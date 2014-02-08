Женщины рейхсфюрера СС: у Гиммлера были жена и любовница

Письма и документы из личного архива рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера добавили пять самых занимательных фактов к портрету нацистского палача и его взаимоотношений с женщинами. Знала ли законная супруга Марга Гиммлер о существовании у нее соперницы, которая родила ее мужу двоих детей?

В конце 1939 года руководитель СС Генрих Гиммлер издал знаменитый приказ, так называемый "приказ о производстве детей" (Kinderzeugungsbefehl), в соответствии с которым эсэсовцев поощряли идти на внебрачные связи с чистокровными арийками, чтобы родить "расово безупречных" (rassisch einwandfreien) детей. Данная мера должна была способствовать повышению деторождения и появлению нового поколения граждан и солдат в истощенной войной Германии. Подобные взаимоотношения, бытовавшие среди германских племен в VIII столетии, национал-социалисты называли "фридель-браками" (Friedel-Ehen; Friedel происходит от средневекового слова friudiea, "возлюбленный" или "возлюбленная"; Ehe — от средневерхненемецкого слова ewe, что значит "право, закон").

В начале 1936 года ровесник века Генрих Гиммлер, который в этот момент как раз делал карьеру начальника полиции, гестапо и штурмовых отрядов (СС), взял в свой персональный штаб 24-летнюю девушку Хедвигу Поттхаст (Hedwig Potthast). Стареющая жена Марга с дочерью жили за 700 километров от него, в баварском местечке Тегернзе (Tegernsee), уютно примостившемся у одноименного озера в предгорьях Альп. Зато теперь рядом с ним постоянно находилась секретарша Хедвиг. Барышня была дочерью предпринимателя из Кельна, получила хорошее образование, имела имперский спортивный значок, состояла в Союзе немецких девушек (Bund Deutscher Mädel) и, главное, была свободна.

Их роман начался самое позднее спустя два года, после того как она поступила к нему на службу. "На Рождество 1938 года между мной и ним произошел разговор, во время которого мы признались, что безвозвратно любим друг друга", — писала Хедвиг Поттхаст в ноябре 1941 года своей сестре Тильде (Thilde). Это длинное письмо сегодня находится в федеральном архиве города Кобленц. Позже юной фрейлейн пришлось много объяснять, что у нее тайная любовная связь с женатым мужчиной, которого в Третьем рейхе знал в лицо каждый.

Свои письма к супруге, пока любовница находилась на девятом месяце беременности уже их вторым ребенком, Гиммлер подписывал: "С любовью, твой Папочка" (in Liebe, dein Pappi). Сын Хельге появился на свет 15 февраля 1942 года. И тогда шеф СС позаботился о том, чтобы без крайней нужды больше не омрачать мир в своей законной семье. 3 июня 1944 года родился его очередной внебрачный ребенок — дочь Нанетта-Доротея. "Ты подарила мне твое дорогое, любящее сердце и всю себя и уж тем более наших двух крошек", — писал Гиммлер молодой матери через 17 дней после рождения дочери. Обычно свои послания любимой женщине Гиммлер заканчивал словами: "Я целую твои милые, добрые руки и твои сладкие губы!" Раньше подобные банальные фразы он адресовал своей "дорогой Марге".

Белокурую фрейлейн с голубыми глазами в штабе "имперского руководителя СС" называли не иначе как Häschen (Зайчик). Хедвиг Поттхаст была всеми любимым, приветливым и добросердечным созданием. Марга Гиммлер, напротив, куда менее была популярна у сотрудников своего мужа. Она немножко изображала из себя "госпожу генеральшу". Немецкий историк Йенс Вестемайер (Jens Westemeier), автор биографии гиммлеровского адъютанта "Иоахим Пайпер и ваффен-СС на войне и после войны" ("Joachim Peiper und die Waffen-SS in Krieg und Nachkriegszeit"), рассказывает, что адъютант Пайпер, будучи командиром взвода, отвечал за распределение охранных постов перед частными домами нацистской верхушки. По его словам, попасть на работу к Марге Гиммлер не очень-то стремились.

Мало кто из посторонних был посвящен в детали романа шефа СС с Зайчиком. Даже Гебхард Гиммлер, по его признанию, узнал о том, что его родной брат ходил налево, лишь после окончания войны. Все это время молчала, причем вполне сознательно, и сама Хедвиг. И только любимчик Гиммлера, его адъютант Йохен (Jochen) Пайпер, который на протяжении 1938-1941 годов принадлежал к самому тесному кругу рейхсфюрера СС, занимался организацией его встреч, сопровождал его в поездках (в том числе и на интимные встречи), оказался наиболее информированным лицом. По утверждению биографа Пайпера, адъютант был "информирован о каждом шаге Гиммлера". Более того, с 1939 года офицер состоял в браке с коллегой Зайки Сигурд Хинриксен (Sigurd Hinrichsen). Обе барышни крепко дружили и называли Гиммлера "королем Генрихом". Напомним, что идеалом монарха для рейхсфюрера был король из саксонской династии, покоритель славян-язычников Генрих Птицелов (Heinrich der Vogler, или Heinrich der Finkler).

