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Елена Тимошкина

17 июня: День борьбы с засухой, Борман и "Красная жара"

3:24
Общество » День в истории » Июнь

17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня: День борьбы с засухой, Борман и "Красная жара"
Фото: Правда.Ру

Православный календарь

День памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. Умер в возрасте 117 лет (326).

Народные традиции

День Митрофана. Митрофанов день. Митрофан. День Митрофания Леногречного.

"С Митрофания сей лен".

"С Митрофана сей гречу. Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет".

"Дню Купалы предшествовала русальная неделя. Русалки — нимфы воды и полей, от которых, по представлениям славян, зависело орошение земли дождем.

В славянской этнографии хорошо известно, что в дни таких русальных празднеств в деревнях выбирали самых красивых девушек, обвивали их зелеными ветками и с магической целью обливали водой, как бы подражая дождю, который хотели вызвать такими действиями".

Зацветают поздние сорта рябины, яблони. Если сирень отцвела, ее следует обрезать. Высевают ремонтантную землянику.

В Смоленской губернии гречиху сеяли, когда земляника начинала краснеть. Гречиха любит, чтобы ее сеяли в сухую и пыльную или песчаную землю, и боится морозов. Гречиху должно сеять в самое полнолуние".

Именинники: Астий, Елизар, Зосим, Мефодий, Митрофан, Севериан, Силантий.

События

17 июня 1936 года Генрих Гиммлер получил чин рейхсфюрера и возглавил все полицейские силы, включая СС и гестапо.

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17 июня 1972 года - проникновение в штаб-квартиру демократов в отеле "Уотергейт", начало скандала, положившего конец политической карьере президента Ричарда Никсона.

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17 июня 1988 года на экраны США вышел фильм "Красная жара", в котором Арнольд Шварценеггер сыграл советского милиционера с пламенным сердцем — Ивана Данко.

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Дни рождения

17 июня 1682 года в Стокгольме родился знаменитый шведский монарх и "военный учитель Петра Великого" Карл XII.

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17 июня 1856 года родился Франц Рубо, художник-панорамист ("Оборона Севастополя", "Бородинская битва").

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17 июня 1900 года родился Мартин Борман, партайгеноссе.

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Три жизни Мартина Бормана

17 июня 1940 года родился Роберт Нигматулин, специалист в области механики и теплофизики многофазных сред, академик (1991).

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Скорбные даты

17 июня 1984 года ушла из жизни Клавдия Шульженко, певица, народная артистка СССР.

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17 июня 2007 года умер Джанфранко Ферре, итальянский кутюрье.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы смоленск календарь севастополь джанфранко ферре смоленская область арнольд шварценеггер
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