17 июня: День борьбы с засухой, Борман и "Красная жара"

3:24 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Фото: Правда.Ру

Православный календарь

День памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. Умер в возрасте 117 лет (326).

Народные традиции

День Митрофана. Митрофанов день. Митрофан. День Митрофания Леногречного.

"С Митрофания сей лен".

"С Митрофана сей гречу. Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет".

"Дню Купалы предшествовала русальная неделя. Русалки — нимфы воды и полей, от которых, по представлениям славян, зависело орошение земли дождем.

В славянской этнографии хорошо известно, что в дни таких русальных празднеств в деревнях выбирали самых красивых девушек, обвивали их зелеными ветками и с магической целью обливали водой, как бы подражая дождю, который хотели вызвать такими действиями".

Зацветают поздние сорта рябины, яблони. Если сирень отцвела, ее следует обрезать. Высевают ремонтантную землянику.

В Смоленской губернии гречиху сеяли, когда земляника начинала краснеть. Гречиха любит, чтобы ее сеяли в сухую и пыльную или песчаную землю, и боится морозов. Гречиху должно сеять в самое полнолуние".

Именинники: Астий, Елизар, Зосим, Мефодий, Митрофан, Севериан, Силантий.

События

17 июня 1936 года Генрих Гиммлер получил чин рейхсфюрера и возглавил все полицейские силы, включая СС и гестапо.

Читайте также:

Любимые женщины рейхсфюрера СС

Архив Гиммлера: людоед в быту

17 июня 1972 года - проникновение в штаб-квартиру демократов в отеле "Уотергейт", начало скандала, положившего конец политической карьере президента Ричарда Никсона.

Читайте также:

"Фрост против Никсона": СМИ и политика

Его привел на высший пост "Уотергейт"

17 июня 1988 года на экраны США вышел фильм "Красная жара", в котором Арнольд Шварценеггер сыграл советского милиционера с пламенным сердцем — Ивана Данко.

Читайте также: Почему Голливуд страдает русофобией

Дни рождения

17 июня 1682 года в Стокгольме родился знаменитый шведский монарх и "военный учитель Петра Великого" Карл XII.

Читайте также: Шведы никак не простят России Полтаву

17 июня 1856 года родился Франц Рубо, художник-панорамист ("Оборона Севастополя", "Бородинская битва").

Читайте также: "Бородинской битве" исполнилось сто лет

17 июня 1900 года родился Мартин Борман, партайгеноссе.

Читайте также:

Геринг называл Бормана "грязной свиньей"

Три жизни Мартина Бормана

17 июня 1940 года родился Роберт Нигматулин, специалист в области механики и теплофизики многофазных сред, академик (1991).

Читайте также: РОБЕРТ НИГМАТУЛИН: АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ОКРУЖЕНА МИФАМИ

Скорбные даты

17 июня 1984 года ушла из жизни Клавдия Шульженко, певица, народная артистка СССР.

Читайте также: Синий платочек эпохи репрессий

17 июня 2007 года умер Джанфранко Ферре, итальянский кутюрье.

Читайте также: Архитектор моды Джанфранко Ферре