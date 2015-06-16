Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
День памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. Умер в возрасте 117 лет (326).
День Митрофана. Митрофанов день. Митрофан. День Митрофания Леногречного.
"С Митрофания сей лен".
"С Митрофана сей гречу. Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет".
"Дню Купалы предшествовала русальная неделя. Русалки — нимфы воды и полей, от которых, по представлениям славян, зависело орошение земли дождем.
В славянской этнографии хорошо известно, что в дни таких русальных празднеств в деревнях выбирали самых красивых девушек, обвивали их зелеными ветками и с магической целью обливали водой, как бы подражая дождю, который хотели вызвать такими действиями".
Зацветают поздние сорта рябины, яблони. Если сирень отцвела, ее следует обрезать. Высевают ремонтантную землянику.
В Смоленской губернии гречиху сеяли, когда земляника начинала краснеть. Гречиха любит, чтобы ее сеяли в сухую и пыльную или песчаную землю, и боится морозов. Гречиху должно сеять в самое полнолуние".
Именинники: Астий, Елизар, Зосим, Мефодий, Митрофан, Севериан, Силантий.
17 июня 1936 года Генрих Гиммлер получил чин рейхсфюрера и возглавил все полицейские силы, включая СС и гестапо.
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Любимые женщины рейхсфюрера СС
17 июня 1972 года - проникновение в штаб-квартиру демократов в отеле "Уотергейт", начало скандала, положившего конец политической карьере президента Ричарда Никсона.
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Его привел на высший пост "Уотергейт"
17 июня 1988 года на экраны США вышел фильм "Красная жара", в котором Арнольд Шварценеггер сыграл советского милиционера с пламенным сердцем — Ивана Данко.
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Дни рождения
17 июня 1682 года в Стокгольме родился знаменитый шведский монарх и "военный учитель Петра Великого" Карл XII.
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17 июня 1856 года родился Франц Рубо, художник-панорамист ("Оборона Севастополя", "Бородинская битва").
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17 июня 1900 года родился Мартин Борман, партайгеноссе.
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17 июня 1940 года родился Роберт Нигматулин, специалист в области механики и теплофизики многофазных сред, академик (1991).
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17 июня 1984 года ушла из жизни Клавдия Шульженко, певица, народная артистка СССР.
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17 июня 2007 года умер Джанфранко Ферре, итальянский кутюрье.
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Польские власти не позволили сойти с самолёта членам делегации ЮАР со службой безопасности президента Сирила Рамафосы и представителями прессы, которые летели вместе с ним в Киев для того, чтобы обсудить мирное разрешение украинского конфликта.