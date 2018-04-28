24 января (5 февраля по новому стилю) 1890 года на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника в окрестностях Екатеринбурга с глубины четырех метров золотоискателями была извлечена странная деревянная скульптура из лиственницы.
Согласно распоряжению владельца территории графа Алексея Александровича Стенбок-Фермора, шигирская находка была передана Уральскому обществу любителей естествознания (УОЛЕ, ныне — Свердловский краеведческий музей). Впрочем, первоначально находка, позднее составившая знаменитую Шигирскую коллекцию музея УОЛЕ, представляла собой груду деревянных обломков.
Научную реконструкцию идола в 1914 году осуществил археолог Владимир Яковлевич Толмачёв. Предстала фигура высотой 5,3 метра с объемной головой, туловом в виде доски и затесанным на конус основанием. Позднее нижняя половина длиной 195 сантиметров была утрачена, и теперь высота идола составляет около 3,4 метра.
Большой Шигирский идол изготовлен из цельного бревна лиственницы. Тулово со всех сторон покрыто резным геометрическим орнаментом, а на широких плоскостях идола вырезаны лица — личины. Специалисты усмотрели в них персонажей, олицетворяющих водную и воздушную стихии, а также фигуры, воплощающие женское и мужское начало, мир растений и мир животных. Не все фигуры поддаются однозначной трактовке.
Это не единственный спорный вопрос. Почти целый век ученые спорили о датировке Большого Шигирского идола. Разброс мнений довольно широк: от неолита (V-VI тысячелетие до нашей эры) до бронзового (II тысячелетие до нашей эры) и даже раннего железного века (I тысячелетие до нашей эры).
В 1997 году провели радиоуглеродный анализ проб из внутренних слоев древесины. Анализ проводился в лаборатории Института истории материальной культуры (Санкт-Петербург) под руководством Ганны Ивановны Зайцевой и в лаборатории Геологического института РАН (Москва) под руководством Леопольда Дмитриевича Сулержицкого. Результаты обеих экспертиз совпали.
Получалось, что идол был изготовлен в середине мезолита — среднего каменного века (7820-7590 годы до нашей эры). Скептики настаивали на проведении новых исследований, полагая, что произошла ошибка — идола, мол, искусственно состарили.
Однако новое датирование скульптуры, выполненное в Центре археометрических исследований имени Клауса-Чира Гейдельбергского университета в 2015 году методом радиоуглеродного анализа с уточненной калибровочной кривой, показал еще более раннюю датировку — 11 тысяч лет.
Недавно в научном журнале Antiquity появилась статья, в которой утверждается, что идол был создан 11 600 лет назад — в эпоху мезолита, что делает его одним из старейших образцов монументального искусства во всем мире.
Авторы заметки пишут, что по возрасту и внешнему виду, хотя это и не является существенным, Шигирский идол напоминает каменные скульптуры в храмовом комплексе Гёбекли-Тепе (Göbekli Tepe) в Турции, которые часто упоминаются как первые монументальные ритуальные сооружения. Оба памятника представляют собой прорыв за пределы натуралистических образов ледникового периода.
Шигирский идол демонстрирует, что крупномасштабное, сложное искусство появилось не в одном месте. Оно было делом рук охотников-собирателей, а не более поздних оседлых земледельцев, как предполагали ранее.
"Мы вынуждены заключить, что охотники-собиратели имели сложный ритуал для выражения своих представлений. Ритуал начинается не с земледельцев, а с охотников-собирателей", — говорит археолог из Гёттингенского университета и соавтор статьи Томас Тербергер (Thomas Terberger).
Новые даты взяты из образцов, полученных из ядра бревен, не загрязненных ранее предпринятыми усилиями по сохранению древесины. "Чем дальше вы заходите, тем старше [дата] становится очень показательным, какой консервант или клей использовали после открытия", — говорит Олаф Йорис, археолог из Археологического исследовательского центра Монрепо и Музея поведенческой эволюции человека в Нойвиде (Германия), которая не участвовала в исследовании. Розовая резьба, обнаруженная вблизи первоначального места поиска в XIX веке, дала аналогичные даты, добавив доверие к результату.
Датировка относит появление статуи ко временам, когда леса распространялись по ставшей более теплой послеледниковой Евразии. С изменением пейзажа изменилось также искусство. Возможно, это был способ помочь людям справиться с незнакомыми лесными ландшафтами, через которые они проходили, полагает не принимавший участия в исследовании археолог из Национального музея Дании в Копенгагене Петер Ванг Петерсен (Peter Vang Petersen).
"Изобразительное искусство палеолитических и натуралистических животных, нарисованных в пещерах и высеченных в скалах, заканчивается в конце ледникового периода. С тех пор перед вами чересчур стилизованные модели, которые трудно интерпретировать, — веб-сайт sciencemag.org приводит слова Петерсена. — Они продолжали оставаться охотниками, но у них был уже другой взгляд на мир".
На прошлогодней конференции в Екатеринбурге эксперты обсудили значение символов Шигирского идола, сравнив их с другими произведениями искусства как той же эпохи, так и более поздними примерами.
Наиболее похож идол из Сибири на находки того времени, обнаруженные в турецком Гёбекли, который находится на расстоянии более 2500 километров от Екатеринбурга. Охотники-собиратели собирались на ритуалы и вырезали на каменных столбах высотой более пяти метров стилизованных животных, похожих на изображенных на деревянном идоле.
Тербергер усмотрел в этом иное назначение. Он считает, что столбы предназначались для почитания богов или осуществления культа предков. Один из соавторов исследования, археолог Михаил Жилин из Российской академии наук в Москве, говорит, что идол мог изображать местных лесных духов или демонов. Петерсен предполагает, что зигзагообразная резьба являлась своего рода предостерегающим знаком, предназначенным для обозначения опасного или запретного пространства.
При помощи насосов и другого специального оборудования Жилин и его команда сумели осушить еще один участок болота на Шигирском торфянике, расположенном примерно в 50 километрах от места прежних находок. Археологи нашли сотни небольших фрагментов костей и кинжалов того же периода, а также рога лося с вырезанными на них мордами животных.
Найдено достаточно доказательств существования доисторических инструментов для плотницких и столярных работ: каменные скобели или струги, другие инструменты для деревообработки и даже часть соснового бревна, обтесанного с помощью тесла.
"Они прекрасно разбирались, как управляться с деревянными изделиями", — говорит Жилин.
Деревянный идол является напоминанием о том, что камень был не единственным материалом, который в прошлом использовался для изготовления предметов искусства и памятников.
Древесина — недолговечный материал, с сожалением говорит Тербергер, который уверен, что было гораздо больше артефактов, но они не сохранились.
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.
Митинги в Армении пока отличаются от майданных событий, но обращают на себя внимание некоторые детали, не внушающие оптимизма в гармоничном решении ситуации.