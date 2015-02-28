1 марта: День гражданской обороны, салемские ведьмы и побег Наполеона

0:13 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

1 марта

День памяти 84 воинов-десантников Псковской дивизии ВДВ

Международный день детского телевидения и радиовещания

Всемирный день гражданской обороны

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Православный календарь

День памяти мученика Памфила, пресвитера; Порфирия, Валента и других (умерли в 309 году).

Народная традиция

Название дня — Новичок, т. е. день рождения весны, первый день народившегося месяца. В старину — первый день Нового года.

"Вздел Ярило зиму на вилы".

1-10 марта — посев семян на рассаду белокочанной и цветной капусты.

Именинники: Валентин, Данила, Еремей, Илья, Павел, Панфил, Порфирий, Уалент, Федул и Юлиан.

Календарь друидов (Гороскоп друидов)

Считается, что в час невзгод, различных неприятных ощущений необходимо найти свое дерево, прикоснуться к нему, обнять ствол руками, прислониться спиной, попросить у него помощи. Пообщаться с ним 20 — 30 минут достаточно, чтобы вновь обрести душевное спокойствие. Для родившихся 1-10 марта талисманом является — Ива, Верба. По мнению кельтских жрецов-друидов люди ивы красивы, грустны, артистичны. Считают себя непонятыми и непризнанными. Меланхоличны. Таинственны. Религиозны. Опрятны. Склонны к самолюбованию. Сентиментальны. Капризны. Требовательны. У них много страданий в личной жизни.

Цветочный гороскоп (Цветочный гороскоп)

Цветок-покровитель людей, родившихся 1-10 марта — МАК. Родившиеся в эти дни могут достигать больших успехов.

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События

1 марта 1391 года Тимур созвал курултай, на котором решил начать поход на хана Золотой Орды Тохтамыша.

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Потомок крестоносцев в бывшей ставке Золотой Орды

1 марта 1564 года вышла первая русская точно датированная книга — "Апостол" в типографии, которая была одобрена митрополитом Макария в палатах на Никольской улице. Над книгой в течение года велись полиграфические работы основателем книгопечатания в России и на Украине Иваном Федоровым и типографом Петром Тимофеевичем Мстиславцем.

Выбор "Апостола" для первого издания государственной типографии оправдан тем, что "Апостол" в Древней Руси использовался для обучения духовенства. 1 марта 1564 года, повелением Ивана Васильевича IV и благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая русская точно датированная книга "Апостол" — Иван Федоров вошёл в историю как русский первопечатник. Однако новые веяния в книжном деле вызвали протест монахов-переписчиков (их труд становился невыгоден). Печатников обвинили в распространении ереси. Митрополит Макарий в 1563 году умер, первопечатники остались без покровительства. В 1566 году в их типографии произошел пожар, и они приняли решение срочно покинуть столицу Московии. Первопечатники бежали в Литву, забрав с собой 35 гравированных досок. Будучи радушно принятым польским королем Сигизмундом, Иван Федоров нашел пристанище у польского гетмана Ходкевича, мецената и просветителя, который в своем имении основал типографию.

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"Апостол" отмечает 449-й День рождения

1 марта 1692 года в Салеме (шт. Массачусетс) власти обвинили Сару Гуд, Сару Осборн и рабыню Титубу в колдовстве. В последующие месяцы более 150 женщин и мужчин были брошены в тюрьму по аналогичным обвинениям, 19 из них казнены.

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1 марта 1712 года Петр I женился на Марте Самуиловне Cкавронской, принявшей православие и именовавшейся с того времени Екатериной Алексеевной.

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Мистики в реалиях: инок Авель, страх царей

1 марта 1815 года — высадка Наполеона Бонапарта во Франции после его побега с острова Эльба.

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1 марта 1821 года Венера Милосская, самая знаменитая античная скульптура, презентована королю Франции.

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1 марта 1840 года (18 февраля по ст. ст.) — дуэль лейб-гусара поэта Михаила Лермонтова и сына французского посланника барона Эрнеста Баранта.

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1 марта 1872 года решением Конгресса США в Йеллоустоуне образован первый в мире национальный парк.

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1 марта 1886 года французским ученым и биологом Луи Пастером в Париже было с успехом вакцинировано 350 человек.

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1 марта 1917 года царский поезд прибыл в штаб Северного фронта во Пскове.

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1 марта 1917 года вышел "Приказ № 1" о выводе петроградского гарнизона из подчинения командованию.

