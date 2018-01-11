Обнаружен интересный эффект слова "спасибо"

Традиционное русское выражение благодарности "спасибо", скорее всего, восходит к обращению к богу, в выражении "спаси бог" последняя буква со временем была утрачена.

Впервые за рубежом оно употребляется в разговорнике, изданном в Париже в 1586 году. 11 января отмечается Международный день "спасибо". Чем не повод поговорить о вежливости?

С самого раннего детства нас приучают быть вежливыми. Манеры и этикет присутствуют далеко не в каждом доме, но элементарные правила поведения в обществе детям прививают с малых лет.

Самыми простыми общепринятыми нормами являются слова приветствия, прощания и слова благодарности. Именно их можно встретить в туристическом путеводителе любой страны планеты.

В России существует несколько версий происхождения этого "волшебного" слова. Согласно поверьям, слово "спасибо" произошло от сокращения фразы "Спаси бог", которой на Руси издревле выражали благодарность.

В то время многие слова включали в себя корень "Бог" в истинном смысле этого слова. "Богатый" — означало "Бог в тебе", а в ком Бога мало, того ждет беда, поэтому он бедный. Слово "Богатырь" — также происходило от двух корней: "Бог" и "тырить" изначальным значением, которого было — копить. Поэтому богатыри и обладали невиданной силой, как "накопившие в себе Бога".

Староверы же уверены что это слово родилось из словосочетания "спаси Бай", где Бай — имя одного из языческих богов. Поэтому они не используют слово "спасибо", заменяя его более подходящим, по их мнению, выражением "благо дарю".

Но попадаются и более жесткие представления о происхождении такого знакомого и родного слова "спасибо". По одной из версий, оно имеет скрытый смысл, а его происхождение является продуктом психолингвистического программирования, которое воздействует на мозг человека на подсознательном уровне, определяя его поведение.

Буква "с" в этом случае является приставкой, а корень "пас" подразумевает, что вас "пасет" некий пастух, и выходит что вы не хозяин своей судьбы, а всего лишь овца в одном большом стаде. Так по этой версии именно представители христианства и ввели в обиход слово "спасибо", дабы поработить человечество.

Еще один вариант разбора слова "спасибо" на "спас" и "ибо", наиболее отдален от религиозной тематики и подразумевает благодарность человека за то, что ему помогли, спасли во имя чего-то, или ликование (Спас — дар, праздник (Медовый, Яблочный)).

Впервые слово "спасибо" было зафиксировано в 1586 году, в словаре-разговорнике, изданном в Париже, и стало одним из проявлений хороших манер и правил приличия.

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Психологи уверены, что слова благодарности — это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы они произносились от чистого сердца и в моменты душевного спокойствия.

А как выражать свои чувства — личное дело каждого, кому-то привычнее "благодарить", а кому-то говорить "спасибо". Думаю, услышать то или другое намного приятнее, чем не услышать ничего.