Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука и техника » Эврика
Открытия Гипотезы Изобретения
Автор Игорь Буккер

Динозавры вымерли незацелованными

Наука и техника » Эврика » Открытия

В музеях или парках, в игрушечных магазинах и в кино часто можно увидеть реконструкции динозавров, которые яростно высовывают свои красные языки. В настоящее время ученые отрицают наличие в пасти у древних ящеров такого органа.

Динозавры вымерли незацелованными. 388669.jpeg
Фото: pixabay.com

Приручить такого хищника лизать обратную сторону почтовой марки, чтобы ее приклеить, точно не получилось бы. Согласно последним исследованиям, поставлено под сомнение наличие у тираннозавра-рекса (Tyrannosaurus rex) и других динозавров языка.

Представить их с высунутыми языками, наподобие того, как это проделывают современные ящерицы, конечно, можно, но это будет далекая от подлинной реальности фантастическая картина. Откуда это известно, если мягкие ткани среди окаменелостей не сохраняются?

Специалисты обратили пристальное внимание на небольшие кости, которые залегают под мышцей языка. Речь идет о так называемой подъязычной кости (os hyoideum). С этой целью пришлось изучить строение подъязычной кости у ближайших живых родственников динозавров — крокодилов и птиц.

Исходя из сходства между подъязычными костями динозавров и крокодилов, исследователи обнаружили, что языки динозавров, вероятно, напоминали языки аллигаторов и крокодилов, которые прочно прикреплены к нижней части их пастей.

В интервью веб-порталу Live Science соавтор исследования палеонтологии позвоночных Джулия Кларк (Julia Clarke) сказала: "Это один из аспектов анатомии динозавров, о котором люди, вероятно, не думают, но это ключевой элемент образа жизни любого организма".

В 2016 году Кларк со своей командой удивила весь мир показавшимся едва ли не фантастическим сообщением о том, что хищные динозавры не рычали, словно дикие звери, а ворковали, будто голубки.

Как пояснила профессор Кларк, изображать динозавров с ящероподобными языками относится к более ранней традиции отождествлять этих вымерших ящеров с гигантскими ящерицами. Это заблуждение по-прежнему сохраняется в популярных представлениях о динозаврах и на сегодняшний день, хотя уже давно бесспорно установлено, что ближайшими живыми родственниками динозавров являются птицы и крокодилы.

Языки современных птиц исключительно разнообразны, благодаря сложному строению подъязычной кости, которые состоят из нескольких структур.

Так, язык колибри (Trochilidae) очень длинен, может высовываться далеко за кончик клюва и очень быстро втягиваться обратно. Служащие для этого мышцы прикрепляются к подъязычной кости и, огибая заднюю и верхнюю поверхности черепа, достигают области лба, совершенно как у дятлов.

Обе пластинки, из которых обыкновенно состоит у птиц язык, здесь очень вытянуты в длину и ширину и свернуты каждая в отдельности, образуя таким образом совершенно полую двойную трубку, спаянную посредине, но внешние ее края лишь соприкасаются, не срастаясь. На конце эти трубки плоски и волокнисты.

Такой вытягивающийся трубчатый язык дает птице возможность высасывать мед из чашечек цветов, а также ловить мелких насекомых. Но всасываются ли последние через трубку, или же только закатываются в лентообразный конец языка и потом препровождаются в глотку, неизвестно. Единственными птицами, кроме колибри, обладающими подобным трубчатым языком, являются нектарки Восточного полушария. Но они не состоят с колибри в родстве.

Однако у большинства вымерших видов динозавров подъязычные структуры более похожи на крокодильи — подъязычная дуга полностью утратила функцию подвеска. У аллигаторов, крокодилов и их родственников, мышцы и соединительная ткань языка крепится по всей длине рептилии, от основания до кончика хвоста.

Сходство подъязычной кости у динозавров и у крокодилов предполагает, что их языки напоминали друг друга, поэтому динозавры, вероятно, не были способны к растягивающимся языкам, проявляемым птицами, сказала Кларк.

Сходство строения подъязычных костей отмечено у современных птиц и летающих ящеров — птерозавров. Видимо, было две ветви развития эволюции разных видов. Это могло быть обусловлено тем, что не вся пища, доступная земноводным, попадала в чрево крылатых рептилий.

Как предполагают специалисты, менее подвижные языки динозавров больше подходят для тех, кто живет по принципу "укусил и проглотил".

Читайте также:

Можно ли воскресить динозавров?

Динозавров истребил человек? "Птиц ужаса" — точно он

Кто уничтожил динозавров?

Динозавры ближе к нам, чем кажется

Почему исчезли динозавры? Из трех версий осталась одна

Президент Филиппин назвал Бога Президент Филиппин назвал Бога "глупцом"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Ученые нашли "убийцу" динозавров
Темы язык птицы крокодил динозавры тираннозавры строение тела
Обсудить
Актуальная аналитика
Открытия
Динозавры вымерли незацелованными
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Россия
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Читательский топ
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Сейчас читают
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Политика
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"? Видео 
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно
Необычная неделя
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно Видео 
Из кемеровской трагедии так и не сделали главный вывод
Общество
Из кемеровской трагедии так и не сделали главный вывод Видео 
Новости Все >
За репосты перестанут сажать и начнут штрафовать
В Кремле объяснили, почему не помилуют Сенцова после прошения генсека Совета Европы
Свердловчане едва не линчевали пьяного мажора за таран толпы
СМИ: Китай готовит жесткий удар в торговой войне с США
Россиян отпустят из зарплатного рабства
На Украине "остановили" строительство "Северного потока - 2"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли

По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.

Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Интересные Новости
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Происшествия
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Белоруссия
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль

Как связана "Прямая линия" президента России с его попыткой наставить опытных людей из правительства на путь истинный? И будет ли эта линия доведена до конца?

Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Происшествия
Провинциальная самогонщица ограбила банк ради квартиры для внучки
Игорь Буккер Динозавры вымерли незацелованными Игорь Буккер Любовь Степушова Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Любовь Степушова Дарья Касьянова Как спастись от ЧМ-2018  Дарья Касьянова
Комментарии
Свердловчане едва не линчевали пьяного мажора за таран толпы
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Три условия: казаки объяснили, что такое правильный протест
Навальному дали еще год по делу "Кировлеса"
Ирина Волынец: ЕГЭ - американский "тест на идиотизм"
Найден способ продлить жизнь человека до 150 лет
Австрийские компании страдают от антироссийских санкций
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"

Почему при Трампе не получится улучшить наши отношения с США? Что представляет из себя нынешний американский политический истеблишмент? Как и почему Трамп кардинально изменился? Чем для Америки страшен союз России и Китая? И что может быть еще ужасней? Об этом "Правде.Ру" рассказал политолог-американист, кандидат исторических наук Константин Блохин.

Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Ближний Восток
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Южная Америка
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
Турция готовится к важным выборам
Ближний Восток
Турция готовится к важным выборам
Наши люди в Европарламенте - кто они?
Европа
Наши люди в Европарламенте - кто они?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался