Как провести время на карантине: звезды делятся опытом

В Москве и Подмосковье вновь ввели локдаун, впереди еще 4 выходных дня, поэтому многим придется приложить еще немного усилий, чтобы придумать, как провести досуг во время вынужденной самоизоляции. Кто-то играет в настольные игры с домашними, кто-то выпускает пар, занимаясь дома спортом, а кто-то посвящает освободившееся время заботе о родных. Звезды — не исключение, им тоже приходится фантазировать на тему непринужденного антиковидного времяпрепровождения. Если же вы не знаете, чем заняться в эти дни, то самое время перенять опыт у наших знаменитостей.

Знаменитости на карантине

Боксер Костя Цзю уверен, что самый лучший отдых — это спорт. Чемпион мира по боксу не расслабляется даже на карантине. "Вне зависимости от того, закрыты ли спортивные залы, я не пропускаю тренировки, а продолжаю заниматься каждый день дома на протяжении уже многих лет. Хочу пожелать спортсменам не искать оправдания своей лени", — рассказал Костя Цзю Pravda.Ru.

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев посвящает время созданию видеофильма "Уроки доброты" — воспитание патриотизма через доброту. Фильм отклонили, но Куклачёв не сдался и решил сделать фильм за свой счет. "Это тяжело, трудно. Но кошки свои… Уговариваем людей. Потому что это необходимо сегодня".

Писательница и общественный деятель Мария Арбатова уверена, что ограничения очень важны.

"Страшно переживаю из-за того, что происходит в стране сегодня. Опять побиты все рекорды по количеству смертей. Просто война идет! Я сама переболела, делала прививку, поэтому имею колоссальные претензии к нашим гражданам, которые не носят маски, не прививаются. Безусловно, по их вине сейчас другие люди будут ограничены в своей привычной жизни", — заявила писательница в интервью Pravda.Ru.

Локдаун ничего не изменит

Иеромонах Фотий считает, что в этот локдаун ничего не изменится, сохранится привычная рутина дня. "Я занимаюсь активно спортом, читаю литературу по здоровью, по нутрициологии, занимаюсь игрой на органе, готовлюсь к будущим концертам. Программа очень обширная. У меня будет запись диска с композитором Александром Морозовым. Время всегда нужно использовать с пользой для себя и для других. Иногда я выхожу в прямые эфиры, общаюсь с людьми, со своими поклонниками, делюсь какими-то новыми знаниями, даю духовные советы".

Актёр Никита Кологривый согласен с принятием вынужденных мер по локдауну. В эти дни актёр планирует побыть со своей семьей, заняться здоровьем, спортом. В долгосрочной перспективе — почитать или выучить новый язык.

Певец Алексей Глызин проводит с пользой время на карантине, поскольку появляется много свободного времени, которое можно потратить на творчество.

"Кто-то самосовершенствуется. Кто-то начал (у меня есть один знакомый) изучать языки — английский, итальянский. А есть категория граждан, которые в этот период запасаются спиртными напитками. Каждый человек может найти себе какое-то применение. Каких-то конкретных вещей, чтобы народу было легче, у нас не происходит. Весь отпуск неоплачиваемый. Люди страдают, народ и так еле-еле концы с концами сводит, если уж на то пошло. Так что никаких радужных перспектив я лично не строю", — с грустью отметил певец в интервью Pravda.Ru.

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