 июня 1866 года наследник российского престола Александр, будущий император Александр III, был помолвлен в Копенгагене с датской принцессой Дагмарой.

Читайте также: Император великой нравственной силы

29 июня 1916 года состоялся первый полет самолета авиакомпании "Боинг".

Читайте также: РФ и Китай покажут "Боингу" кузькину мать

29 июня 1922 года знаменитый русский певец Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался.

Читайте также: "Царь басов" покорил мир, потеряв Россию

29 июня 1950 года группа аспирантов ленинградского Института русской литературы направила в редакцию газеты "Культура и жизнь" разгневанное письмо с требованием "разобраться" с вернувшимся на Родину шансонье Александром Вертинским.

Читайте также: Анастасия Вертинская: об отце, славе и жизни

29 июня 1970 года в Москву с дружеским визитом прибыл президент и премьер-министр Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер.

Читайте также: Они делают историю: Гамаль Абдель Насер

29 июня 1974 года произошел редчайший случай: британский хит-парад возглавил французский исполнитель — Шарль Азнавур с песней She.

Читайте также:

Французский шансон — космополитичный "метек"

Шарль Азнавур — настоящий французский шансон

Прощайте, мсье Азнавур

29 июня 1997 года в Албании проведен референдум о восстановлении в стране монархии. 66,7 процента из принявших в нем участие граждан проголосовали против, поддержав республику. 58-летний король в изгнании Лека утверждал, что на самом деле две трети населения высказались "за".

Читайте также: Евросоюз: Чем Украина хуже Албании

Дни рождения

29 июня 1900 года родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, летчик. Его произведения - не только описание событий, но выражение его идей и идеалов. Наиболее известна философская сказка о Маленьком принце. Она переведена на 102 языка и продана тиражом 50 миллионов. Бо'льшие тиражи в мире имеют лишь Библия и "Капитал" Маркса.

Читайте также: Книги-маяки: Вселенная "Маленького принца"

29 июня 1906 года родился Иван Черняховский, выдающийся военачальник Великой Отечественной войны, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

Читайте также: Лики войны: генерал, не ставший маршалом

29 июня 1972 года родилась Саманта Смит, американская девочка, ставшая "послом мира".

Читайте также: Саманта Смит, написавшая письмо генсеку

Скорбные даты

29 июня 1607 года скончался Иов, первый патриарх Московский.

Читайте также: Патриарх Иов — сын "смутного" времени

29 июня 1941 года погиб Андрей Кижеватов, лейтенант, начальник 9-й пограничной заставы, герой обороны Брестской крепости. В 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Читайте также: Лики войны: страж Цитадели