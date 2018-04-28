Шигирский идол приоткрыл свои тайны

24 января (5 февраля по новому стилю) 1890 года на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника в окрестностях Екатеринбурга с глубины четырех метров золотоискателями была извлечена странная деревянная скульптура из лиственницы.

Источник фото: uole-museum.ru

Согласно распоряжению владельца территории графа Алексея Александровича Стенбок-Фермора, шигирская находка была передана Уральскому обществу любителей естествознания (УОЛЕ, ныне — Свердловский краеведческий музей). Впрочем, первоначально находка, позднее составившая знаменитую Шигирскую коллекцию музея УОЛЕ, представляла собой груду деревянных обломков.

Научную реконструкцию идола в 1914 году осуществил археолог Владимир Яковлевич Толмачёв. Предстала фигура высотой 5,3 метра с объемной головой, туловом в виде доски и затесанным на конус основанием. Позднее нижняя половина длиной 195 сантиметров была утрачена, и теперь высота идола составляет около 3,4 метра.

Большой Шигирский идол изготовлен из цельного бревна лиственницы. Тулово со всех сторон покрыто резным геометрическим орнаментом, а на широких плоскостях идола вырезаны лица — личины. Специалисты усмотрели в них персонажей, олицетворяющих водную и воздушную стихии, а также фигуры, воплощающие женское и мужское начало, мир растений и мир животных. Не все фигуры поддаются однозначной трактовке.

Это не единственный спорный вопрос. Почти целый век ученые спорили о датировке Большого Шигирского идола. Разброс мнений довольно широк: от неолита (V-VI тысячелетие до нашей эры) до бронзового (II тысячелетие до нашей эры) и даже раннего железного века (I тысячелетие до нашей эры).

В 1997 году провели радиоуглеродный анализ проб из внутренних слоев древесины. Анализ проводился в лаборатории Института истории материальной культуры (Санкт-Петербург) под руководством Ганны Ивановны Зайцевой и в лаборатории Геологического института РАН (Москва) под руководством Леопольда Дмитриевича Сулержицкого. Результаты обеих экспертиз совпали.

Получалось, что идол был изготовлен в середине мезолита — среднего каменного века (7820-7590 годы до нашей эры). Скептики настаивали на проведении новых исследований, полагая, что произошла ошибка — идола, мол, искусственно состарили.

Однако новое датирование скульптуры, выполненное в Центре археометрических исследований имени Клауса-Чира Гейдельбергского университета в 2015 году методом радиоуглеродного анализа с уточненной калибровочной кривой, показал еще более раннюю датировку — 11 тысяч лет.

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Недавно в научном журнале Antiquity появилась статья, в которой утверждается, что идол был создан 11 600 лет назад — в эпоху мезолита, что делает его одним из старейших образцов монументального искусства во всем мире.

Авторы заметки пишут, что по возрасту и внешнему виду, хотя это и не является существенным, Шигирский идол напоминает каменные скульптуры в храмовом комплексе Гёбекли-Тепе (Göbekli Tepe) в Турции, которые часто упоминаются как первые монументальные ритуальные сооружения. Оба памятника представляют собой прорыв за пределы натуралистических образов ледникового периода.

Шигирский идол демонстрирует, что крупномасштабное, сложное искусство появилось не в одном месте. Оно было делом рук охотников-собирателей, а не более поздних оседлых земледельцев, как предполагали ранее.

"Мы вынуждены заключить, что охотники-собиратели имели сложный ритуал для выражения своих представлений. Ритуал начинается не с земледельцев, а с охотников-собирателей", — говорит археолог из Гёттингенского университета и соавтор статьи Томас Тербергер (Thomas Terberger).

Новые даты взяты из образцов, полученных из ядра бревен, не загрязненных ранее предпринятыми усилиями по сохранению древесины. "Чем дальше вы заходите, тем старше [дата] становится очень показательным, какой консервант или клей использовали после открытия", — говорит Олаф Йорис, археолог из Археологического исследовательского центра Монрепо и Музея поведенческой эволюции человека в Нойвиде (Германия), которая не участвовала в исследовании. Розовая резьба, обнаруженная вблизи первоначального места поиска в XIX веке, дала аналогичные даты, добавив доверие к результату.

Датировка относит появление статуи ко временам, когда леса распространялись по ставшей более теплой послеледниковой Евразии. С изменением пейзажа изменилось также искусство. Возможно, это был способ помочь людям справиться с незнакомыми лесными ландшафтами, через которые они проходили, полагает не принимавший участия в исследовании археолог из Национального музея Дании в Копенгагене Петер Ванг Петерсен (Peter Vang Petersen).

"Изобразительное искусство палеолитических и натуралистических животных, нарисованных в пещерах и высеченных в скалах, заканчивается в конце ледникового периода. С тех пор перед вами чересчур стилизованные модели, которые трудно интерпретировать, — веб-сайт sciencemag.org приводит слова Петерсена. — Они продолжали оставаться охотниками, но у них был уже другой взгляд на мир".

На прошлогодней конференции в Екатеринбурге эксперты обсудили значение символов Шигирского идола, сравнив их с другими произведениями искусства как той же эпохи, так и более поздними примерами.

Наиболее похож идол из Сибири на находки того времени, обнаруженные в турецком Гёбекли, который находится на расстоянии более 2500 километров от Екатеринбурга. Охотники-собиратели собирались на ритуалы и вырезали на каменных столбах высотой более пяти метров стилизованных животных, похожих на изображенных на деревянном идоле.

Тербергер усмотрел в этом иное назначение. Он считает, что столбы предназначались для почитания богов или осуществления культа предков. Один из соавторов исследования, археолог Михаил Жилин из Российской академии наук в Москве, говорит, что идол мог изображать местных лесных духов или демонов. Петерсен предполагает, что зигзагообразная резьба являлась своего рода предостерегающим знаком, предназначенным для обозначения опасного или запретного пространства.

При помощи насосов и другого специального оборудования Жилин и его команда сумели осушить еще один участок болота на Шигирском торфянике, расположенном примерно в 50 километрах от места прежних находок. Археологи нашли сотни небольших фрагментов костей и кинжалов того же периода, а также рога лося с вырезанными на них мордами животных.

Найдено достаточно доказательств существования доисторических инструментов для плотницких и столярных работ: каменные скобели или струги, другие инструменты для деревообработки и даже часть соснового бревна, обтесанного с помощью тесла.

"Они прекрасно разбирались, как управляться с деревянными изделиями", — говорит Жилин.

Деревянный идол является напоминанием о том, что камень был не единственным материалом, который в прошлом использовался для изготовления предметов искусства и памятников.

Древесина — недолговечный материал, с сожалением говорит Тербергер, который уверен, что было гораздо больше артефактов, но они не сохранились.

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