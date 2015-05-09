10 мая: восстание сипаев, сожжение книг и инаугурация Манделы

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Православный календарь

День памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. Был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника. Святой Симеон в возрасте 107 лет был распят на кресте после претерпения долгих мучений.

Фото: Pravda.Ru День в истории 10 мая

Народная традиция

День Семена Ранопашца. "Рано пар паши — будут урожаи хороши". "Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают".

Поздние сроки оттаивания почвы. Среднее начало цветения клена остролистного. Цветение весенних цветов.

10-25 мая — полив плодоносящих деревьев, если сухо. Пркапывают малину. Подсыпают под нее торфо-зольные смеси и немного суперфосфата. 10-15 мая — последние сроки посева в грунт семян свеклы, моркови, петрушки, гороха, капусты кольраби, цветной капусты, репы.

Высадка на грядки сладких сортов лука-севка.

Во многих районах — начало ранней пахоты… "Мужик, умирать собирайся, а земельку паши".

Именинники: Семен, Степан и Стефан.

События

10 мая 1774 года после смерти Людовика XV на французский престол взошел его внук Людовик XVI. Впереди его поджидала гильотина.

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10 мая 1871 года завершилась франко-германская война 1870-1871 годов. Согласно подписанному франкфуртскому миру победившей Германии достались французские провинции Эльзас и Лотарингия, а также репарации в размере 5 миллиардов франков.

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10 мая 1857 года в Индии вспыхнуло восстание сипаев (индийских солдат, служивших в британской колониальной армии), которые расстреляли британских офицеров и двинулись на Дели. Продолжалось восстание почти год. Действия восставших отличались жестокостью (уничтожались не только офицеры, но и женщины и дети), но ответные репрессии по своим масштабам и жестокости не имели аналогов. Сотни схваченных сипаев были привязаны к дулам орудий и расстреляны снарядами.

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10 мая 1913 года состоялся первый полет самолета С-9 ("Большой Балтийский" или "Гранд") конструктора Игоря Сикорского. Именно на этой машине впервые были установлены четыре двигателя.

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10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах произошла варварская акция сожжения книг, неугодных гитлеровскому режиму. В феврале 1933 министерство пропаганды Германии разработало проект похода "против негерманского духа". Его возглавил новоиспеченный министр, филолог-германист доктор Геббельс. Роль основной движущей силы кампании отводилась студенчеству. Члены гитлерюгенда и Национал-социалистического студенческого союза потребовали от студентов произвести чистку своих библиотек и навести порядок в библиотеках знакомых. Далее следовала чистка публичных библиотек. Кульминация кампании — публичное предание огню "вредных" книг.

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10 мая 1937 года - решение ЦИК и СНК СССР о введении института военных комиссаров в Советских Вооруженных Силах и о создании военных советов округов в составе командующего и двух членов. Возрождение института комиссаров скромно обусловленное сложностью обстановки, создавшейся в армии, было вызвано начавшимися репрессиями в командных рядах Красной Армии и необходимостью повысить партийный контроль над армией.

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10 мая 1940 года премьер-министром Великобритании стал Уинстон Черчилль, сменив на этом посту Невилла Чемберлена.

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10 мая 1941 года заместитель Гитлера в нацистской партии Рудольф Гесс, сам пилотируя "Мессершмитт-110", тайно вылетел из Аугсбурга и направился к имению лорда Гамильтона, где все было готово для встречи фашистского руководителя с симпатизировавшими Германии членами английского истеблишмента.

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10 мая 1978 года в Одессе начались съемки фильма "Место встречи изменить нельзя".

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10 мая 1987 года разрешен выход на экраны пролежавшего почти 20 лет на полке фильма режиссера Геннадия Полоки "Интервенция", поставленного по одноименной пьесе Льва Славина и в котором главные роли сыграли Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин.

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10 мая 1994 года состоялась инаугурация первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы. До этого в стране прошли первые свободные выборы.

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Дни рождения

10 мая 1899 года родился Фред Астер (Фредерик Аустерлиц), американский киноактер, танцор, певец.

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10 мая 1909 года родилась Валентина Гризодубова, легендарная летчица, первая женщина — герой Советского Союза.

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10 мая 1924 года родилась Юлия Друнина, поэтесса. Участница Великой Отечественной войны.

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10 мая 1938 года родилась Марина Влади (Марина Владимировна Полякова-Байдарова), французская киноактриса, жена Владимира Высоцкого.

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10 мая 1950 года родилась Наталья Бондарчук, киноактриса.

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10 мая 1951 года родился Валерий Чарушин, химик-органик, директор Института органического синтеза Уральского отделения РАН, академик РАН (2003).

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10 мая 1963 года родилась Оксана Пушкина, телеведущая.

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10 мая 1965 года родилась Линда Эвангелиста, канадская топ-модель. Супермодели как класс или, если хотите, явление природы появились совсем недавно. Чтобы их запомнить, вам хватит пальцев одной руки: Клаудиа, Кристи, Линда, Наоми, Синди. Они были первыми и по сию пору остаются непревзойденными. До недавнего времени главные информационные агентства и ведущие СМИ мира еще путались в дате рождения Линды, перенося его на летние месяцы, но исправляются даже они.

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10 мая 1968 года родилась Оксана Робски, писательница.

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Скорбные даты

10 мая 1960 года умер Юрий Олеша, писатель, придумавший историю про Трех Толстяков.

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