Не исключено, что отец двух внебрачных детей планировал устроить жизнь с любовницей так, как некогда обещал это своей жене Марге, — сельскую идиллию на лоне природы и ведение натурального хозяйства. В ноябре 1941 года Зайка сообщала своей сестре, что "как только война минует", ее жених хочет купить для загородного домика "небольшой участок земли", который "навсегда станет ее домом и убежищем". У Гиммлера была идея заняться разведением мелких домашних животных или возделывать ягоды. "Идея не плоха", — замечает поспешно удаленная из штаба рейхсфюрера СС секретарша, прежде чем ее беременность слишком сильно бросится в глаза. И тут же лаконично прокомментировала: "Однако это была бы сильная перемена [образа жизни]".

Вероятно, в конце 1930-х годов Гиммлер виделся со своей любовницей чаще, чем с женой. Марга Гиммлер жила с дочерью и приемным сыном в баварском Гмунде и занималась домашним хозяйством. Большую часть своего времени Гиммлер проводил в поездках или безвылазно торчал в Берлине. Его собственноручная запись в записной книжке от 1940: "Вечером в бюро", — скорее всего, "шифрует" любовное свидание с Зайкой. Их роман в самом начале. В том же самом году Марга отмечает в своем дневнике: "Г[енрих]. больше не приходит по вечерам".

Своей "дорогой мамочке" Гиммлер теперь посылал меньшее количество поцелуев, но не забывал вкладывать в письма свои фотографии из поездок, посылать плитки шоколада и пачки печенья, конфеты для "дочурки" (Töchting). Он регулярно осведомлялся о здоровье Марги. Вероятно, Марга уже давно знала про шуры-муры мужа с его секретаршей. На Рождество 1937 года она еще дарила помощнице мужа салфеточки и сладости, на следующий год в ее списке подарков нет места для этой фрейлейн. "То, что я пережила в этом году, — отмечала Марга вечером накануне встречи нового 1938 года в своем дневнике, — трудно себе вообразить".

Чем более серьезным оказывалось положение на фронтах, тем меньше Зайчик общалась со своим возлюбленным. Отныне контакт ограничивался несколькими письмами и телефонными разговорами. Хедвиг, кажется, не особенно и возражала. Чаще всего она прощалась со своим любимым фразой: "Не забывай меня (опять)".

С некоторых пор рейхсфюрер СС публично пропагандировал для всех эсэсовцев право иметь вторую женщину. Гиммлер находил неприемлемым для нормального мужчины всю жизнь обладать только одной женщиной, так как это могло привести к лицемерию, ссорам и разочарованию. Кроме того, застой производства подрастающего поколения. Он надеялся, как в этом однажды признался своему массажисту Феликсу Керстену (Felix Kersten), что двоеженство будет способствовать конкуренции между женщинами.

Такие идеи запали в душу женам других нацистских бонз. Например, Герда Борман, супруга руководителя канцелярии НСДАП, сказала своему мужу Мартину, что из двух женщин одна всегда должна быть беременной, в то время пока другая "находится в употреблении".

Вопреки своим заявлениям и приказу эсэсовцам о производстве арийских детей, сам рейхсфюрер СС так никогда открыто и не признал своей связи с Хедвигой Поттхаст. Однако его жене от этого не было легче. За три дня до своего 50-летия Марга Гиммлер в сентябре 1943 года записала в дневнике о своем самом большом разочаровании в жизни: "Нельзя радоваться ничему".

В последний раз Хедвиг Поттхаст видела Гиммлера в середине марта 1945 года. 23 мая она услышала по радио сообщение о его смерти. После войны бывшая любовница утверждала, что она не имела ничего общего с внутренними делами эсэсовцев. Тем не менее, от окружающих ей не удалось скрыть свое уважение к Генриху Гиммлеру и нацистской идеологии. Мартин Борман-младший, потомок экс-руководителя партийной канцелярии, вспоминал, как при посещении квартиры Зайки во время войны обратил внимание на два предмета меблировки — стол и стул, сделанные из костей заключенных фашистского концлагеря. Хедвиг Поттаст умерла в 1994 году в Баден-Бадене.

