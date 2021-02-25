От "тапера" в интернате до всесоюзных хитов. Композитор Александр Морозов

"Малиновый звон", "В горнице моей светло", "Зорька алая", "Душа болит", "Камушки" — все эти песни родились у композитора Александра Морозова. Их пели практически все исполнители старой школы. И вот Александр в гостях у "Правды.Ру".

Сергей Каргашин: В детстве вы думали, что станете композитором? Что cподвигло вас на этот путь?

— Мечтать о таком было сложно, но самым любимым занятием в детстве было слушать песни в исполнении моей мамы. Она была ведущей участницей художественной самодеятельности. У нее было природное классическое сопрано, ее даже звали в профессиональные коллективы.

В четыре года мне подарили маленькую гармошку, и все удивлялись, что я не просто нажимаю что попало, а пытаюсь подобрать мелодию. И стал подбирать примерно через год любую песенку. Но мечтал я быть не композитором, а почему-то министром иностранных дел. Возможно, потому, что мой отец был серьезным человеком — директором Госархива. И родственники в комсомоле занимали ведущие посты.

И все же состоялся я как музыкант. Папа узнал, что я играю свободно по слуху, и забрал меня из маленького поселка, где было невозможно развиваться. Но у отца были сложные жилищные условия, и меня отдали в школу-интернат. Там я тоже с музыкой не расставался, был чем-то типа тапера. Собирались все перед сном, я брал баян и в течение часа-полутора выполнял заявки от ребят.

Увы, интернат был на окраине Кишинева, а музыкальная школа в центре. Я также очень любил спорт, после восьми классов пошел в ПТУ, а потом стал призером всесоюзных соревнований профтехобразования. Получил предложение поступить в Ленинградский техникум физкультуры, так что я с удовольствием поехал в Ленинград, где после техникума пошел в Пединститут имени Герцена.

Все это время я продолжал заниматься музыкой. И неожиданно сочинил в 20 лет мелодию на баяне, и эта мелодия понравилась ленинградскому поэту-песеннику Сергею Ильясову. Он написал слова, и песня в итоге очень понравилась болгарскому певцу Борису Гуджунову. Он попросил взять ее в репертуар, и в итоге вышла на фирме "Мелодия" гибкая пластиночка. И я, студент первого курса, стал получать дополнительный заработок в виде авторских гонораров, ведь песню играли в ресторанах. Вот я и задумался о том, чем заниматься: то ли дальше песни писать, раз так, то ли все же тренером по легкой атлетике. Но все же институт закончил, а потом уже была консерватория.

Хиты за бесплатно

— Почему раньше композиторы дарили песни исполнителям, а сейчас продают?

— Раньше была другая система. Все профессиональные артисты были приписаны к какой-либо концертной организации. У них были концертные ставки, не слишком большие, и приходилось отрабатывать 20-30 концертов в месяц. А если композитору удавалось написать "всесоюзный" хит, то он довольно хорошо зарабатывал. После перестройки артисты пошли на вольные хлеба. И теперь они очень хорошо стали зарабатывать, и мы стали предлагать уже приобретать песни.

Но сейчас и это потихоньку уходит. Сейчас в интернете вся страна стала авторами, и это замечательно, но все очень размыто. Многие популярные певцы берут бесплатно песни у начинающих композиторов, а те соглашаются — лишь бы "звезда" пела его песню.

Сейчас у каждого музыкального человека домашняя студия. Он может дома создать продукт, кинуть его в интернет, на Youtube — а дальше уже как народ отреагирует. И из интернета без радио и телевидения появилось большое количество звезд. Как Игорь Растеряев, Петр Налич. Хотя не факт, что надолго.

— Сейчас очень многие считают, что Российское авторское общество работает крайне плохо. Ваше мнение на этот счет?

— У них не хватает ресурсов, как тогда, когда РАО было государственной структурой и были свои уполномоченные во всех филармониях. Сейчас все это сложнее, тем более артисты часто ездят по устным договоренностям. Выступают на огромном количестве корпоративов, где получают основные деньги. Там никакого учета, и артист может петь чужие авторские песни, заработать миллион за полчаса. А авторы и РАО об этом ничего не знают и не получают.

А теперь за пандемию прекратились концерты, и авторские сразу существенно сократились. Хотя я уже много лет пою свои песни, моя вторая половинка Марина Парусникова — мой продюсер, и очень многое она для этого сделала. А что делать тем, кто не может выступать? Надо быстрее заканчивать с этой пандемией и петь песни для народа.

Знакомство в очереди в кассу

— Как вы находите поэтов, которые пишут слова для вас?

— Мое творчество началось в Ленинграде, который был законодателем моды. Там были Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Сенчина, Захаров. И когда я написал первые хиты, многие поэты стали предлагать мне, молодому композитору, свои тексты. Чаще всего знакомились в отделе авторских прав на Лиговке, где получали гонорары поэты и композиторы, знакомились и делали взаимные предложения.

Там я познакомился, например, с Михаилом Рябининым, с которым написал "Камушки" и многое другое. Начинал с Глебом Горбовским, который познакомил меня с Соловьевым-Седым. Много сотрудничали и с Леонидом Дербеневым. Он любил писать на готовую музыку — "Нет, ты мне сначала покажи музыку, потому что я отдам хорошие стихи, ты напишешь плохую музыку. Забрать их мне неудобно у тебя. Ты хороший парень, обижать тебя неловко. И так песня может уйти в никуда". А с Глебом первые годы просто дружили и много общались. Именно он подарил мне некогда тоненький сборник Николая Рубцова, сказав: "Почитай, он тебе близок должен быть". И так появилась первая песня в 1974 году "В горнице моей светло" на стихи Рубцова. А потом на протяжении всей остальной жизни я уже писал на стихи Рубцова огромные вокальные циклы.

В основном работали по принципу тандема. Многие поэты были старше меня и периодически, увы, покидали этот мир. И я оставался на какое-то время один, пока я с кем-то другим не начинал сотрудничать.