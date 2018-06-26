Динозавры вымерли незацелованными

В музеях или парках, в игрушечных магазинах и в кино часто можно увидеть реконструкции динозавров, которые яростно высовывают свои красные языки. В настоящее время ученые отрицают наличие в пасти у древних ящеров такого органа.

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Приручить такого хищника лизать обратную сторону почтовой марки, чтобы ее приклеить, точно не получилось бы. Согласно последним исследованиям, поставлено под сомнение наличие у тираннозавра-рекса (Tyrannosaurus rex) и других динозавров языка.

Представить их с высунутыми языками, наподобие того, как это проделывают современные ящерицы, конечно, можно, но это будет далекая от подлинной реальности фантастическая картина. Откуда это известно, если мягкие ткани среди окаменелостей не сохраняются?

Специалисты обратили пристальное внимание на небольшие кости, которые залегают под мышцей языка. Речь идет о так называемой подъязычной кости (os hyoideum). С этой целью пришлось изучить строение подъязычной кости у ближайших живых родственников динозавров — крокодилов и птиц.

Исходя из сходства между подъязычными костями динозавров и крокодилов, исследователи обнаружили, что языки динозавров, вероятно, напоминали языки аллигаторов и крокодилов, которые прочно прикреплены к нижней части их пастей.

В интервью веб-порталу Live Science соавтор исследования палеонтологии позвоночных Джулия Кларк (Julia Clarke) сказала: "Это один из аспектов анатомии динозавров, о котором люди, вероятно, не думают, но это ключевой элемент образа жизни любого организма".

В 2016 году Кларк со своей командой удивила весь мир показавшимся едва ли не фантастическим сообщением о том, что хищные динозавры не рычали, словно дикие звери, а ворковали, будто голубки.

Как пояснила профессор Кларк, изображать динозавров с ящероподобными языками относится к более ранней традиции отождествлять этих вымерших ящеров с гигантскими ящерицами. Это заблуждение по-прежнему сохраняется в популярных представлениях о динозаврах и на сегодняшний день, хотя уже давно бесспорно установлено, что ближайшими живыми родственниками динозавров являются птицы и крокодилы.

Языки современных птиц исключительно разнообразны, благодаря сложному строению подъязычной кости, которые состоят из нескольких структур.

Так, язык колибри (Trochilidae) очень длинен, может высовываться далеко за кончик клюва и очень быстро втягиваться обратно. Служащие для этого мышцы прикрепляются к подъязычной кости и, огибая заднюю и верхнюю поверхности черепа, достигают области лба, совершенно как у дятлов.

Обе пластинки, из которых обыкновенно состоит у птиц язык, здесь очень вытянуты в длину и ширину и свернуты каждая в отдельности, образуя таким образом совершенно полую двойную трубку, спаянную посредине, но внешние ее края лишь соприкасаются, не срастаясь. На конце эти трубки плоски и волокнисты.

Такой вытягивающийся трубчатый язык дает птице возможность высасывать мед из чашечек цветов, а также ловить мелких насекомых. Но всасываются ли последние через трубку, или же только закатываются в лентообразный конец языка и потом препровождаются в глотку, неизвестно. Единственными птицами, кроме колибри, обладающими подобным трубчатым языком, являются нектарки Восточного полушария. Но они не состоят с колибри в родстве.

Однако у большинства вымерших видов динозавров подъязычные структуры более похожи на крокодильи — подъязычная дуга полностью утратила функцию подвеска. У аллигаторов, крокодилов и их родственников, мышцы и соединительная ткань языка крепится по всей длине рептилии, от основания до кончика хвоста.

Сходство подъязычной кости у динозавров и у крокодилов предполагает, что их языки напоминали друг друга, поэтому динозавры, вероятно, не были способны к растягивающимся языкам, проявляемым птицами, сказала Кларк.

Сходство строения подъязычных костей отмечено у современных птиц и летающих ящеров — птерозавров. Видимо, было две ветви развития эволюции разных видов. Это могло быть обусловлено тем, что не вся пища, доступная земноводным, попадала в чрево крылатых рептилий.

Как предполагают специалисты, менее подвижные языки динозавров больше подходят для тех, кто живет по принципу "укусил и проглотил".

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