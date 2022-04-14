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Автор Сергей Каргашин

Певец Иван Ильичёв: моя новая книга об Анне Герман станет сенсацией

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Певец Иван Ильичёв написал об Анне Герман несколько книг. Он рассказал Pravda.Ru, почему работал над одной из них более 15 лет, какую единственную фразу о звезде советской эстрады повторяли абсолютно все участники этих интервью, почему семья Анны Герман, голландская по происхождению, по документам значилась как немецкая и к каким последствиям это привело.

Певец Иван Ильичёв: моя новая книга об Анне Герман станет сенсацией

Характер ангела

— Иван, вы написали около 10 книг об Анне Герман. Что вас заставило прикоснуться к творчеству и жизни этой певицы?

— Песни Анны Герман вошли в мою жизнь, когда мне было 6 лет. Потом стал собирать всё, что с ней связано. Поехал в Польшу, в другие страны, собирал материал о её жизни и творчестве. Это был личный интерес. Не планировал ничего публиковать, пока не раздался звонок от издательства, которое попросило подготовить сборник материалов про Анну Герман, что я и сделал с удовольствием. Это была первая книга — составительская работа, ещё не авторская. Хотя составитель тоже автор, потому что я работал над книгой, переводил тексты с польского языка. Фотоматериалы, которые вошли в эту книгу, я собирал много лет и продолжаю собирать. Огромный фотоархив, касающийся Анны Герман: личные фотографии, архивы её друзей, родственников, собранные мною в разные годы в разных странах мира.

У меня более 2 тысяч фотографий и документов из её личного архива. Буду издавать новые книги, потому что материал всё время пополняется.

— Когда вы занимались исследованием жизни Анны Герман, открывали какие-то факты, которые особенно запомнились?

— Во-первых, это сама работа. Несколько лет назад вышла книга, одна из самых полноценных и значимых. Она была потом издана в Польше, на польском языке. И в России уже два издания вышло. Книга называется "Сто воспоминаний об Анне Герман". Я более 15 лет собирал воспоминания людей, которые с ней соприкасались. Это простые зрители на концертах. Это люди, которые с ней работали:

  • композиторы,
  • поэты,
  • журналисты,
  • фотографы.

Люди, которые с ней жили: родственники, соседи в детстве, юности, студенчестве и так далее. Найти всех их было достаточно трудно. Потому что готового списка, как вы понимаете, никто не давал, приходилось искать самому.

Когда я проанализировал 100 этих текстов, то понял, что ни в одном из них нет ни одного плохого слова о ней. И все эти 100 человек, не сговариваясь, каждый в своем интервью мне говорил одну и ту же фразу: "Она была ангелом". Это меня поразило. Я бы хотел встретить в жизни такого человека, в котором бы увидел характер ангела. Я такого человека не встречал. Зато прикоснулся к её биографии. Я очень чувствую энергетически её характер, даже спустя годы, хотя её не видел. Мне она очень понятна, близка как человек, женщина, певица. Потому что 20 с лишним лет я занимаюсь изучением её биографии, езжу по местам, которые связаны с её жизнью. Бывал на месте её рождения. Нашел даже роддом, где она появилась на свет. Она родилась в Узбекистане 14 февраля 1936 года.

Первые 10 лет её жизни в Советском Союзе — это сплошное горе, лишения, потому что семья нерусская. В документах они значились как немцы, хотя были голландского происхождения. Они тоже попали в репрессии в 1937 году. Практически вся семья Анны Герман была уничтожена в Советском Союзе.

Я сейчас готовлю к изданию новую книгу, она выйдет в этом году, надеюсь. Это сенсационная работа, потому что мы подняли документы даже КГБ Узбекистана.

Нам удалось впервые (никто это не видел вообще никогда) увидеть уголовное дело о расстреле её отца. В книге будет много информации, документов, связанных с историей её предков, почему они оказались в России, почему она так хорошо знала русский язык, какая культура у них была, как они жили в Российской империи в царское время, как пережили революцию, почему не эмигрировали из Советского Союза, почему было такое тяжёлое детство и почему не было озлобленности у Анны на Советский Союз впоследствии.

— Я знаю, что она любила Советский Союз. Почему?

— Потому что сердце у неё было необыкновенно доброе. Невозможно было обижаться на страну, людей, которые приходили к тебе на концерты, несли цветы, потому что они не были виноваты в смерти твоего отца. Виновата была система, то время, в которое все жили и страдали от этого.

Мы прочитали уголовное дело её отца, пообщались со многими людьми, которые прошли сложный путь российских немцев в Советском Союзе в 30-е годы. Это колоссальный пласт истории, освещённый не очень ярко до сих пор. Книга об Анне Герман будет исторически важной, потому что там всё основано на документах. Мы берём историю появления её рода в России при Екатерине II, когда они оказались на Кубани, и даже там мы нашли все документы, законодательные акты, по которым они приезжали. Всё будет подтверждено: зачем они здесь были, кто они, как они здесь осваивались, какую культуру привносили, смешивались с нашей культурой или нет.

Герман принадлежала по линии матери и частично по линии отца не столько к немцам, сколько к голландским переселенцам, меннонитам. Это религиозное течение.

В 2021 году мне удалось посетить на Кубани, под Невинномысском, Кочубеевское село (раньше оно называлось Великокняжеское), где жили мать и бабушка Анны Герман, где её прадед похоронен. Удивительно, но до сих пор в этой деревне все дома сохранились ещё с дореволюционного времени: голландские дома под черепицей построены по их проектам, дворы по их системе стоят. Анна Герман была уникальной не только певицей, но ещё и носительницей своей культуры, потому что всё, что мы в ней видим благородного, нравственного, было в крови у её народа.

Не только женские песни

— Иван, вы не только писатель, биограф, но ещё и певец. Я знаю, что в вашем репертуаре есть песни Анны Герман.

— Это и началось вообще с Анны Герман. Я пел в хоре с детства. А в 2003 году попал на международный фестиваль в Зелёна-Гуру. Пел там на двух языках:

  • русском,
  • польском.

Мне дали вторую премию. Одна из песен была из репертуара Анны Герман. Премия тоже была имени Герман. Значит, надо было петь дальше.

Меня часто спрашивают: как ты поешь её песни, она же женщина. Но в её репертуаре достаточно песен, которые можно петь от лица мужчины.

Они очень хорошие, душевные, глубокие по смыслу на русском и польском языках. Я с удовольствием их пою на концертах и вечерах, посвящённых памяти Анны Герман.

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Редактор: Марина Севастьянова
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