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1 марта 1921 года моряки, красноармейцы и рабочие Кронштадта под лозунгом "Власть Советам, а не партиям!" вынесли резолюцию о поддержке рабочих Петрограда и потребовали освобождения из заключения представителей всех социалистических партий, проведения перевыборов Советов.

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1 марта 1939 года США признали правительство генерала Франко.

Читайте также: Генерал Франко и его история

1 марта 1944 года завершилась Ленинградско-Новгородская операция.

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1 марта 1947 года начал свою деятельность Международный валютный фонд.

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Украина в плену миражей МВФ

1 марта 1950 года в Лондоне физик Клаус Фукс приговорен к 14 годам заключения за атомный шпионаж в пользу СССР.

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1 марта 1953 года лежащего без чувств Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) обнаружила охрана кунцевской дачи. Сталин умирал…

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1 марта 1954 года — взрыв первой американской водородной бомбы над атоллом Бикини в Тихом океане.

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1 марта 1966 года на Венеру приземлилась советская станция "Венера 3".

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Венера обзавелась платьем из пыли

1 марта 1966 года Ольга Борисовна Воронец получила звание "Заслуженная артистка РСФСР".

Читайте также: Имена на все времена. Воронец Ольга

1 марта 1978 года гроб с телом Чарли Чаплина был выкопан и похищен с целью получения выкупа. Полиция арестовала преступников, и тело актёра было перезахоронено 17 мая 1978 года на кладбище Меруз в Корсье-Сюр-Веве, Швейцария, под 6 футами (1,8 м) бетона, чтобы в будущем предотвратить подобные попытки.

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Знаменитости с усами

1 марта 1994 года вышел Указ № 437 президента Бориса Николаевича Ельцина о присвоении почетного звания "Народный артист Российской Федерации" артистке театра и кино Ирине Вадимовне Муравьевой за большие заслуги в области искусства.

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Муравьева ушла в религию?

1 марта 2001 года впервые за минувшие 10 лет российская авиакомпания "Атлант-Союз" заявляет о намерении приобрести отечественные самолеты: 10 новых "Ил-96" и четыре лайнера "Ту-204". Износ самолетного парка России и плачевное состояние гражданского "Авиапрома" могут привести к тому, что через несколько лет страна будет вынуждена десятками и сотнями закупать самолеты за границей. "Ил-96" в три раза дешевле Boeing того же класса. Но российские банки до сих пор были не в состоянии дать авиакомпаниям долгие кредиты с небольшими процентами на аренду лайнеров Ильюшина или Туполева.

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1 марта 2001 года в Эстонии узаконено прослушивание телефонов и просмотр электронной почты. В Эстонии вступило в силу постановление правительства страны, разрешающее правоохранительным органам прослушивать телефонные разговоры жителей и просматривать их электронную почту. Однако полиция будет следить лишь за теми преступниками, которым по эстонским законам грозит наказание в виде лишения свободы сроком не менее четырех лет. Между тем, розыскное ведомство не имеет права устанавливать подслушивающее устройство без письменного разрешения своего руководства и санкции суда.

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Американские спецслужбы "слушают" всех

1 марта 2001 года индейцы Америки приняли решение, что каждая организация индейцев обязана открыть свой сайт в интернете.

Индейцы Америки объявили о решении открыть собственный сайт. Идея сделать электронную страничку была высказана на конференции "Две Америки", который прошел в Панаме. Об этом сообщил представитель "Программы изучения традиций Панамы" Онель Ариас, передает НТВ со ссылкой на "Интерфакс". 90% американских индейцев не имеют доступа в интернет. Несмотря на это, каждая организация, представляющая коренное население Америки, обязана открыть свою страницу в Сети, сказал Ариас. В конференции, которая продолжалась неделю, приняли участие представители индейцев Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Канады, Панамы, Перу и США.

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Дни рождения

1 марта 1810 года родился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. Скончался 17 октября 1849 года, в Париже.

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1 марта 1938 года родился актер Бронислав Николаевич Брондуков.

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1 марта 1980 года родилась Анна Григорьевна Семенович (1980), спортсменка, певица, участница телешоу и прочих проектов, в которых обычно разбавляет мужскую компанию. Если же судить по достижениям, то наивысших добилась в фигурном катании (танцевала в паре с Романом Костомаровым), популярность обрела в составе "Блестящих", а теперь как кошка — сама по себе.

Смотрите фоторепортаж: На презентации клипа Анны Семенович

Скорбные даты

1 марта 1912 года скончался Петр Николаевич Лебедев - российский физик-экспериментатор, первым подтвердивший на опыте наличие светового давления, создатель первой русской школы физиков.

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