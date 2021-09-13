Олег Шаумаров: "Джаз — это музыка, которая сейчас играет в туалете в торговом центре"

О своей обиде на Максима Фадеева, знакомстве со звёздами шоу-бизнеса, а также о том, почему современному музыканту не нужно заниматься джазом, рассказал ведущему Pravda.Ru Сергею Каргашину композитор, певец, аранжировщик, лауреат многих музыкальных премий Олег Шаумаров.

Загадка авторства

— Олег, в этом году ты получил национальную премию "Золотой хит" за неподражаемый музыкальный стиль. Тебя поют Алла Пугачёва, Григорий Лепс, Александр Маршал, Лолита. Ты написал песню "Вдвоём", которую исполнили Максим Фадеев и Наргиз. На YouTube 285 миллионов просмотров этого клипа. А вообще твои песни посмотрело на YouTube более полумиллиарда человек. Как ты добился такого успеха? Ты родился в Ташкенте и только в 1998 году приехал в Москву.

— Песню "Вдвоём" я написал в соавторстве с Наташей Касимцевой, поэтессой. Успеха я достигал очень долгим скучным путём под названием "труд". Хотя если Максим Фадеев, который никогда не отвечает на письма, вдруг прочитал наше с Наташей письмо и захотел купить эту песню, то это, наверное, удача улыбнулась.

Я начинал с того, что пел на корпоративах, пел в метро с ребятами. А потом познакомился с Толиком Лопатиным. Это человек, который сделал половину хитов нашего шоу-бизнеса. Он работал с Аллой Борисовной и артистами, которых ты перечислил. Он мне предложил делать аранжировки. Потом мне надоело делать аранжировки, захотелось куда-то расти — начал писать песни. Но они были не нужны, я никому ничего не продал. Несмотря на то, что в аранжировках я добился больших успехов с помощью Толика, работая с теми же самыми артистами, с которыми я сейчас работаю как автор песен.

Но когда я стал автором песен, они меня все воспринимали как аранжировщика. Поэтому пришлось заново всё доказывать, и это получилось.

Сейчас у меня новый виток: мне надоело писать для всех песни. Я хочу их писать теперь для себя и пробовать организовать свою скромную музыкальную карьеру. Потому что изначально я приехал в Москву именно в качестве исполнителя. Мне очень хотелось петь. В начале 2000-х не получилось. Надеюсь, что мой опыт, музыкальный и жизненный, мне позволит грамотно это организовать и получить результат, чтобы моя душа была спокойна, как говорят психологи, "закрыть этот гештальт".

— У тебя уже получается движение к этой цели. Ты был участником 7-го сезона программы "Голос", у наставника Ани Лорак.

— Я никогда себя не позиционировал вокалистом. "Голос" — это вокальный конкурс. У меня в этом смысле всё гораздо скромнее. Я всегда называл себя общим словом "музыкант". Я пианист по образованию, но не пианист. Потому что пианист — это Денис Мацуев. Я играю на гитаре, но я не Юрий Зинчук. Я пишу песни, но я не Игорь Крутой. Поэтому скромно называю себя просто музыкантом.

На "Голос" я пошёл, чтобы показать себя как композитора. Тогда был напряжённый момент. Он был связан с песнями Максима Фадеева:

"Вдвоём",

"Орлы или вороны",

"Стану ли я счастливым".

Нигде не было написано, даже на YouTube, что это я автор музыки, авторы текста — такие-то. Были указаны все (звукорежиссёры, подносчики пиццы, операторы), кроме авторов песни. Меня это очень обидело, потому что я вырос на музыке Максима Фадеева, он для меня — Гуру, я до сих пор слушаю его с удовольствием. Я даже подарил ему одну из своих песен. Конечно, мне стало неприятно, что нигде я не был указан, даже на сервисах типа Tophit, где авторы пишутся по запросу. Я понял, что, наверное, это сделано намеренно. Меня это задело. В чём был смысл, неясно. Возможно, это вообще не его рук дело, а его помощницы. Или просто указать забыли.

Я познакомился с продюсером Сергеем Пудовкиным. У него появилась идея: иди на "Голос". Я говорю: "Серёж, я композитор. Как мне соревноваться с ребятами голосистыми?" Он говорит: "Пойдёшь, сыграешь "Вдвоём". Если пропустят, то потом скажешь на съёмке, что ты автор этой песни". Вот такой был план. Я пошёл на "Голос", чтобы просто восстановить некую историческую справедливость, рассказал, что я автор этих песен.

— У жюри челюсть отвисла, наверное?

— Не у всех. Я всё-таки работал в шоу-бизнесе. Для большинства это не было какой-то загадкой.

Академия сонграйтинга

— Олег, ты сам научился писать хиты и сейчас учишь писать хиты других: организовал академию сонграйтинга. Это значит "написание песни" — от идеи до готовой аранжировки. Почему ты это начал?

— Я всегда хотел заниматься бизнесом. Мне пришла мысль сделать курсы. То есть свои знания я структурировал, расписал, записал, упаковал. Это изначально была шпаргалка для меня самого. Ты обладаешь набором знаний, которые себя проявили на практике положительно, и хочешь их как свод правил для себя оформить. А потом подумал, почему их нельзя кому-то ещё продать.

"Сонграйтинг по-русски" — это общий курс:

как писать песни,

с чего стартовать,

какие есть алгоритмы.

Потому что поп-музыка — это структурированный продукт. Я всю эту аналитику предлагаю. Был успех у курса. Я заработал внушительное количество денег, учитывая, что это был только органический трафик с моего канала, на котором пять тысяч подписчиков. Были потрясающие отзывы от людей, которые приобрели курс.

Тогда я подумал, что нахожусь в зависимости от артистов: купят песню, не купят. Они говорят: "Ой, мы сейчас у украинских ребят купили в 6 раз дешевле".

Меня как человека, ответственного перед своей семьёй, эта ситуация всегда раздражала, потому что я очень не люблю просить.

Я подумал, что пора делать свой бизнес, открыл академию. А сейчас мы развернулись настолько, что у нас 15 продуктов в академии, будет сайт, где мы будем продавать песни тех, кто учился в академии. Пытаюсь сделать современное качественное образование и не только заработать денег, но и выполнить миссию. Люди пишут отзывы, благодарности за мотивацию и знания, когда они могут не наступать на чужие грабли.

Всё это возможно благодаря тому, что государственное образование не поспевает за трендами.

Фактически у нас в стране была только школа диджея Грува. Человек хочет писать электронную музыку. Куда ему идти? В консерваторию? В Институт культуры? Нет. Там джазу научат, который никому не нужен. Сейчас джаз — музыка, которая играет в туалете в торговом центре. Зачем ею заниматься? То есть человека учат тому, что ему не то что не пригодится, а навредит. Поэтому сейчас предприниматели предлагают людям современные инструменты для достижения конкретных результатов сегодня, а не послезавтра. Это общемировая тенденция. Я рад, что в Россию это пришло.