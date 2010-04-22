Есть ли жизнь после сорока? О кризисе среднего возраста

Кризис среднего возраста почему-то считается проблемой чисто мужской. Действительно, многие мужчины, которым перевалило за 40, в один прекрасный день понимают, что дерево они посадили, дом построили и даже сына родили, а настоящая жизнь со всеми ее развлечениями — прошла мимо…

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Подобные мысли нередко приводят к тому, что скромный менеджер среднего звена, с залысиной и пивным брюшком, ни с того ни с сего бросает жену и "уходит в отрыв" по ночным клубам, заводит молодую любовницу, а на многолетние сбережения покупает себе спортивный автомобиль.

Оставленной супруге друзья и родственники обычно говорят: "Перебесится и вернется! Это кризис". И почти никому не приходит в голову, что бедная женщина переживает те же эмоции, что и ее сорвавшийся с цепи благоверный.

Всю жизнь она посвятила детям и мужу: готовила, стирала, убирала, укладывала спать, делала уроки, лечила, бегала по магазинам. Сейчас ей уже далеко за 30. Ее карьера была возложена на алтарь семейного счастья много лет назад. Морщин на лице все больше. И она уже не помнит, когда последний раз получала букет цветов…

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Женщина чувствует скуку, апатию и начинает заниматься самокопанием. Она спрашивает себя, а чего она, собственно, добилась в жизни? Что полезного сделала? Правильно ли она поступила, бросив работу?

Конечно, теперь дети уже взрослые, и ее опека им не нужна. Но — по сути, что это меняет? Добиться успехов на работе уже не получится, творческая реализация тоже вряд ли светит. Остается несчастной домохозяйке одно: обколоть себя ботоксом, увеличить грудь, нарядиться в мини-юбку и… ждать — надеясь, что на всю эту искусственную красоту клюнет парень лет 25.

Психоаналитик Джеймс Холлис уверен, что первые признаки кризиса среднего возраста проявляются уже, когда нам переваливает за 25. И это понятно, ведь в возрасте 28-29 лет мы уже не можем сказать: "Когда я вырасту, то стану космонавтом или рок-звездой". В это время наши иллюзии по поводу того, что мы не будем повторять ошибок своих родителей, напишем Роман Века и вырастим гениальных детей, как правило, рушатся.

К 40 годам мы четко понимаем, что все это были фантазии, бесплотные мечты, что мир жесток и материалистичен, что плохие вещи случаются даже с очень хорошими людьми… А мы никогда этого не изменим. Мало того, мы не можем ничем управлять — даже собственной жизнью, зависим от множества внешних факторов и не знаем, что принесет нам завтра. Все мы — несовершенные, обычные, скучные люди.

Фото: AP

Подобные мысли в конце концов и приводят к тому, что человек срывается и ударяется во все тяжкие, пытаясь вернуть то время, когда его не тревожили подобные вещи.

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Разница между мужчиной и женщиной в том, что последние не теряют надежду. Так называемый слабый пол воспринимает все удары судьбы как возможность изменить жизнь в лучшую сторону. Именно поэтому дамам легче побороть кризис.

Чтобы справиться с нахлынувшей хандрой поскорее, психологи советуют воспринимать начало зрелости как новый этап, искать положительное в том, что уже произошло с вами. Например, дети выросли, о них уже не нужно заботиться круглосуточно, и у вас появилось много свободного времени. Не тратьте его на размышления о потерянной жизни! Займитесь тем, чем всегда хотели, но отказывали себе по разным причинам. Гуляйте, встречайтесь с новыми людьми, рисуйте, танцуйте… И помните, что себя можно найти не только в 35, но и в 55 лет. Было бы желание!

По словам экспертов, когда человек понимает, что теперь может не участвовать во всеобщей гонке за карьерой и деньгами, то он расслабляется и начинает получать наслаждение. И тогда "середина жизни" становится настоящим подарком. Так остановитесь же и расслабьтесь!

Психологи, как передает AskWoman, считают, что в любом случае кризис — это хорошо, потому что, во-первых, при правильном его прохождении он выводит нас на новую ступеньку личностного роста. А во-вторых, он обязательно закончится, и в душе снова наступит мир. Останется лишь желание покорять новые высоты.