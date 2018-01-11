Традиционное русское выражение благодарности "спасибо", скорее всего, восходит к обращению к богу, в выражении "спаси бог" последняя буква со временем была утрачена.
Впервые за рубежом оно употребляется в разговорнике, изданном в Париже в 1586 году. 11 января отмечается Международный день "спасибо". Чем не повод поговорить о вежливости?
С самого раннего детства нас приучают быть вежливыми. Манеры и этикет присутствуют далеко не в каждом доме, но элементарные правила поведения в обществе детям прививают с малых лет.
Самыми простыми общепринятыми нормами являются слова приветствия, прощания и слова благодарности. Именно их можно встретить в туристическом путеводителе любой страны планеты.
В России существует несколько версий происхождения этого "волшебного" слова. Согласно поверьям, слово "спасибо" произошло от сокращения фразы "Спаси бог", которой на Руси издревле выражали благодарность.
В то время многие слова включали в себя корень "Бог" в истинном смысле этого слова. "Богатый" — означало "Бог в тебе", а в ком Бога мало, того ждет беда, поэтому он бедный. Слово "Богатырь" — также происходило от двух корней: "Бог" и "тырить" изначальным значением, которого было — копить. Поэтому богатыри и обладали невиданной силой, как "накопившие в себе Бога".
Староверы же уверены что это слово родилось из словосочетания "спаси Бай", где Бай — имя одного из языческих богов. Поэтому они не используют слово "спасибо", заменяя его более подходящим, по их мнению, выражением "благо дарю".
Но попадаются и более жесткие представления о происхождении такого знакомого и родного слова "спасибо". По одной из версий, оно имеет скрытый смысл, а его происхождение является продуктом психолингвистического программирования, которое воздействует на мозг человека на подсознательном уровне, определяя его поведение.
Буква "с" в этом случае является приставкой, а корень "пас" подразумевает, что вас "пасет" некий пастух, и выходит что вы не хозяин своей судьбы, а всего лишь овца в одном большом стаде. Так по этой версии именно представители христианства и ввели в обиход слово "спасибо", дабы поработить человечество.
Еще один вариант разбора слова "спасибо" на "спас" и "ибо", наиболее отдален от религиозной тематики и подразумевает благодарность человека за то, что ему помогли, спасли во имя чего-то, или ликование (Спас — дар, праздник (Медовый, Яблочный)).
Впервые слово "спасибо" было зафиксировано в 1586 году, в словаре-разговорнике, изданном в Париже, и стало одним из проявлений хороших манер и правил приличия.
Читайте также: Сколько стоит русская улыбка
Разговор с психологом. Как понять, что вас отвергли?
Деловой этикет: правила хорошего тона
Психологи уверены, что слова благодарности — это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы они произносились от чистого сердца и в моменты душевного спокойствия.
А как выражать свои чувства — личное дело каждого, кому-то привычнее "благодарить", а кому-то говорить "спасибо". Думаю, услышать то или другое намного приятнее, чем не услышать ничего.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.